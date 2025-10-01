La Junta estudia prorrogar la época de peligro alto de incendios ante la falta de lluvias

La Junta de Extremadura estudia prorrogar la época de peligro alto de incendios forestales en la región con motivo de las altas temperaturas que ... persisten y la falta de lluvias, según ha anunciado esta mañana el consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural, Francisco Ramírez.

El fin de la época de peligro alto de incendios en Extremadura está fijado para el próximo 15 de octubre, según ha recordado, pero dada la climatología que hay se está estudiando la posibilidad de ampliarla. Con este fin, ha adelantado Ramírez, «mantendremos una reunión con la Aemet el próximo lunes para tratar de tener una previsión meteorológica lo más certera posible» y, en función de la misma, tomar una decisión

«Hay que tener en cuenta que prorrogar la época de peligro alto de incendios supone mantener restricciones en los trabajos en el campo, en trabajos forestales y decirles a los efectivos que se dedican a la extinción de incendios en el Plan de Infoex que tienen que seguir alertas si prorrogamos y, por tanto, desde la responsabilidad, mantendremos la reunión el lunes, para tener un grado mayor de certeza en la toma de decisiones», ha declarado el consejero de Gestión Forestal.

Esas restricciones, más allá de mantener en alerta a los mil efectivos del Infoex, conllevan la prohibición del uso de maquinaria, la realización de barbacoas y las quemas de restos agrícolas. Pero la Junta no descarta ampliar hasta el 1 de noviembre la época de peligro alto de incendios en la región. «Las temperaturas altas y la falta de lluvias hacen que el material combustible que está en nuestros montes todavía sea extremadamente peligroso para su combustión. Entonces, evidentemente, si no hay lluvias, lo más probable, por prudencia, es que se prorrogue esa época de peligro alto de incendios».

Proyecto Mosaico

Francisco Ramírez ha realizado este anuncio esta mañana en el Centro Universitario de Plasencia, donde ha firmado con el director del mismo, Rodrigo Quintana, un convenio para ejecutar durante tres años el proyecto Mosaico en la comarca de La Vera, coordinado por el profesor Fernando Pulido.

«El convenio pone a disposición de la Universidad un importe de 309.000 euros para elaborar una estrategia para prevenir los incendios en la comarca de La Vera. Se pondrán en valor actuaciones agroforestales que son importantes para una comarca que tiene una particularidad específica como son las casas diseminadas, los negocios de turismo y las infraestructuras que tiene alrededor de los municipios», ha explicado el consejero.

Rodrigo Quintana, por su parte, ha valorado que de nuevo un convenio con la Junta permita que la investigación y el conocimiento universitarios puedan transferirse a la sociedad de la mano de proyectos que redunden en su beneficio.

El convenio entra en vigor este miércoles 1 de octubre, concluirá en agosto del año 2028 y beneficiará a 20 poblaciones: Aldeanueva de la Vera, Arroyomolinos de la Vera, Collado de la Vera, Cuacos de Yuste, Garganta la Olla, Gargüera, Guijo de Santa Bárbara, Jarandilla de la Vera, Jaraíz de la Vera, Losar de la Vera, Madrigal de la Vera, Pasarón de la Vera, Robledillo de la Vera, Talaveruela de la Vera, Tejeda de Tiétar, Torremenga, Valverde de la Vera, Viandar de la Vera, Villanueva de la Vera y la entidad local menor de Valdeíñigos.

El convenio ya incluye un diagnóstico forestal de la comarca, a la que define como «una zona con gran cantidad de fincas con infraestructuras de recreo, explotación, alojamientos rurales, campings, etcétera, que se encuentran diseminadas por sus montes». Para tratar de reducir el riesgo que suponen estas construcciones, el nuevo proyecto Mosaico realizará un inventario actualizado de puntos vulnerables, prestando especial atención a las infraestructuras de producción y transporte de energía y a las zonas de barbacoas.

Una vez identificados estos lugares más expuestos al fuego, los técnicos de Mosaico contactarán con sus propietarios, sean públicos o privados, individuales o colectivos, y les prestarán apoyo técnico o asesoramiento, según el caso. El objetivo es dar un uso agrícola, ganadero o forestal al monte abandonado para avanzar en el desarrollo rural y reducir el riesgo de incendios.