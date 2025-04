Guardiola eleva el tono contra el PSOE y acusa a Vara de «agarrarse al sillón»

María Guardiola eleva el tono contra el PSOE y lo mantiene alto con Vox. La candidata del PP a presidir la Junta de Extremadura afea ... al presidente en funciones del Gobierno regional, Guillermo Fernández Vara, que pretenda seguir en el poder. Y al mismo tiempo anuncia el inicio de conversaciones con todos los grupos para buscar apoyos a su investidura, pero insiste en la idea de formar un ejecutivo en solitario.

El secretario general del PSOE de Extremadura y presidente en funciones de la Junta, Fernández Vara, anunció el martes que su partido intentará volver a gobernar en la región después de que haya sido la lista más votada en las elecciones autonómicas. De esta forma, rechaza la idea del PP de que los socialistas se abstengan para que Guardiola sea investida presidenta, con lo que no sería necesario un acuerdo con Vox.

Las elecciones del domingo dejaron un empate a 28 diputados entre el PSOE y el PP, aunque los socialistas ganaron por algo más de 6.000 votos. La llave del gobierno la tiene Vox, que con cinco parlamentarios es el único que puede ofrecer la suma necesaria para llegar a la mayoría absoluta, 33 de los 65 escaños de la Asamblea de Extremadura. Unidas por Extremadura no llega a esa cantidad con sus cuatro parlamentarios.

Todo parece por tanto encaminado a un acuerdo entre PP y Vox, pero la convocatoria de elecciones generales para el 23 de julio ha cambiado el escenario. Fernández Vara tiene en su mano convocar la sesión constitutiva de la Asamblea e iniciar el proceso para que haya un presidente antes incluso de la campaña electoral. El martes anunció que esta misma semana dará ese paso, lo que obliga a acelerar las conversaciones entre los dos partidos para, de entrada, acordar la Presidencia del Parlamento regional.

Guardiola se ha mostrado a favor de agilizar los trámites para que cuanto antes haya un gobierno. De hecho, ha afirmado que ya tiene redactado el decreto-ley de rebaja de impuestos, una de las medidas de su programa. En su opinión, el resultado electoral evidencia que los extremeños quieren un cambio, por lo que acusa a Fernández Vara de «agarrarse al sillón y forcejear».

La presidenta del PP extremeño considera que el presidente en funciones ha hecho «un último servicio al sanchismo» al cambiar su discurso en apenas 48 horas. El domingo por la noche reconoció que los extremeños habían mostrado en las urnas que no quieren que siga al frente del Gobierno regional. El lunes pidió su reingreso a su plaza de forense. Y este martes, tras la convocatoria electoral, anunció que tratará de optar a la investidura.

Para Guardiola, Fernández Vara pone «palos en las ruedas» al proyecto del PP al pretender una investidura que será fallida, ya que el líder socialista no cuenta con los apoyos necesarios. A su juicio, pretende «utilizar las instituciones para hacer un acto fallido». En su lugar, considera que debería dar un paso al lado y dejar a la candidata popular presidir la Junta de Extremadura.

Para ello, espera que cambie de opinión tras la ronda de conversaciones que iniciará esta semana para buscar apoyos a su gobierno. Pero el PSOE ya ha descartado la abstención, por lo que las opciones del PP pasan por Vox.

Guardiola mantiene su intención de gobernar en solitario y, lejos de suavizar el tono contra Vox, ha aumentado la presión sobre su candidato a la Junta, Ángel Pelayo Gordillo. Además de afearle que no le haya llamado para felicitarle por los resultados electorales, se ha preguntado qué hay en el programa del PP con lo que no esté de acuerdo. Incluso ha afirmado que «no he oído ni una sola medida de Vox para Extremadura». A su juicio, esta formación deberá dar explicaciones a sus votantes si no permite un gobierno popular.

«Yo tengo las manos libres, no sé si el señor Pelayo las tiene», ha señalado en referencia al líder de Vox, Santiago Abascal, quien ha recordado que el propio PP ha planteado en varias ocasiones durante la campaña que debería gobernar la lista más votada.

María Guardiola espera por tanto hablar con Vox para conocer sus peticiones. Por ahora no quiere hablar de repartir cargos como la Presidencia de la Asamblea de Extremadura. Y plantea como líneas rojas de la negociación mantener las políticas sociales, de apoyo a la mujer y los derechos del colectivo LGTBI. «Eso no está en cuestión ni lo va a estar nunca», ha asegurado. Lo que no apoyará de ninguna forma es un gobierno de Fernández Vara, por lo que tampoco descarta una repetición electoral.