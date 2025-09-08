HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Procesión de la Virgen de Guadalupe por la basílica y el claustro mudéjar del Monasterio. Jorge Rey

Guadalupe celebra el Día de Extremadura pidiendo por los afectados de los incendios y las guerras

Cientos de fieles honran a la patrona y la misa da voz a las diócesis extremeñas, celebrada por el obispo de Coria-Cáceres, Jesús Pulido

Álvaro Rubio

Álvaro Rubio

Cáceres

Lunes, 8 de septiembre 2025, 14:20

Silvia Nicoleta ha caminado en chanclas desde Valdivia a Guadalupe, el epicentro de la celebración religiosa del Día de Extremadura. Salió el viernes y ... ha llegado este 8 de septiembre a la Puebla, donde en la mañana de este lunes festivo se cura las ampollas en el puesto de socorro que las Damas de Guadalupe tienen junto a la tienda de recuerdos del Monasterio. Una promesa le ha llevado a recorrer 80 kilómetros y, como ella, cientos de peregrinos han hecho lo mismo para honrar a la patrona de esta región.

