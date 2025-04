Guardiola rompe con Vox: «Iremos a elecciones si hay que ir»

La presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, ha lamentado este martes «las ansias de poder de Vox» que «parece que obliga a ir a ... elecciones».

La líder de los populares ha arrancado la rueda de prensa dejando claro cúal ha sido su postura en las negociaciones de no faltar a su intención de gobernar en solitario. «Yo solamente tengo mi palabra y mi trabajo. Ese es mi patrimonio. Los estremeños lo saben y por eso nos dieron su confianza el pasado 28 de mayo», ha incidido (escucha aquí la intervención) este martes en Mérida.

En su intervención, tras la sesión de constitución de la Asamblea de Extremadura, en la que la falta de un acuerdo entre PP y Vox ha permitido que la Presidencia de la Cámara regional vaya a manos del PSOE, Guardiola ha aseverado que ha intentado «por todos los medios y hasta última hora» llegar a un acuerdo.

«La política no debería servir para ocupar sillones sino para mejorar la vida de los demás. Y, desde que a mí me eligieron para presidir el partido Popular de Extremadura y ser candidata a la Presidencia de la junta de Extremadura, he tenido un único objetivo y un único propósito: cambiar mi tierra y mejorar la vida de los extremeños», ha enfatizado.

Guardiola se ha mostrado firme ante el envite de Vox. «Ahora mismo no es el poder lo que está en juego, es la diginidad de esta tierra», ha reseñado. «Yo soy una servidora pública, desde hace mucho, soy una servidora pública con principios, con ideas y con compromiso. Una cosa es negociar y escuchar y otra cosa muy distinta es mercadear con la ilusión de Extremadura», ha proseguido.

La popular ha recordado a la formación de ultraderecha con qué resultados llegaba cada partido a la negoaciación. «28 diputados obtuvo el PP de Extremadura, un 38,8 por ciento de los votos, y cinco diputados obtuvo Vox, con un 8,12 por ciento del voto. Y de verdad, con todo el respeto a los votantes, el rol adecuado a sus resultados (Vox) es apoyar al PP y no al revés. Yo no voy a firmar un acuerdo de gobierno ni un pacto asimétrico y lleno de condiciones».

Líneas rojas

Guardiola, al contrario que en otras comunidades autonómas en las que se ha llegado a acuerdos entre Vox y PP, ha dejado claro que para ella hay líneas que no se pueden sobrepasar. «Yo no voy a regalar consejerías ni voy a entrar en batallas culturales que están superadas. Porque se trata de solucionar el futuro de los extremeños. Yo creo en una Extremadura inclusiva, moderna, respetuosa. Yo creo en una Extremadura permeable, solidaria y responsable. Y, por supuesto, creo en una Extremadura donde el amor no admite matices».

«El camino más fácil hubiera sido ceder y ser presidenta a cualquier precio y traicionar a mi tierra y lo que prometí en campaña. Pero no, esa no soy yo. Esa no es mi forma de ser», ha incidido.

«En Vox solo he encontrado zancadillas»

La candidata a la Presidencia de la Junta se ha mostrado firme con algunas de las líneas rojas de la formación de Abascal. «Yo no puedo dejar entrar en el gobierno a aquellos que niegan la violencia machista, así como a quienes colocan una lona y tiran a la papelera la bandera LGTBI», ha sostenido.

Guardiola ha destacado que ha llegado a la política «siendo muy libre», con el propósito de «trabajar mucho para mejorar esta tierra», por lo que ha advertido que «jamás» va a faltar a su palabra y compromiso.

Senador autonómico

Guardiola ha desvelado que ayer ofreció a Vox un puesto en la Secretaría de la Mesa de la Asamblea y el puesto de senador en Madrid por designación autonómica que le correspondería al PP. Puestos que se añadieron al que había ofrecido por la mañana, la Presidencia de la Asamblea, y a un acuerdo programático. «En Vox solo he encontrado zancadillas», afirma Guardiola, que acusa a la dirección nacional de Vox de no respetar a su partido en Extremadura.

Sin embargo, «no les interesaba y no les ha parecido suficiente», ha lamentado Guardiola, quien ha criticado que Vox «ha antepuesto sus ansias de poder y esa soberbia, al cambio», por lo que «Vox no ha sido capaz de ver más allá de su propio ombligo» y «hablan mucho de cambio, pero a la hora de la verdad lo que hacen es proponer medidas totalmente obsoletas y buscar el aplauso fácil de los suyos».

Por eso, ha lamentado que «lo único que ha encontrado» en Vox «han sido zancadillas, desunión y ansia», tras lo que ha criticado que toda la negociación «se ha teledirigido desde Madrid», y de hecho, este mismo martes «se ha presentado en Mérida el capataz del señor feudal», en alusión a Jorge Buxadé, «a decirnos a los extremeños qué tenemos que hacer», algo que Guardiola ha tachado de «absoluta vergüenza».

Con todo ello, «Vox ha demostrado que cuando ha estado en su mano cambiar y sacar a un gobierno del PSOE, ha preferido que nada cambie, y parece que nos obligan a ir a elecciones», ha advertido Guardiola, quien ha apuntado que le «entristece enormemente», ya que «en política hay que demostrar altura de miras».

Elecciones

«Iremos a elecciones, si hay que ir, y volveremos a demostrarle a los extremeños que tenemos palabra, y que Extremadura está por encima de cualquier cosa«, ha reafirmado la dirigente del PP extremeño, quien ha destacado que el PP en ciudades como Vitoria o Barcelona ha mostrado su »sentido de estado« y ha dejado gobernar al PSOE »sin pedir nada a cambio« para evitar el gobierno de independentistas o Bildu.

Por eso, ha señalado que le «hubiera encantado» que el líder socialista, Guillermo Fernández Vara, «hubiera hecho ese último servicio a su tierra y hubiera facilitado la gobernabilidad» en una tierra que, según ha dicho, «claramente en las urnas ha pedido cambio».

En ese sentido, y a preguntas de los periodistas, María Guardiola ha descartado abstenerse para dejar gobernar al PSOE: «Yo lo he dicho siempre, y mi palabra vale mucho, que yo no permitiría un gobierno del PSOE», tras lo que ha apuntado que si el PSOE quiere dejarle gobernar, «estaría encantada».

Esta sería una opción para evitar ir a elecciones, o «que Vox apoye mi investidura», ha planteado María Guardiola, quien ha defendido que «no se puede utilizar las instituciones para ideologizar», y ha reafirmado que el Gobierno «sirve para gestionar y para solucionar los problemas de la gente», ha concluido.