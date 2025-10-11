Comienza la limpieza de fango del embalse de Valencia del Ventoso tras años de lucha vecinal por la calidad del agua

Tras años de lucha por parte de los vecinos de Valencia del Ventoso, han comenzado los trabajos para el vaciado y limpieza de lodos del ... embalse de Las Culebras, que recoge las aguas del río Ardila. Las máquinas están sobre el terreno y se espera que sirvan para revertir los problemas en la calidad del suministro que denuncia la plataforma Agua Potable Ya. Sus miembros achacan a estas incidencias los brotes gastrointestinales e incluso infecciones vaginales que se dieron tiempo atrás. Muchos de los 1.900 vecinos de este pueblo están hartos de comprar agua embotellada, incluso para cocinar.

En los últimos años, se han sucedido las manifestaciones, las quejas al Defensor del Pueblo e incluso las acciones en los tribunales. Tras la demanda de la plataforma vecinal contra Aqualia, el Juzgado de Instrucción Número 6 de Badajoz determinó que se trataba de un asunto de responsabilidad municipal. En 2023, diputados del PP en la Asamblea se sumaron a las protestas vecinales para exigir agua de calidad, y también ha sido reivindicativa la organización de consumidores Facua, con José Manuel Núñez a la cabeza. «El Ayuntamiento -gobernado por el PSOE- no nos ha permitido nunca intervenir en el pleno».

La plataforma vecinal sigue de cerca la retirada de fango que se lleva a cabo en el embalse. Desde 1994 no se había retirado ese lodo y las estimaciones que se barajaban hace dos años hablaban de 200.000 metros cúbicos de sedimentos.

Toman agua de las fuentes

Valle Barroso Trigo, cabeza visible de esta plataforma vecinal, asegura que este verano se detectaron «bacterias coliformes procedentes de heces animales» presentes en la zona del embalse. Así que «preferimos coger el agua de las fuentes. Aunque hay carteles indicando que el agua no es potable, sabemos que es mejor que la sale de los grifos», asegura

Aqualia argumenta que todos sus análisis «están controlados por la Consejería Salud, y que, además, ellos mismos llevan su control de la calidad del agua». Señala la compañía que en sus análisis, «contrastados y verificados por un laboratorio acreditado, nunca hubo contaminación bacteriológica que superara los niveles legales y que conllevara alguna actuación concreta y específica, todo dentro de los marcos legales».

Ayuda de la Diputación

El contrato municipal para la retirada de los lodos se licitó el año pasado por un importe de un millón de euros, IVA incluido. Ahora la obra se acomete con dinero del Ayuntamiento y una partida de 300.000 euros de la Diputación, según publicaron miembros del equipo de gobierno en sus redes sociales. La obra se ha adjudicado a la empresa Construcciones Hidráulicas y Viales S. A. , con sede fiscal en Cáceres y especializada en obra pública. El plazo de ejecución es de seis meses.

Ampliar Imagen de archivo de los locos acumulados en el embalse de Las Culebras. HOY

Infecciones en 2023

Aqualia reconoce que en 2023 hubo problemas en la calidad del agua «relacionados con valores no bacteriológicos ni de patógenos que pudieran generar las infecciones que comentan los vecinos». Sostiene que la problemática de aquel año «se debió a la escasez de agua en el embalse, casi vacío». Una sequía que género complicaciones en el tratamiento del agua, obligando a aumentar los «controles de la calidad y un esfuerzo considerable para conseguir un agua de calidad aceptable, dada la situación crítica del embalse».

Los problemas de la sequía de 2023 dieron lugar a la implantación de mejoras de tratamientos en la EDAR -depuradora municipal- que abastece a Valencia del Ventoso, recuerda Aqualia. Con la «instalación del tratamiento con dióxido de cloro, además de otro sistema que habíamos instalado anteriormente con tratamiento con carbón activado y una desnitrificadora para el agua extraída de los pozos». Todo esto, dio lugar a una instalación nueva de suministro desde el embalse de Los Molinos.

Ampliar La depuradora municipal se localiza junto a la presa del embalse de Las Culebras. GoogleMaps

Abastecimiento desde tres puntos

Como resultado de las últimas actuaciones, «el abastecimiento de Valencia del Ventoso se podrá realizar desde tres puntos de suministro: el embalse Las Culebras, pozos municipales (con sistema para desnitrificación) y la nueva toma desde el embalse de Los Molinos».

Por último, Aqualia, asegura que el agua de Valencia del Ventoso se «potabiliza de manera excepcional», con los tratamientos tradicionales de cualquier potabilizadora, pero más afinados y reforzados con el tratamiento de carbón activado, la aplicación dióxido de cloro y el desnitrificador para los pozos».