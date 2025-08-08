Medios del Infoex trabajan en un incendio de nivel 1 de peligrosidad en Aldea del Cano

Tania Agúndez Badajoz Viernes, 8 de agosto 2025, 17:13 | Actualizado 17:27h.

Medios del Plan de Lucha contra Incendios Forestales (Infoex) trabajan en la tarde de este viernes un incendio en el término municipal cacereño de Aldea del Cano. El incendio se ha declarado poco antes de las cuatro y una hora después, sobre las cinco, se ha activado el nivel 1 de peligrosidad por afección a edificaciones aisladas y carretera.

El fuego afecta a una zona de dehesa y matorral.

Hasta el lugar se han desplazado seis unidades de bomberos forestales, cinco medios aéreos, un equipo de maquinaria pesada, un agente y un técnico.

Cruz Roja también ha movilizado varias unidades como apoyo al dispositivo desplegado para luchas contra las llamas.

Niveles de peligrosidad

La graduación de los incendios en distintos niveles se refiere a su gravedad potencial, a la evolución que se prevé que tengan y a los elementos a los que puede afectar. El Plan Infoex de lucha contra incendios de Extremadura los gradúa de 0 a 3.

El nivel 0 indica que puede ser controlado por los medios destinados a ello y que no presentan peligro para personas o bienes de naturaleza no forestal. Se otorga a cualquier incendio forestal declarado, solo por existir, una vez que se comprueba que no es una falsa alarma.

Los incendios de nivel 1 son los que pueden ser controlados por medios adscritos al Plan Infoex, pero en su posible evolución pueden afectar a la vida de personas y bienes de naturaleza no forestal. Por ejemplo, los que se producen en zonas periurbanas o cerca de edificaciones aisladas; también los que avanzan hacia una carretera en la que puede haber personas que se vean afectadas por el humo o las llamas.

Cuando se declara el nivel 2 se requiere ayuda extraordinaria de medios no adscritos al Plan Infoex y de fuera de la región, como la UME (Unidad de Emergencias del Estado) o BRIF (Brigadas de Incendios Forestales) siempre y cuando vengan de otras comunidades autónomas, porque Extremadura cuenta con su propia BRIF con base en Pinofranqueado.

El nivel 3 no se ha declarado nunca en España. Es la graduación máxima y compete declararlo al Ministerio del Interior en el caso de que se puedan ver afectados intereses nacionales. El resto de los niveles los declara la consejería competente, a petición de los responsables del Infoex.