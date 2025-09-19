HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este viernes, 19 de septiembre, en Extremadura?
Una persona a finales de agosto viendo las zonas afectadas por el incendio de Jarilla. Jorge Rey

La Junta hará obras de restauración en Caminomorisco y Jarilla sin esperar a que los incendios se den por extinguidos

Ambos incendios están estabilizados y se darán por extinguidos cuando «desaparezca por completo el riesgo de reactivaciones», que son «normales en fuegos de esta magnitud y no suelen progresar al estar rodeados de zona quemada», señala la Junta

R. H.

Viernes, 19 de septiembre 2025, 21:09

Las actuaciones de conservación y restauración medioambiental que la Junta de Extremadura desarrollará en las zonas afectadas por los grandes incendios forestales de Caminomorisco, ... que afectó a 2.781 hectáreas, y Jarilla, con 17.367 hectáreas arrasadas, comenzarán sin esperar a que los fuegos se declaren como extinguidos.

