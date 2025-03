Guardiola se sube al Alvia para exigir un tren mejor y el viaje acaba en polémica por un enchufe

redacción Sábado, 30 de julio 2022, 14:54 | Actualizado 15:30h. Comenta Compartir

La presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, ha viajado este sábado a Madrid desde Cáceres en el tren Alvia que presta servicio en Extremadura desde el 19 de julio. A su llegada a la capital de España, la dirigente popular ha señalado que «la indignación de los viajeros es muy compartida y creo que si el señor Vara saliera de su despacho y pulsara la calle se daría cuenta de que eso no se puede consentir». Además de en las reivindicaciones de Guardiola, el foco de los usuarios de Twitter se ha puesto en un error cometido en uno de sus mensajes al afirmar que «en este tren de altas prestaciones, así nos lo vendieron Renfe y Pedro Sánchez, no hay ni enchufes para cargar los dispositivos y el wifi va a pedales».

Una inexactitud sobre la conexión para dispositivos móviles que rápidamente un usuario de Twitter se encargó de corregir y cuya aclaración fue agradecida rápidamente por Guardiola.

«Efectivamente. Sí hay enchufe en el tren. Me he equivocado y quería pedir disculpas. No encontraba el enchufe porque no está accesible. Lamento la confusión». Ha afirmado en un vídeo subido a su perfil en la red social. En ese mensaje ha aprovechado además para mostrar la ubicación de la conexión debajo del asiento «para que no os pase lo mismo que a mí». Además, ha hecho una petición a los usuarios que han entrado en este debate. «Me gustaría que os enfadaseis, al igual que habéis hecho conmigo por no encontrar un enchufe, con el señor Vara y con el señor Sánchez, que son los responsables de que estemos usando un tren que no es para nada la alta velocidad que nos prometieron, sino un tren viejo, no de altas prestaciones, que los extremeños no nos merecemos».

Sobre la gravísima e imperdonable polémica del enchufe. #HablaExtremadura 👇🏽 pic.twitter.com/bRzO3yjCDL María Guardiola (@MGuardiolaPP) July 30, 2022

En cuanto a la calidad de este servicio ferroviario, Guardiola ha calificado de «auténtica aventura» este viaje, porque «uno sabe cuando monta pero nunca cuando sale», y ha comentado que se trata de un tren «viejo, de segunda mano y ni siquiera es un tren de altas prestaciones».

Guardiola ha insistido en reivindicar «lo que merece Extremadura, porque no somos más que nadie, pero tampoco menos y este tren tarda bastante más de lo que hace cualquier utilitario», y en que la solución anunciada por Renfe de ajustar los horarios para que los viajeros no tengan la sensación de que llegan tarde es «bochornosa, humillante para los extremeños». Cabe recordar que Renfe renunció esta semana al mencionado ajuste horario de los servicios ferroviarios tras la mejora de los tiempos de viaje que se ha producido en los últimos días, aunque no se descartan pequeños correcciones sobre los tiempos de parada en las estaciones.

Con este viaje, la presidenta popular extremeña ha recalcado que quiere «reivindicar, alzar la voz de los extremeños para que se dejen de reír de nosotros y dejemos de ser carne de meme y de chiste».

Por ello, ha subrayado que «hay que invertir y cumplir con lo que se presupuesta y que no nos engañen ni nos tomen por tontos».

Renfe habla de puntualidad

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana aseguró este viernes que las medidas adoptadas en el tren extremeño tras los retrasos de los primeros días de puesta en funcionamiento han permitido mejorar la puntualidad de los viajes con Madrid. En la última semana, los trenes Alvia que conectan Badajoz con la capital de España han registrado «una puntualidad media cercana al 90 por ciento», precisó el Ministerio en nota de prensa.