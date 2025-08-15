HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Bomberos ante uno de los incendios en la comarca de Verín, Orense AFP

España afronta su gran fiesta de agosto con la respiración contenida por los incendios

El fuego, que no da tregua, permanece activo en 38 focos y arrasa más de 115.000 hectáreas

J. Arias

Viernes, 15 de agosto 2025, 09:30

España afronta este viernes -festivo en todo el país- su sexta jornada de la ola de incendios con especial intensidad en el triángulo de Zamora, ... Ourense y León. Los graves fuegos dejan hasta el momento tres víctimas mortales y el fuego actualmente permanece activo en 38 focos y arrasa más de 115.000 hectáreas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La UME se moviliza a la Campiña Sur por un incendio «descontrolado» que obliga a confinar Villagarcía de la Torre
  2. 2 Cinco carreteras están cortadas por los incendios en Extremadura
  3. 3 Detenido un hombre de 32 años por el atropello mortal del ciclista de Casar de Cáceres
  4. 4 La policía libera a tres mujeres explotadas sexualmente en un club de Don Benito
  5. 5 Una reactivación del incendio paraliza la reapertura del tramo de la A-66 afectado por el fuego
  6. 6 Muere José María Saponi, alcalde de Cáceres entre 1995 y 2007
  7. 7 Herido un vecino de Casar de Cáceres por una cornada con dos trayectorias en los festejos de Torrejoncillo
  8. 8 Extremadura afronta su tercer día de combate contra el fuego, que mantiene cortados 25 kilómetros de la A-66
  9. 9 Detenida una vecina de Azuaga con 50 gramos de cocaína y heroína
  10. 10 La Guardia Civil empieza a multar a los vecinos que no quieren evacuar sus casas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy España afronta su gran fiesta de agosto con la respiración contenida por los incendios

España afronta su gran fiesta de agosto con la respiración contenida por los incendios