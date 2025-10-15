HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Vista exterior de la central nuclear de Almaraz. Hoy

La Junta vincula la reducción de la ecotasa a la prórroga de Almaraz

La modificación del impuesto está «condicionada al mantener abierta la central», según ha señalado Elena Manzano, portavoz del Ejecutivo autonómico

José M. Martín

José M. Martín

Badajoz

Miércoles, 15 de octubre 2025, 07:38

Solo habrá reducción de impuestos para la central nuclear de Almaraz si se prolonga su vida útil. Así lo confirmó ayer Elena Manzano, portavoz de ... la Junta de Extremadura, aunque era algo que se daba por hecho tras el anuncio que hizo la presidenta extremeña, María Guardiola, la semana pasada de rebajar la ecotasa regional que paga la instalación.

