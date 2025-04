Buxadé (Vox) al PP: «Nuestros votos ni se regalan ni están al albur de un chantaje»

Vox acusa al PP de propiciar que la Mesa de la Asamblea de Extremadura esté presidida por la socialista Blanca Martín. No solo eso. Cree ... que en la región, la popular María Guardiola no ha tenido autonomía para negociar con la formación de extrema derecha sino que ha seguido la instrucción del presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijoo para impedir que Vox sea determinante en la política de pactos, sobre todo pensando de cara a lo que ocurra tras las elecciones nacional del próximo 23 de julio.

La votación de hoy pone de manifiesto lo que sucede cuando se mantienen posiciones alejadas de la realidad política y la realidad política dice que Vox es necesario, imprescindible para derribar a una izquierda que derriba presas«, ha indicado, tras finalizar la sesión constituyente del Parlamento regional, Jorge Buxadé. Es eurodiputado y persona de máxima confianza de Santiago Abascal en la dirección nacional de este partido.

«Nuestros votos no se regalan ni pueden estar al albur de un chantaje», ha remarcado a los periodistas una vez que se consumó que el PSOE presidirá la Asamblea y que Vox se queda fuera de la Mesa, siendo el único partido que consiguió diputado que se queda sin representación en el órgano de gobierno del Parlamento extremeño.

Para Buxadé, lo que ha ocurrido esta mañana en Mérida no es una «votación buena para los extremeños», aunque asevera que no impide que pueda haber un pacto de gobierno entre PP y Vox para la Junta de Extremadura. «Nosotros seguimos con la mano tendida porque hay tiempo suficiente para establecer el cambio radical de las políticas que necesita Extremadura y un gobierno que sea capaz y responsable para ejecutar esas políticas», ha remachado el dirigente nacional de Vox, que es quien ha manifestado la posición de su partido mientras Ángel Pelayo Gordillo y los otros cuatro diputados extremeños de este partido escuchaban las declaraciones de Buxadé.

Jorge Buxadé ha subrayado que a la misma hora que «aquí se estaba votando la Mesa de la Asamblea, en el Parlamento de Baleares, nuestro compañero Gabriel Le Senne era elegido presidente del Parlamento balear con los votos del Partido Popular. Es decir, nosotros mantenemos la misma posición en todo el territorio de la nación y por desgracia, como ya hemos visto, nos mantenemos con 17 PP».

En este sentido, cree que lo ocurrido en Extremadura solo se puede interpretar en clave electoral nacional. «Tenemos la convicción de que es el señor Feijoo el que ha castigado a los extremeños con la finalidad de ofrecer de nuevo otra vez al PSOE su propuesta de votar a la lista más votada. y lamentamos que la señora Guardiola haya decidido someterse al dictado de Génova (dirección nacional del PP) para volver a a ofrecer al PSOE que gobierne tras las elecciones generales la lista más votada».

Cuestionado sobre si Vox sigue manteniendo que solo apoyará a Guardiola para ser presidenta de la Junta si lograr formar parte del Consejo de Gobierno, Buxadé ha insistido en que esa sigue su petición.

Ángel Pelayo Gordillo

«Estamos abierto a una negociación amplia. Seguimos con la mano tendido pero necesitamos una garantía, no podemos dar un cheque en blanco a la señora Guardiola. Hemos venido a cambiar las políticas de Extremadura y necesitamos garantías», ha dicho posteriormente el cabeza de lista de Vox en Extremadura, Ángel Pelayo Gordillo, cuando se le ha cuestionado si es innegociable, sí o sí, que Vox forme parte del gobierno de la Junta para apoyar al PP. «Esa palabra innegociable no la he dicho nunca. Quién si lo ha dicho es la señora Guardiola», ha expresado el diputado emeritense. «Obviamente tenemos que estar en los puestos necesarios para cambiar esas políticas. No digo cuáles, porque ni siquiera se ha hablado de eso, pero sí de que Vox tiene que estar para cambiar esas políticas y cumplir el mandato de nuestros votantes», ha agregado.

En la misma línea que Buxadé, Gordillo ha acusado a María Guardiola de no pactar con Vox en Extremadura siguiendo las consignas del presidenta nacional del PP.