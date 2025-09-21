HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Fernando Pulido, profesor de la UEx y coordinador del Mosaico. HOY
Fernando Pulido, coordinador del proyecto Mosaico

«El objetivo es pasar de un paisaje abandonado a otro cultivado que fije población al territorio»

El coordinador del proyecto Mosaico defiende una iniciativa que combate los incendios a la vez que promueve el desarrollo rural

A. B. H.

Domingo, 21 de septiembre 2025, 09:09

Este profesor de Ingeniería Forestal de la UEx, que imparte clases en el Centro Universitario de Plasencia, coordina el proyecto Mosaico desde que comenzó a ... implantarse en la región. «Fue un encargo de la Junta a la Universidad de Extremadura tras el incendio de 2015 en Gata», recuerda.

