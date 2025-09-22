Natividad Alviz, ganadera en Sierra de Gata: «Mis cabras son las únicas que quedan en Acebo»

Natividad Alviz es la presidenta de la Asociación Mosaico, que surgió en 2018 en Gata y Hurdes tras la puesta en marcha del proyecto del ... mismo nombre que comenzó a implantarse en estas zonas tras el gran incendio de 2015.

«Mosaico hizo entonces que muchos de nosotros pudiéramos seguir adelante, porque no nos vimos solos, nos acompañaron los técnicos del proyecto, nos sentimos respaldados», explica. «Visitaban nuestras fincas y analizaban con nosotros la forma de recuperarnos y continuar». Por eso, añade también, «al poco decidimos formar la asociación, para seguir trabajando de la misma manera aunque algún día, como ocurrió, el proyecto desapareciese».

Esta vecina de Acebo está al frente de la única cabaña de cabras que queda prácticamente en la localidad. «Hace más de 20 años había 18.000 cabras aquí, ahora quedan las mías».

Pero las suyas han ido a más en la última década. «Empecé hace diez años aproximadamente con 60 cabras que eran de mi suegro y ahora tengo más de 200 y vendo leche y cabritos y puedo vivir de ello». Tanto es así que el relevo en su caso está garantizado.

«Mi hijo mayor está haciendo la incorporación al campo, que siempre ha sido su pasión. Con las ayudas de la Junta para ello va a comprar tres hectáreas con una nave y va a habilitar una nueva sala de ordeño, y yo le cederé las cabras», explica. «La incorporación de los jóvenes al campo es fundamental; si no hay gente en el campo nunca se va a terminar con los incendios».

La presidenta de Mosaico cree que animar a que se pongan en marcha nuevas explotaciones, objetivo del proyecto de la UEx, contando para eso con un asesoramiento especializado, es necesario para que el monte continúe teniendo usos agrícolas, ganaderos y forestales. «Por eso sería bueno que la iniciativa siguiera en estas comarcas, porque nos ha ayudado a ver que tenemos potencial para sacar adelante explotaciones, productos, una actividad de la que vivir y con la que contribuir al desarrollo rural».

El obrador

Es preciso para eso, a juicio de Natividad Alviz, que se reduzcan las muchas trabas burocráticas que aún persisten. «No todas las iniciativas que han ido surgiendo en Gata y Hurdes, en el marco de Mosaico, han salido adelante y en muchos casos ha sido por los obstáculos administrativos que hay». Indica que «en la asociación tenemos a un compañero, por ejemplo, que ha comprado unas hectáreas para desarrollar un pistachal y no le permiten hacerlo si no apuesta por el pistacho autóctono».

Pero más allá de obstáculos y trabas, la asociación mantiene en su forma de hacer la filosofía Mosaico, que fomenta el asociativismo y el cooperativismo. «Eta asociación es un ejemplo de ello», dice Natividad Alviz.

Como sigue su apuesta igualmente por la transformación de productos territoriales, esencial para garantizar la rentabilidad de los productores y el mantenimiento a largo plazo de las medidas y acciones que protegen el paisaje de los incendios forestales.

En esta línea, «estamos trabajando en la apertura de un obrador en el que elaborar nuestros productos», adelanta la presidenta de la Asociación Mosaico. «Vamos a reabrir como obrador un matadero que lleva más de 30 años cerrado a modo de cocina artesana, para que los socios puedan transformar aquí sus productos, porque esto sí fija población al territorio», expone.

Al obrador podrán acudir los socios de Gata y Hurdes que quieran transformar sus productos. «Comenzaremos con la parte agrícola, la transformación en cremas y mermeladas de moras y naranjas, después pasaremos a la parte forestal, para hacer harina de castaño por ejemplo y, por último, a la animal, para elaborar quesos y yogures, entre otros muchos más».