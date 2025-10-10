Extremadura reducirá la ecotasa regional que paga la central nuclear de Almaraz

Más de 15 millones de euros en 2027; hasta 27 millones en 2028 y por encima de los 45 millones en 2029. Esa es la ... reducción progresiva que María Guardiola, presidenta de la Junta de Extremadura, ha anunciado sobre la ecotasa que paga la central de Almaraz en la región.

Lo ha hecho pese a que hace menos de medio año Guardiola se mostró contraria a aplicar una reducción en el impuesto autonómico que grava la actividad de la nuclear, ya que en mayo afirmó que solo se abriría la posibilidad de disminuir la fiscalidad a la instalación si el Gobierno central daba ese mismo paso. Sin embargo, tras la insistencia de Vox en la necesidad de una rebaja impositiva como una forma de favorecer la continuidad de la central y tras haber iniciado las tomas de contacto para la negociación de los presupuestos regionales de 2026, la jefa del Ejecutivo autonómico ha optado por minorizar la carga impositiva regional sobre Almaraz.

La empresas propietarias de la instalación nuclear también han insistido a lo largo de los últimos años, según se fue acercando la fecha prevista para desenchufar los dos reactores, en vincular la solicitud de una prórroga a que hubiera una rebaja en los impuestos que pagan. En esa línea, Guardiola ha admitido que la medida busca que Almaraz «pueda seguir funcionando».

Actualmente, la actividad de la central nuclear aporta más de 82 millones de euros a las arcas regionales, por lo que la reducción que plantea la Junta de Extremadura llegará a ser superior al 50%.

La presidenta extremeña ha reclamado al Gobierno central que alive la carga fiscal que soporta la energía nuclear

Eso sí, la presidenta extremeña ha advertido de que «esta decisión no basta por sí sola», por lo que ha reclamado al Gobierno de Pedro Sánchez «que deje de una vez por todas el sectarismo a un lado» y que «alivie esa insoportable carga fiscal sobre la energía nuclear»: «Si nosotros damos el paso, Moncloa no puede seguir mirando hacia otro lado».

Durante su intervención, Guardiola ha denunciado que los partidos independentistas «han puesto encima de la mesa la excepción nuclear catalana» y que «desde la irrupción del 'sanchismo' todos son excepciones, singularidades y pases VIP para los mismos».

En este contexto, ha acusado al Ejecutivo central de diferenciar entre «ciudadanos de primera y de segunda», sugiriendo que el Gobierno también apuesta porque haya centrales nucleares que se salvan y otras, instaladas en el mundo rural, «que están condenadas al desmantelamiento».

«Almaraz tiene que cerrar porque así lo ha planificado y lo ha diseñado el gobierno de Sánchez. Pero pretenden que los reactores nucleares de Cataluña puedan seguir operando más allá del 2031. Y no porque sean más modernos, eficientes o por cuestiones de seguridad. Aquí lo nuclear es que Sánchez se mantenga en el poder», ha añadido Guardiola.

En cualquier caso, la presidenta extremeña ha precisado que su Ejecutivo apuesta por la continuidad de «todas» las centrales nucleares de España.

Gallardo critica la rebaja

El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha criticado el anuncio de rebaja de la ecotasa para la central nuclear de Almaraz. Según ha indicado, «nos tendrán que decir qué derechos van a dejar de prestar» con esa pérdida de fondos para las arcas regionales.

Gallardo ha señalado que en la relación de ingresos facilitada por el Gobierno regional en el marco de negociación para los Presupuestos autonómicos de 2026 no se recoge ninguna medida relacionada con la ecotasa ni con Almaraz. De esa forma, considera que supone un cambio respecto a los datos que se manejan.

Además, el PSOE ha enviado este viernes sus propuestas para las cuentas del próximo año, tal como se había comprometido con el Gobierno regional del PP. Entre las medidas que plantea se encuentra que se mantenga el mismo tipo impositivo para la ecotasa. El anuncio de Guardiola supone por tanto un primer desencuentro en la negociación.