Guardiola llamará «en breve» a Vox para negociar su investidura

La negociación para dar el vuelco político que las urnas han hecho posible en Extremadura va a comenzar, la pondrá en marcha el PP y ... la liderará María Guardiola. La candidata popular «llamará en breve a Ángel Pelayo Gordillo» para alcanzar un acuerdo que le permita ser «la presidenta Guardiola», como este martes ya se refirió a ella el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Lo hizo en Génova, en la sede central de los populares, durante su intervención ante la ejecutiva nacional del partido, a la que reunió para saborear el chute de autoestima que ha supuesto para la formación este 28 de mayo.

No es para menos, porque ese día en las urnas, además de muchos ayuntamientos, el PSOE perdió seis de las ocho comunidades autónomas en las que gobernaba. Y ahora Valencia, Aragón, Baleares, La Rioja, Canarias y también Extremadura podrán pasar a manos del PP.

De todas ellas, la única región segura hasta el momento es La Rioja, en la que Gonzalo Capellán gobernará con mayoría absoluta. En las otras cinco el PP puede gobernar con los números que han arrojado los votos, pero necesitará otros apoyos. Y Feijóo da por hecho que pasará.

En la reunión de la ejecutiva nacional felicitó públicamente a «la presidenta Guardiola por liderar el vuelco político» que ha protagonizado en Extremadura. Porque, aunque la lista del PSOE encabezada por Guillermo Fernández Vara fue la más votada, la formación popular igualó a la socialista en número de diputados: 28 cada una.

El desempate que colocará a María Guardiola al frente de la Junta llegará por parte de Vox, porque la formación liderada aquí por Ángel Pelayo Gordillo sumó cinco diputados frente a los cuatro de Unidas por Extremadura, la coalición integrada por Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde, y encabezada por Irene de Miguel. Y los 28 del PP y los 5 de Vox suman los 33 escaños en los que se sitúa la mayoría absoluta en el Parlamento extremeño.

Pero, de momento, los número salen solo sobre el papel. Aunque es cierto que dentro y fuera del PP se da por hecho que María Guardiola será la primera mujer al frente de la Junta, por eso ayer Feijóo se dirigió a ella ya como «presidenta Guardiola», no hay aún ningún acuerdo cerrado a día de hoy con Vox para ello y es necesario que se alcance. Sin embargo, en la reunión de la ejecutiva nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo ni nombró a la formación de Santiago Abascal.

Pero en Extremadura la necesita. El PSOE ya ha avanzado que votará en contra de la investidura de Guardiola como presidenta de la Junta y no parece que Unidas por Extremadura vaya a hacer lo contrario. Así que con 32 votos en contra, la abstención de Vox no es suficiente para que el PP coja las riendas del Gobierno regional. Necesita el sí de la ultraderecha y el meollo está en ver a cambio de qué.

La candidata del PP sigue manteniendo, como ha hecho a lo largo de toda la campaña electoral, que no gobernará en coalición con Vox. Pero los de Abascal tampoco parecen dispuestos a darle un cheque en blanco y votar a favor de su investidura sin más. En la noche electoral, cuando Vox se convirtió en la tercera fuerza más votada en Extremadura, donde hasta el momento no tenía representación en la Asamblea, su candidato Ángel Pelayo Gordillo hizo «un llamamiento a la responsabilidad para que no haya ocurrencias a la hora de pactar», declaró. Pero acto seguido dio por hecho que, con los números arrojados por los votos, en Extremadura va a haber «un cambio histórico» y que iba a ser posible cumplir su objetivo, desbancar a un gobierno socialista.

Por eso María Guardiola ha venido manteniendo que podrá gobernar en solitario. Cree que Vox quiere, por encima de cualquier otra cosa, iniciar un nuevo ciclo político en la región y eso pasa por que ella sea la presidenta. Considera, además, que la formación de Santiago Abascal coincide con sus propuestas para generar empleo, crear oportunidades para los jóvenes, combatir la despoblación y mejorar los servicios públicos. «Creo que no va a haber ningún problema para llegar a acuerdos», ha dicho.

Un posible acuerdo 'a la andaluza'

Y desde el PP de Extremadura avanzan que la intención de María Guardiola es iniciar las conversaciones con Vox «en breve» para tratar de alcanzar cuanto antes el acuerdo preciso que permita al PP su segunda legislatura al frente del Gobierno extremeño en la historia de la democracia. Solo hasta ahora ha gobernado una vez, de 2011 a 2015 con José Antonio Monago.

Desde el PP regional, que ella lidera desde julio de 2022, aseguran que María Guardiola llamará a Ángel Pelayo Gordillo para emprender la negociación que fructifique en un cambio de gobierno en la Junta. Y que, además, esa negociación dependerá en exclusiva de ella, de la presidenta del PP de Extremadura, porque desde la dirección nacional no se han dado indicaciones al respecto.

Y tal vez sea el acuerdo 'a la andaluza' el que busque María Guardiola. Nunca ha dicho que quiere que Extremadura siga los pasos de Madrid, no le entusiasma, de hecho, que se refieran a ella como la Ayuso extremeña. Su referente político más bien es Juanma Moreno, quien llegó al gobierno andaluz sin haber ganado las elecciones y casi por casualidad, gracias a un pacto de gobierno con Ciudadanos, pero no con Vox. Y, aun así, logró que los diputados de la formación de Santiago Abascal le respaldaran en su investidura porque su objetivo era, por encima de cualquier otro, acabar con 36 años de gobierno socialista en Andalucía.

Así que a Juanma Moreno, que en la siguiente convocatoria logró la mayoría absoluta por primera ver para el PP en esta comunidad y hoy es quizás el más importante de los barones populares, le bastó alcanzar acuerdos en ejes programáticos con la formación de ultraderecha. Fue Moreno quien acompañó a Guardiola en la presentación de las candidaturas municipales del PP el pasado abril en Mérida, y entonces ya la candidata popular dijo que le gustaría repetir en Extremadura lo ocurrido en Andalucía. Entonces no sabía que tendría la opción. Pero el resultado del 28-M lo ha hecho posible. Su candidatura no ha ganado las elecciones, pero cuenta con los diputados precisos para dar el vuelco político que desea. Como lo quiere Vox. Quizás su primer intento sea hacerlo 'a la andaluza'.