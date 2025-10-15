La Junta vincula la reducción de la ecotasa a la prórroga de Almaraz

Solo habrá reducción de impuestos para la central nuclear de Almaraz si se prolonga su vida útil. Así lo confirmó ayer Elena Manzano, portavoz de ... la Junta de Extremadura, aunque era algo que se daba por hecho tras el anuncio que hizo la presidenta extremeña, María Guardiola, la semana pasada de rebajar la ecotasa regional que paga la instalación.

La propuesta que efectuó Guardiola fue una disminución progresiva de la ecotasa en los próximos tres ejercicios: de 15 millones de euros en 2027, de 27 millones en 2028 y de más de 45 millones en 2029. «Siempre condicionada al mantenimiento abierto de la central nuclear», manifestó Manzano tras el Consejo de Gobierno celebrado ayer.

El apagado de los dos reactores de Almaraz está previsto para el 1 de noviembre de 2027 y para el 31 de octubre de 2028, respectivamente. Es decir, que si no hay una modificación de ese calendario y se establece una prórroga para la nuclear, la reducción tributaria anunciada se quedaría sin efecto.

Las propietarias de la planta deben remitir antes del 1 de noviembre la documentación oficial del cese de actividad

Y el punto de no retorno para revocar el cierre se acerca cada vez más. Julio Castro, CEO de Iberdrola Energía Sostenible, expuso hace escasos días, en el mismo evento en el que Guardiola planteó la rebaja impositiva para Almaraz, que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) remitió un escrito a las empresas propietarias de la central –Iberdrola, Endesa y Naturgy– en julio de este año en el que solicitaba información relativa al cese de la actividad. «Le pido que como titular me envíe toda la documentación oficial de parada con dos años de antelación», leyó Castro en el citado acto.

El cálculo es sencillo, las eléctricas deben cumplir con ese trámite antes del próximo 1 de noviembre, en apenas quince días. Sin embargo, ese paso no se entiende como un impedimento para solicitar con posterioridad una ampliación del permiso de explotación de la central más allá de la fecha prevista de cierre. En ese caso, las empresas siempre han citado el primer trimestre de 2026, año y medio antes del cese de actividad, como la fecha límite para pedir la extensión del funcionamiento de la central.

Hasta un 50% de rebaja

La ecotasa, como confirmó ayer la portavoz de la Junta de Extremadura, deja más de 80 millones de euros al año en las arcas regionales. La reducción que tiene intención de aplicar el Gobierno de Guardiola supondría, por tanto, una rebaja de más del 50% en su tercer año de vigencia.

Esa modulación progresiva de la ecotasa que plantea la Junta se queda corta para Vox. Entre las medidas que la formación de ultraderecha ha trasladado al Ejecutivo autonómico de cara a la negociación de los presupuestos regionales incluye la eliminación total de ese impuesto para la nuclear extremeña.

Ampliar La portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano. Hoy Elena Manzano critica la posible moratoria para las nucleares catalanas La portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, ha lamentado que el Gobierno de España insista en cumplir el calendario de cierre de la central nuclear de Almaraz, al tiempo que pacta en otros territorios la continuidad de sus instalaciones. Así lo manifestó ayer tras conocer el acuerdo alcanzado por Pedro Sánchez y Salvador Illa, con Junts y ERC, para prorrogar la vida de las nucleares de Ascó y Vandellós, según publicó ABC. La consejera extremeña aseguró que la prioridad de la Junta son los 4.000 empleos de la central en la región, por lo que el Ejecutivo autonómico va a hacer todo lo que esté en su mano para evitar el apagado de sus reactores en 2027 y 2028. «Ojalá esas prisas que tienen con Extremadura las tuvieran con otros territorios, que también tienen figuras impositivas iguales», dijo Manzano en referencia a Cataluña, para añadir que la ecotasa catalana deja 188 millones de euros al año en las arcas de la Generalitat, frente a los algo más de 80 millones que supone ese mismo impuesto en Extremadura.

Tampoco convence al PSOE la propuesta de aliviar la carga impositiva a las empresas propietarias de Almaraz. Miguel Ángel Gallardo, secretario general de los socialistas extremeños, rechazó la reducción de la ecotasa: «Por cada euro que se elimina a las eléctricas se le está robando sanidad, educación y bienestar a los extremeños», apuntó tras el anuncio de Guardiola.

Unas declaraciones a las que respondió ayer el portavoz del PP de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, para reprochar al líder de los socialistas de la región que no se enfrente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y se oponga al cierre de la instalación nuclear. «Mucho nos tememos que el PSOE quiere convertir Extremadura en el laboratorio en el que experimentar, cerrando Almaraz y así salvar las centrales nucleares catalanas», sentenció Sánchez Juliá.

Por su parte, desde la plataforma ciudadana 'Sí a Almaraz' se volvió reclamar diálogo a las partes implicadas para impedir el cierre de la central. En esa línea, Fernando Sánchez, presidente del colectivo insta al Gobierno central a que se siente con las empresas propietarias «para evitar una decisión que traería consecuencias catastróficas para el entorno local, para la comunidad extremeña y para España, que no se puede permitir el lujo de cerrar Almaraz».