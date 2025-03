Tren en Extremadura: Renfe renuncia al ajuste de horarios de los trenes con Madrid ante la reducción de las incidencias

Juan Soriano Miércoles, 27 de julio 2022, 14:48 | Actualizado 14:57h. Comenta Compartir

Renfe renuncia al ajuste horario de los servicios ferroviarios entre Extremadura y Madrid tras la mejora de los tiempos de viaje que se ha producido en los últimos días. Pero se bonificarán los retrasos que pasen de 15 minutos, según ha anunciado la secretaria de Estado de Transportes, Isabel Pardo de Vera. Aunque no se descartan pequeños correcciones sobre los tiempos de parada en las estaciones.

Pardo de Vera se ha reunido en Mérida con la consejera de Movilidad de la Junta de Extremadura, Leire Iglesias, para tratar la crisis generada por el mal funcionamiento de los nuevos servicios ferroviarios entre Extremadura y Madrid en una primera semana de aplicación marcada por los retrasos.

La secretaria de Estado de Transportes ha pedido disculpas por esos problemas. Según ha indicado, la puesta en servicio de una línea suele tener incidencias, pero ha reconocido que no es normal que se acumularan «retrasos inaceptables» en los tres primeros días.

Sin embargo, ha destacado que en los cuatro siguientes, y tras las medidas adoptadas por Renfe y Adif, se han conseguido unos horarios que considera aceptables. Pese a ello, estima que el refuerzo debe mantenerse para evitar nuevos problemas.

Por lo que respecta a los fallos en la infraestructura, ha recordado que se produjo un error humano al enviar un tren por la vía antigua. También ha recordado que hubo un fallo en el motor de un desvío, ya resuelto, así como la caída de tensión en un enclavamiento, algo también solucionado. Pero ha sido necesario reforzar las brigadas de mantenimiento. «Se dio demasiado tiempo de respuesta», ha añadido.

Estas incidencias se han sumado a fallos en el material rodante. Sobre esto, ha asegurado que solo en un caso se produjo una reducción de la tracción al 50%, lo que causó un retraso de ocho minutos. También ha habido problemas con puertas, con el aire acondicionado y otras cuestiones, pero ha afirmado que se pueden resolver en talleres.

Respecto a esos problemas de tracción, ha afirmado que no se han vuelto a producir y que la empresa constructora y mantenedora, Talgo, ha revisado los trenes y no detectado nuevas incidencias. A su juicio, el calor de los primeros días de servicio no explica esos problemas. También ha descartado otro de los argumentos que aportó el presidente de Renfe, Isaías Táboas, quien se refirió a las pendientes exigentes de la línea extremeña y a las dificultades que ofrecen a los nuevos trenes. «La pendiente no es una excusa», ha firmado Pardo de Vera, quien ha indicado que en Extremadura es más suave que en otros territorios debido a que la línea está diseñada tanto para tráfico de viajeros como para mercancías.

Pardo de Vera ha afirmado que la puesta en servicio fue rigurosa, sin prisas y cumpliendo todos los condicionantes de los organismos reguladores, como la Agencia de Seguridad Ferroviaria, y siguiendo las especificaciones técnicas de interoperabilidad de obligado cumplimiento.

La secretaria de Estado ha reconocido que el disgusto y enfado en el Gobierno «es importante», así como la frustración que se ha generado en el personal que trabaja en el sector ferroviario. Por ese motivo, no ha descartado que sea necesario asumir más ceses por parte de Renfe y Adif. «Veremos las responsabilidades de cada uno», ha indicado. Según ha dicho, se han podido producir negligencias en cuestiones como la disponibilidad de las brigadas de mantenimiento. Como publicó HOY, el contrato destinado a la línea extremeña aún no ha sido adjudicado, por lo que se buscó una solución temporal con Tragsa. Ese contrato incluía las labores de mantenimiento previo antes de la entrada en servicio.

La secretaria de Estado también ha reafirmado el compromiso del Gobierno con la movilidad en la región y la apuesta por el tren como elemento vertebrador. Con ese fin, ha asegurado que se continuará con las obras en marcha, como la electrificación, prevista para la primera mitad del próximo año.

También ha indicado que el estudio informativo de la línea entre Madrid y Oropesa está ya enviado al Ministerio para la Transición Ecológica para la tramitación ambiental. Ha reconocido que hay dos cuestiones por resolver en Talavera de la Reina y Toledo, pero confía en encontrar la solución técnica.

Pardo de Vera ha señalado que «a Extremadura tiene que llegar el AVE», dentro de una línea que une Madrid con Lisboa. Con ese fin, en septiembre se producirá un encuentro con los responsables de infraestructuras de Portugal para coordinar actuaciones y habilitar un nuevo servicio que comunique las dos capitales en un tiempo de viaje por debajo del actual.

Por su parte, la consejera de Movilidad de la Junta ha señalado que «estábamos acostumbrados a que los trenes fueran mal y que no nos hicieran caso». Según ha dicho, eso ha cambiado, ya que ahora sí hay respuesta del Gobierno, pero «necesitamos que los trenes funcionen bien».

Leire Iglesias ha reconocido que «parece que están dando resultado» las medidas adoptadas desde la pasada semana, pero también ha añadido que «se deberían haber previsto desde el minuto uno» para evitar las incidencias de los primeros días. La consejera extremeña espera que se mantengan esas acciones para «disfrutar lo que supone la puesta en servicio de la nueva línea de alta velocidad de Extremadura» y las ventajas para toda la malla ferroviaria de la región. También ha pedido completar los trabajos pendientes, apostar por la conexión con Madrid y Portugal, reforzar las líneas convencionales y sacar partido a las oportunidades logísticas que ofrece la nueva infraestructura. Para eso ha reclamado inversiones.