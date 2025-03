Juan Soriano Viernes, 22 de julio 2022, 15:04 | Actualizado 21:07h. Comenta Compartir

Sobrecalentamiento de los motores que obliga a reducir la velocidad unido con un problema puntual en un desvío de la infraestructura que impide utilizar la nueva línea instalada sobre la plataforma de alta velocidad. Renfe y Adif apuntan los motivos técnicos que explican los problemas en los nuevos servicios ferroviarios de la región con Madrid desde su puesta en funcionamiento el pasado martes. Ya están en marcha las soluciones, que en el primer caso pasan por una revisión con el fabricante y en el segundo por una monitorización continua y un refuerzo de las brigadas de mantenimiento.

El presidente de Renfe, Isaías Taboas, y la presidenta de Adif, María Luisa Domínguez, han dado estas explicaciones a la consejera de movilidad de la Junta de Extremadura, Leire Iglesias, con quien se han reunido esta mañana en Mérida para atajar la crisis surgida por los cuatro días de retrasos de los nuevos servicios ferroviarios en sus cuatro días de funcionamiento.

La presidenta de Adif ha explicado que en estos días se han producido cuatro incidencias en la infraestructura, tres por fallos en desvíos que han obligado circular al tren por la vía convencional y esta mañana por una caída de la acometida eléctrica.

Según ha indicado, el único error que se ha repetido se localiza en un desvío concreto. Como no comprueba el itinerario manda al tren por otra vía o por la nueva pero con velocidad reducida.

Domínguez ha asegurado que las incidencias se resolvieron de forma rápida, pero el fallo repetido en el motor ha obligado a contar con una brigada de la línea AVE Madrid Sevilla, más experta. Asimismo, se cuenta con la empresa instaladora para monitorizar el motor y si es necesario cambiarlo. También se reforzará la plantilla de mantenimiento con seis brigadas, lo que hace un total de 15 personas entre Plasencia y Badajoz para contar con una intervención más rápida en caso de nuevo fallo. Se sumará al personal que ya se dedica a estos trabajos, así como al equipo ubicado en Mérida para la red convencional, que estará disponible para la nueva línea.

Por su parte, el presidente de Renfe ha pedido excusas porque «tenemos compromisos y no los estamos cumpliendo». En cualquier caso, ha descartado dimitir, como pide el PP. «No dimitiré, porque lo que tengo que hacer es arreglar un problema».

Isaías Táboas ha explicado que se ha detectado un problema en el tren Alvia, que «es de lo mejor que tenemos en la flota».

En concreto, ha apuntado que al entrar en servicio en la línea extremeña se ha detectado una anomalía que provoca que el tren reduzca su velocidad en tramos con cierta pendiente. Se estima que se debe a que la tarjeta del disyuntor se calienta y no consigue refrigerarse, a lo que no contribuye además la temperatura externa. Ha afirmado que esta anomalía no se dio en pruebas ni en diez años de servicios del Alvia y que se está analizando con el fabricante, Talgo, que es además el mantenedor, para encontrar una solución.

Además, ha apuntado a las características de la línea, en su mayor parte en vía única, de modo que cuando un tren supera los tiempos de viaje genera una reacción en cadena que perjudica a otras circulaciones y obliga a continuos ajustes.

Por todo ello, se estudia con Adif un ajuste en los tiempos de viaje para que esos minutos de retraso que se generan se plasmen en unos nuevos horarios que sí se puedan cumplir con el objetivo de que «la gente no tenga la sensación de que el tren no llegue tarde». Táboas no ha precisado, pero ha señalado que se trata de unos pocos minutos más. Durante el periodo en que estén estos nuevos horarios se bonificarán las tarifas un 50% y se mantendrá el compromiso de puntualidad.

El fallo del disyuntor puede justificar el retraso continuo en los viajes pero no las averías en la infraestructura que han generado hasta una hora de demora. Eso corresponde a Adif y al arreglo del desvío. Por parte de Renfe se quita importancia a la avería que tuvo el Intercity el pasado miércoles, ya que se considera un tren fiable que no suele fallar. «Nos está preocupando el Alvia», reconoce Táboas, ya que se trata de averías redundantes que se están produciendo en Extremadura y no en otras partes de España.

El presidente de Renfe ha añadido que por el momento no se van a asumir más responsabilidades, ya que hay que saber cuál es el problema exacto y qué solución tiene. Pero ha justificado el cese del gerente de Producción de Servicios Comerciales de la línea extremeña. «Ha habido algunos errores de procedimiento en la manera de abordar la operación y el servicio», asegura.