La repetición de las elecciones cobra fuerza en Extremadura

Contra todo pronóstico el PSOE se ha hecho esta mañana con el control de la Mesa de la Asamblea y Blanca Martín volverá a presidir ... el órgano por tercera legislatura consecutiva. Es así porque PSOE y Unidas por Extremadura han sumado sus votos, lo que no han hecho PP y Vox, evidenciando de este modo el desencuentro entre ambos partidos. Tanto es así que, además de perder la Presidencia de la Mesa, los de Santiago Abascal se han quedado fuera de ella.

Es el motivo por el que en estos momentos el escenario de una repetición electoral en la región cobra fuerza. La vuelta a las urnas llegará si PP y Vox no alcanzan un pacto por la gobernabilidad de Extremadura, porque María Guardiola necesita que los de Abascal voten a su favor -no le vale con la abstención- para ser la próxima presidenta regional. Porque solo con la suma de los 28 diputados de uno y los cinco de otro se consiguen los 33 en que se sitúa la mayoría absoluta en un parlamento en el que hay 65 escaños.

Se da por descontado que ni los diputados populares ni los de la formación de ultraderecha se abstendrían en una posible investidura del socialista Guillermo Fernández Vara, por lo que, aun contando con el voto a favor de los cuatro de Unidas por Extremadura, el PSOE no podrá estar de nuevo al frente de la Junta. De ahí que esta mañana la repetición electoral haya ido cobrando fuerza entre los asistentes a la constitución del Parlamento regional a medida que se iban sucediendo las votaciones y PP y Vox mantenían el respaldo a sus respectivos candidatos.

De hecho, hay quienes vaticinan incluso que la nueva cita de los extremeños con las urnas sería el próximo noviembre, porque consideran que el pacto de gobierno entre los dos partidos que pueden alcanzar la mayoría precisa será complicado de alcanzar ahora, después de no poder evitar que su desencuentro haya dado a los socialistas el control de la Mesa de la Asamblea.

Es cierto que hay tiempo suficiente para que PP y Vox negocien un pacto de investidura y logren un acuerdo respecto al futuro Ejecutivo extremeño. Pero también que hasta el momento ambos se mantienen firmes en sus posturas y que, por tanto, si no llegan concesiones por parte de un lado u otro, el pacto no parece posible.

María Guardiola mantiene su decisión de dirigir la Junta en solitario, no quiere un gobierno de coalición con Vox y su partido la respalda. «Es perfectamente posible», ha dicho esta mañana Borja Sémper, portavoz de campaña y vicesecretario del PP. Pero los de Abascal siguen reclamando entrar en el Ejecutivo. Aunque han renunciado a la Vicepresidencia de la Junta, piden dos consejerías, una de ellas Agricultura, para poder votar a favor de la presidenta del PP. Y no parece que vayan a cambiar tampoco de postura: «Vox es imprescindible para construir una alternativa en esta región y nuestros votos no se regalan ni van a estar al albur de un chantaje», ha declarado el portavoz político de la formación, Jorge Buxadé, al término de la constitución de la Mesa de la Asamblea, en la que por el momento su partido ha quedado fuera.

Por eso en este escenario, todavía marcado por las posiciones enfrentadas de PP y Vox, la repetición de las elecciones cobra fuerza en Extremadura.