Facua expone en la Asamblea los problemas con el agua y cita como ejemplos Lobón, Guadajira, Olivenza y Villafranca

Ángela Murillo Miércoles, 17 de septiembre 2025, 15:06 | Actualizado 15:22h. Comenta Compartir

La Asamblea de Extremadura ha abordado este miércoles los problemas en el suministro de agua que sufren algunos municipios de la región. Una incidencias que padecen los hogares y abarcan desde los cortes, al mal sabor, turbidez y olor del líquido que sale a veces por los grifos de algunos domicilios.

José Manuel Núñez, presidente de la organización de consumidores FACUA en la región, ha comparecido durante quince minutos en la Comisión de Salud y Servicios Sociales del Parlamento regional para hablar de transparencia e información a los consumidores en la gestión y ciclo urbano del agua, una presencia en la cámara regional a propuesta del Grupo Parlamentario Socialista.

Durante su intervención, Núñez ha hecho referencia a las analíticas realizadas por el Servicio Extremeño de Salud. Aseveró ante los diputados regionales presentes en la comisión que «constantemente se detectan elevados niveles de nitratos y nitritos en el agua de diferentes municipios, haciéndola no apta para el consumo humano». En los últimos meses, la asociación ha denunciado problemas sufridos en el suministro en municipios como Guadajira, Lobón, Olivenza o Villafranca de los Barros, y algunos barrios de Mérida y de Badajoz. No se olvida Núñez del caso de Valencia del Ventoso.

Núñez ha recordado la Ley 1/2023 de Gestión y Ciclo Urbano del Agua de Extremadura reconoce como principio básico «la protección de la salud a través del análisis y evaluación de los riesgos en la contaminación y desabastecimiento».

Además, esta ley recoge el derecho de los usuarios a «obtener la prestación del servicio con garantía y calidad adecuada a su uso, debiendo establecerse reglamentariamente los parámetros y estándares que definan esa calidad, así como el sistema de tratamiento de incidencias y reclamaciones».

Exige más transparencia

Asimismo, recuerda que la normativa vigente establece que «Extremadura garantizará la transparencia en el ciclo urbano del agua a través del establecimiento de un sistema de información y difusión activa al público por medios electrónicos con información trazable, reutilizable, desagregada, geolocalizada y actualizada con la denominación de Sistema de Información del Agua Urbana bajo el acrónimo SIAU».

Informes que «llegan tarde»

El presidente de FACUA Extremadura ha aprovechado su intervención para exigir a la Administración una «mayor transparencia a la hora de facilitar las analíticas» que se realizan al agua. Asegura Núñez que en muchas ocasiones estos informes son remitidos demasiado tarde o incluso ni siquiera se emiten. Y ha citado los casos de Villafranca de los Barros, Olivenza, Valencia del Ventoso, Pinofranqueado o Peraleda del Zaucejo. Ejemplos a los que hay que sumar, Gata, Galisteo, Malpartida de Plasencia y Logrosán, según las quejas presentadas ante el Consejo de Transparencia del Gobierno.

José Manuel Núñez ha trasladado a los presentes en la comisión de la Asamblea la necesidad de impulsar el desarrollo reglamentario de la ley aprobada en 2023. «Es evidente que necesitamos una cuantificación de los derechos de los consumidores y de las obligaciones de las entidades prestatarias del servicio».

Retraso respecto a otras regiones

Asimismo, ha pedido voluntad política para impulsar dicho reglamento y ha criticado que Extremadura lleva décadas de retraso con respecto a otras comunidades autónomas. El presidente de la asociación ha puesto como ejemplo a Andalucía, donde el reglamento lleva vigente desde el año 1991.