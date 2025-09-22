HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Natividad Alviz, presidenta de la Asociación Mosaico, es cabrera en la Sierra de Gata. HOY

Natividad Alviz, ganadera en Sierra de Gata: «Mis cabras son las únicas que quedan en Acebo»

La presidenta de la Asociación Mosaico defiende la continuidad de un proyecto que «nos ha hecho ver el potencial que tenemos»

A. B. Hernández

Lunes, 22 de septiembre 2025, 07:31

Natividad Alviz es la presidenta de la Asociación Mosaico, que surgió en 2018 en Gata y Hurdes tras la puesta en marcha del proyecto del ... mismo nombre que comenzó a implantarse en estas zonas tras el gran incendio de 2015.

