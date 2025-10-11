HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Limpieza de lodos en el embalse de Valencia del Ventoso. HOY

Comienza la limpieza de fango del embalse de Valencia del Ventoso tras años de lucha vecinal por la calidad del agua

El Ayuntamiento ha adjudicado la limpieza de lodos con un contrato de un millón de euros financiado con fondos municipales y ayuda de la Diputación

Ángela Murillo

Ángela Murillo

Sábado, 11 de octubre 2025, 08:16

Comenta

Tras años de lucha por parte de los vecinos de Valencia del Ventoso, han comenzado los trabajos para el vaciado y limpieza de lodos del ... embalse de Las Culebras, que recoge las aguas del río Ardila. Las máquinas están sobre el terreno y se espera que sirvan para revertir los problemas en la calidad del suministro que denuncia la plataforma Agua Potable Ya. Sus miembros achacan a estas incidencias los brotes gastrointestinales e incluso infecciones vaginales que se dieron tiempo atrás. Muchos de los 1.900 vecinos de este pueblo están hartos de comprar agua embotellada, incluso para cocinar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El bailarín Nacho Duato ironiza sobre Badajoz para defender al hermano de Pedro Sánchez
  2. 2 La Lotería Nacional deja parte del primer y segundo premio en Extremadura
  3. 3 Herido tras la salida de vía y posterior vuelco de un camión articulado en la N-432
  4. 4 Detienen a un padre por violar a su hija de 8 años junto con otros dos hombres en Madrid
  5. 5 Fernando Palazuelo, promotor del Hilton de Cáceres, se casa este sábado en su hotel con la actriz peruana Micaela Belmont
  6. 6 Puente del Pilar: cinco razones para quedarte en Extremadura
  7. 7 Investigan por 29 incendios forestales a un camionero de transporte de ganado que circuló con la rampa desplegada
  8. 8 Despedida serena de un arquitecto discreto
  9. 9 Es oficial: el mejor pastel de nata está a solo dos horas de Badajoz
  10. 10

    Logrosán pone orden con un bando a la masiva llegada de caballistas que peregrinan a Guadalupe

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Comienza la limpieza de fango del embalse de Valencia del Ventoso tras años de lucha vecinal por la calidad del agua

Comienza la limpieza de fango del embalse de Valencia del Ventoso tras años de lucha vecinal por la calidad del agua