Los Loletes de San Lázaro piden al juez salir de la cárcel

Las defensas de los Loletes de San Lázaro, los seis vecinos de este barrio placentino que están en la cárcel a consecuencia del tiroteo del 30 de marzo ... en el que falleció una niña de dos años, han reclamado al juez salir de prisión. Argumentan el arraigo familiar y la falta de pruebas en su contra para justificar la solicitud tres meses después de que fueran encarcelados.

La petición llega tras las declaraciones de las dos primeras testigos en la instrucción de la causa que lleva a cabo el Juzgado número 1 de Plasencia. Ni Alba Silva, la madre de Camelia, la niña muerta en el tiroteo, ni Sara Silva, la joven herida también a consecuencia de una bala perdida, arrojaron ninguna luz sobre lo ocurrido.

Ambas declararon en sede judicial que escucharon una ráfaga de disparos y que vieron un coche negro, pero no de donde salieron los disparos, por lo que ninguna identificó a los Loletes como los responsables de las balas que causaron la muerte de la niña e hirieron a la joven en un pie.

Es el motivo por el que tres meses después de ingresar en prisión, el pasado 1 de abril tras declarar ante el juez, las defensas de los encarcelados de San Lázaro han pedido su puesta en libertad. Argumentan que no hay pruebas en su contra, por tanto que no cabe la posibilidad de destruir ninguna, ni tampoco riesgo de fuga porque sí hay arraigo familiar.

Estos seis vecinos son los únicos a los que el juez envió a la cárcel de los once detenidos por el tiroteo. Esa noche, cabe recordar, miembros del clan de los Hilarios, con base en la barriada de Gabriel y Galán, se desplazaron hasta San Lázaro para zanjar un conflicto surgido dos días antes con los Loletes por una pelea en un club de alterne.

El encuentro acabó con un enfrentamiento a tiros supuestamente solo por parte de los Loletes y con los Hilarios abandonando el barrio en el Audi negro en el que habían llegado. Lo hicieron por la calle Calzada. En su inicio están las casas de los Loletes y al final, la vivienda en la que se resguardaron Camelia y Sara. Sin embargo, algunos de los disparos atravesaron el cristal de la puerta de acceso a la casa. Uno de ellos hirió a la joven, otro en un brazo a la niña y un tercero resultó mortal para la pequeña, porque le atravesó la cabeza tal y como ha confirmado la autopsia.

A consecuencia de ello, cinco miembros del clan de los Hilarios y seis de los Loletes fueron detenidos. Pero tras tomarles declaración, el juez solo envió a la cárcel a los seis vecinos del barrio de San Lázaro.

Homicidio doloso

Están siendo investigados por los presuntos delitos de riña tumultuaria y amenazas, tenencia ilícita de armas, lesiones, homicidio en grado de tentativa por los disparos que dirigieron a los miembros del clan de los Hilarios cuando huían de San Lázaro en coche y delito de homicidio doloso por la muerte de la niña de dos años.

Por este último el juez del número 1 decidió la transformación de las diligencias previas en un procedimiento del tribunal del jurado. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Cáceres ha rechazado este paso por el momento.

El tribunal provincial explica que si bien existen indicios, como apunta el juez instructor, de que el delito cometido por los Loletes pudo ser un homicidio doloso, esto no es suficiente para transformar unas diligencias previas en un procedimiento del tribunal del jurado. «Para optar por instruir la causa por estos trámites no basta con que, en este momento inicial de la instrucción, la hipótesis del dolo no pueda ser razonablemente descartada». Es preciso, añade la Audiencia de Cáceres, que la imputación del delito «resulte contra persona o personas determinadas y esa circunstancia, esencial en el desarrollo normativo de este procedimiento especial de instrucción, no se da todavía en esta causa».