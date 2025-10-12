HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este sábado, 11 de octubre, en Extremadura?
Trabajos de colocación de paja mediante helicóptero, lo que se conoce como 'helimulching'. HOY

La Junta de Extremadura acabará antes de fin de año las tareas más urgentes de recuperación tras los incendios forestales

Gestión Forestal destina 2,1 millones a las primeras labores de restauración de las áreas afectadas por el fuego en Jarilla y Caminomorisco

Juan Soriano

Juan Soriano

Domingo, 12 de octubre 2025, 08:01

Comenta

La Consejería de Gestión Forestal de la Junta de Extremadura prevé concluir antes de fin de año las tareas más urgentes para la recuperación ... de las áreas afectadas por los incendios forestales de Jarilla y Caminomorisco del pasado verano. Los trabajos ya están en marcha con el objetivo de limpiar el monte antes de que empiecen las lluvias, con lo que se pretende evitar el daño que puede causar el arrastre de cenizas y la erosión del suelo desprotegido por la falta de vegetación.

