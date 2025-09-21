HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Fincas cultivadas intactas tras uno de los incendios producidos en la comarca de Las Hurdes. HOY

El proyecto de la UEx para favorecer cultivos reduce un 15% el tamaño de los incendios

La Junta da el visto bueno al convenio para extender a La Vera la iniciativa desarrollada hasta ahora solo en estas dos comarcas del norte cacereño

Ana B. Hernández

Domingo, 21 de septiembre 2025, 07:55

El mayor incendio forestal registrado hasta la fecha en Extremadura, el que este verano ha quemado más de 17.000 hectáreas en Trasierra, el Jerte ... y el Ambroz, no ha arrasado todas las fincas a su paso por estas comarcas. En las localidades afectadas por las llamas hay pequeñas islas que se han salvado de la quema. La mayoría de ellas, parcelas limpias, tierras en las que el ganado come el pasto, espacios cultivados y cuidados.

