El proyecto de la UEx para favorecer cultivos reduce un 15% el tamaño de los incendios

El mayor incendio forestal registrado hasta la fecha en Extremadura, el que este verano ha quemado más de 17.000 hectáreas en Trasierra, el Jerte ... y el Ambroz, no ha arrasado todas las fincas a su paso por estas comarcas. En las localidades afectadas por las llamas hay pequeñas islas que se han salvado de la quema. La mayoría de ellas, parcelas limpias, tierras en las que el ganado come el pasto, espacios cultivados y cuidados.

Avanzar en la creación de paisajes resilientes que enfrenten la amenaza de los fuegos, conseguir que más fincas tengan un uso, especialmente en las zonas extremeñas con alto riesgo de incendios, es el objetivo del proyecto Mosaico. Esta iniciativa de la Universidad de Extremadura, que coordina el profesor de Ingeniería Forestal, Fernando Pulido, echó a andar en la región tras el devastador incendio que afectó en 2015 a la Sierra de Gata. También se inició en Las Hurdes y ahora en La Vera, las tres zonas que registran los grandes fuegos en Extremadura.

«El incendio de Jarilla de este verano ha sido una excepción. La mayor parte de los grandes incendios que se producen en la región afectan a estas tres comarcas», afirma Fernando Pulido. De ahí que el proyecto Mosaico comenzara a implantarse en las dos primeras y que ahora empiece en la tercera.

Mosaico arrancó en Gata y Hurdes a finales de 2016 y se desarrolló con financiación de la Junta hasta 2021. «Con simulaciones por ordenador comprobamos cómo sería un incendio cinco años antes y después del desarrollo del proyecto, y hemos constatado que la iniciativa ha reducido un 15% el tamaño de los incendios que en un futuro pueda haber en estas comarcas», detalla Pulido.

Mosaico busca preparar los territorios mediante una estrategia participativa para reducir el riesgo de incendios, mejorar la valorización económica, promover el desarrollo sostenible y proteger los recursos territoriales. Persigue, en resumen, ampliar el número de fincas con un uso agrícola, ganadero o forestal, que ponga fin al abandono del terreno, «porque cuando hay una gestión del campo el riesgo de incendios se reduce», a la vez que potencia el desarrollo rural de mano de una actividad económica que fija población al territorio. «Incendios y despoblación van de la mano», resume el coordinador de Mosaico.

El proyecto contó con financiación autonómica hasta 2021, cuando la Junta abandonó la iniciativa. Pero Mosaico continuó recurriendo a las convocatorias de fondos europeos. Desde su inicio hasta la actualidad son 250 las actuaciones gestionadas, iniciativas por parte de quienes apuestan por hacer realidad una explotación agraria, ganadera o forestal y cuentan para ello con el asesoramiento y apoyo de los técnicos de Mosaico.

Trabas burocráticas

La mayor parte de las 250 iniciativas gestionadas son agrícolas, un 49,6% frente a un 27,6% ganaderas y un 22,8% forestales, según los datos facilitados por Fernando Pulido.

Entre las primeras destacan los cultivos de olivos, cerezos, castaños e higueras. Las ganaderas son explotaciones de cabras fundamentalmente, y las mayoría de las iniciativas forestales se centran en la extracción de la resina de los pinos.

Pero la realidad es que una parte importante de las iniciativas que se gestionan no salen adelante. En concreto, «un 43,6% no se desarrollaron por diferentes motivos, principalmente por las largas tramitaciones administrativas o por un marco legislativo inadecuado, asuntos estos que confiamos en que vayan resolviéndose», apunta el coordinador de Mosaico.

Confían en poder avanzar en este aspecto y también en la ampliación del proyecto en Gata y Hurdes de la mano de nuevas configuraciones agroforestales en mosaico. Aunque desde 2021 la Junta no aporta financiación y la iniciativa ha continuado con fondos europeos, el Gobierno regional ha adelantado su intención de retomarlo.

Por el momento lo ha estrenado en la comarca de La Vera, que se suma por primera vez al proyecto. Lo hace gracias a un convenio entre Junta y UEx. Con una financiación de 309.000 euros por parte de la Administración autonómica, dos ingenieros forestales y Pulido como coordinador han iniciado las visitas a la zona y las reuniones con los alcaldes de los 19 municipios que conforman la comarca verata para explicar el proyecto Mosaico y conseguir que personas del territorio o de fuera quieran poner en marcha una explotación en sus montes.

«El objetivo es el mismo, conseguir que fincas abandonadas puedan tener un uso agrícola, ganadero o forestal que permita el desarrollo rural y que frene los incendios», apunta Pulido. «Si todas las iniciativas gestionadas en Gata y Hurdes se hubieran desarrollado, la reducción del tamaño de los incendios sería mayor al 15%», concluye.