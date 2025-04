Así hemos narrado la constitución de la Asamblea

13:07

María Guardiola: «Una cosa es negociar y otra mercadear. El PP obtuvo 28 concejales. Ahora mismo no está en juego el poder, sino en la dignidad. No voy a regalar consejerías. Jamás voy a faltar a mi compromiso», dice la candidata popular, que recuerda que ha ofrecido un acuerdo programático a Vox, además de la Presidencia de la Asamblea«. Desvela que ayer ofreció a Vox, además, una secretaría en la Mesa de la Asamblea y el puesto de senador en Madrid por designación autonómica que le correspondería al PP. »En Vox solo he encontrado zancadillas«, afirma Guardiola, que acusa a la dirección nacional de Vox de no respetar a su partido en Extremadura. »Vox parece que nos obliga a ir a elecciones«, remacha la popular, que parece aceptar la apuesta de una repetición electoral. Cita la violencia machista, los derechos LGTBI y la inmigración como puntos donde chocan su postura con la de Vox. »No puedo dejar entrar en el Gobierno a quienes niegan la violencia machista«, sentencia.»

No se pueden usar las instituciones para ideologizar«, afirma Guardiola, que añade que »Vox ha demostrado hoy que no quiere cambios«. »