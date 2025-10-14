Manzano considera «irrealizables» algunas propuestas del PSOE para los Presupuestos de 2026

La consejera de Hacienda y portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, considera «irrealizables» algunas de las propuestas presentadas por el PSOE para la ... negociación de los Presupuestos autonómicos de 2026.

El secretario general del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, presentó la pasada semana las propuestas de su partido para negociar las cuentas del próximo año con el Gobierno regional del PP, que no tiene mayoría suficiente en el Parlamento regional. Entre las medidas que plantea se encuentra recuperar el impuesto de patrimonio, algo que descarta por completo el Ejecutivo autonómico.

Manzano insistió en que la intención del Gobierno regional es mantener una política fiscal que ha permitido «devolver 120 millones de euros» a los extremeños y que se ha visto acompañada por un aumento de la actividad y de la recaudación.

«Es imposible revertir una política fiscal que funciona», afirmó la consejera de Hacienda, quien defendió además que promueve la justicia tributaria, ya que entre las medidas que ha llevado a cabo el Gobierno regional se encuentra la rebaja de los tipos autonómicos de los dos primeros tramos del IRPF, los de rentas más bajas.

La consejera de Hacienda afirmó que el Gobierno regional prevé aprobar en los próximos días el proyecto de Presupuestos autonómicos para 2026, tras lo que se registrarán en la Asamblea de Extremadura para iniciar su tramitación parlamentaria.

Críticas a Vox

Por su parte, el consejero de Presidencia, Abel Bautista, ha dado por hecho que Vox no va a apoyar los presupuestos elaborados por la Junta para 2026 y ha afirmado que siente «pena» del papel que desempeñan sus diputados en la región a expensas de lo que les indica la dirección nacional en Madrid a pesar de no tener «ni idea» de lo que necesita Extremadura, a la que conocen «por cuatro fotos de Instagram» y por «cuatro monterías a las que vienen».

En declaraciones recogidas por Europa Press, el consejero y secretario general del PP extremeño se ha referido a unas palabras en un corrillo hace una semana del presidente de Vox, Santiago Abascal, en las que señalaba que «no tenían nada que negociar en los presupuestos generales de Extremadura y que les gustaban más unas elecciones». La presidenta de la Junta, María Guardiola, ha anunciado que convocará los comicios de forma anticipada si no se aprueban las cuentas para 2026.

El consejero extremeño ha apuntado que conoce «perfectamente» a los diputados de Vox y que le cuesta creer que la decisión de no sentarse a negociar los presupuestos sea «exclusivamente una decisión propia aquí tomada en Extremadura».

A su juicio, esta decisión «está más que tomada, más que adoptada, desde hace ya varios días», cuando así lo transmitió el propio Abascal, al tiempo que ha señalado que le produce «pena» y considera un engaño que unos diputados autonómicos «al final tengan que hablar por boca de lo que le diga y le ordene Madrid».

Bautista les ha reprochado que convoquen una rueda de prensa para decir que «no tienen nada que negociar con un gobierno que no le merece la confianza o que es una estafa», cuando «estafa es utilizar los votos de los extremeños para hablar y decir y que seas utilizado por lo que te digan desde Madrid».

«¿De verdad estáis aquí para eso? ¿Para no poder hablar ni con plena libertad de lo que necesita Extremadura? ¿De verdad estáis aquí para pulsar un botón en función de lo que os digan que tenéis que pulsar? Sinceramente, creo que Extremadura está por encima de cualquier interés político y de cualquier formación política», ha remarcado Bautista, quien ha dicho que él, en la posición de los diputados de Vox, «no dormiría tranquilo».

Unidas por Extremadura

Para Unidas por Extremadura, que ha decidido desmarcarse de la negociación de las cuentas del próximo año, Guardiola hará esta semana un «paripé» para convocar elecciones anticipadas en la región. «Tiene un mandato claro de Génova 13», ha afirmado la portavoz de la coalición, Irene de Miguel, quien asegura que «Feijoo le ha dicho que no llegue a ningún acuerdo presupuestario porque es la excusa para ir a elecciones».

«Se abre un momento incierto en la política extremeña», ha añadido Irene de Miguel, quien se ha mostrado convencida de que un adelanto electoral no beneficiará al PP porque «por desgracia el voto a la señora Guardiola será el voto para que gobierne Vox». A su juicio, la presidenta de la Junta «no es capaz de llegar a acuerdos en minoría parlamentaria porque es incapaz de hacerlo honestamente y de dejar de ser la franquicia del PP, que utiliza a Extremadura como un experimento».

Irene de Miguel cree que el empecinamiento del gobierno de Guardiola de mantener su política fiscal y no recuperar, por ejemplo, el impuesto de patrimonio es «una excusa» para no llegar a acuerdos con el PSOE. «Es incapaz de cumplir con sus compromisos electorales, como homologar a los docentes extremeños, pero sí que le quita 90 millones de euros a Iberdrola», ha dicho en alusión a la eliminación de la ecotasa.