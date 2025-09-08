Guadalupe celebra el Día de Extremadura pidiendo por los afectados de los incendios y las guerras

Silvia Nicoleta ha caminado en chanclas desde Valdivia a Guadalupe, el epicentro de la celebración religiosa del Día de Extremadura. Salió el viernes y ... ha llegado este 8 de septiembre a la Puebla, donde en la mañana de este lunes festivo se cura las ampollas en el puesto de socorro que las Damas de Guadalupe tienen junto a la tienda de recuerdos del Monasterio. Una promesa le ha llevado a recorrer 80 kilómetros y, como ella, cientos de peregrinos han hecho lo mismo para honrar a la patrona de esta región.

Algunos de ellos cogieron sitio en la basílica del Real Monasterio poco antes de las 11.00, la hora a la que comenzó la misa oficial. En ella ha habido palabras de alivio y esperanza para los afectados por los incendios que han asolado está región durante el verano y para quienes sufren «las guerras inhumanas», ha dicho el encargado de celebrar el acto religioso, Jesús Pulido Arriero, que es obispo de Coria-Cáceres, una diócesis de esta comunidad autónoma y no de Toledo, archidiócesis a la que pertenece Guadalupe pese a las reivindicaciones de extremeñidad que cada 8 de septiembre alzan su voz.

Guadalupe está ubicada desde 1222 en la geografía eclesiástica de Toledo. Una realidad que no ha cambiado pese a que en 1907 la Morenita de las Villuercas fue proclamada patrona de Extremadura. Sin embargo, desde 2024 hay pequeñas muestras de que eso podría cambiar o al menos existe un mayor protagonismo de las diocesis extremeñas en esta celebración.

El año pasado la misa ya fue presidida por el arzobispo de otra diócesis extremeña, la de Mérida-Badajoz, con José Rodríguez Carballo, y en 2026 será el turno del obispo de Plasencia. Se trata de un acercamiento que ha sido posible desde que el arzobispo de Toledo es Francisco Cerro Chaves, extremeño que antes de ocupar este cargo en una de las archidiócesis más importantes de España fue obispo de Coria-Cáceres.

Habitualmente oficiaba esta celebración y la última vez que lo hizo fue en 2023. Es, por tanto, un gesto que refuerza el vínculo de las diócesis extremeñas con la Virgen de Guadalupe.

«Es un gran honor celebrar la fiesta de Extremadura con todo el pueblo. Para nosotros es importante que sea en Guadalupe porque es celebrar las raíces cristianas de nuestro pueblo que ha dado evangelizadores y conquistadores con un pasado glorioso y un futuro prometedor», comentaba Jesús Pulido a HOY minutos antes de presidir la misa. En ella, nada más comenzar, daba las gracias Cerro Chaves «por su deferencia al ceder la presidencia a los obispos extremeños para poner palabra y sentimiento en este día de nuestra tierra». Es una muestra, ha asegurado a este diario, de que «Guadalupe es extremeña, aunque que sea de la diócesis lleva otros derroteros que son de Roma». Eso sí, ha añadido que «ya este gesto es una expresión de que realmente la Virgen de Guadalupe es de Extremadura».

Ucrania y Gaza

Seguidamente, Pulido ha centrado sus palabras en los que más sufren. «En estos momentos de guerra en Ucrania y en Tierra Santa, con una guerra inhumana y que amenaza con extenderse como se ha extendido la oleada de incendios que han asolado a está región y parte de la geografía de España, para ellos, Guadalupe tiene un mensaje. Para los que aman a Dios todo tiene que servir para el bien. No podemos perder la esperanza», ha afirmado Pulido antes de asegurar que «la muerte y la destrucción no tendrán nunca la última palabra en el ser humano». Ha añadido que «no vale la pena perder el tiempo en inútiles odios y no construye un futuro definitivo».

Ha indicado que «la tierra sufre incendios, inundaciones, volcanes y nuestra Madre da motivos para seguir adelante». Ha insistido en que «la tierra empezará a brotar con las primeras lluvias, a reverdecer para darnos motivos ciertos de sobrada esperanza, y acabarán las guerras Dios quiera que pronto».

Palabras de alivio después de que Extremadura haya sufrido la peor oleada de incendios de su historia. «Se han apagado los fuegos pero no la desolación que han dejado a su paso. Nos queda la esperanza que brota de la misma tierra, que nace de la gente del campo para salir adelante y construir un futuro mejor. La esperanza es el derecho de las víctimas, lo último que se pierde», ha indicado Pulido ante cientos de fieles llegados desde distintos puntos de la región.

Promesas de los peregrinos

«Hemos hecho 90 kilómetros desde Villanueva de las Serena. Hemos venido caminando por una promesa», decía Blas Morato frente a la imponente basílica del Real Monaterio. También a sus pies estaban Irene Alonso y Daniela Ríos, que habían llegado desde Navalvillar. «Solemos venir todos los años, estamos orgullosas de ser extremeñas y qué mejor que celebrarlo con nuestra patrona», comentaban con un ramo de flores en su mano para ofrecérselo a la Virgen.

Todo para honrar a 'la Morenita' tras el acto religioso en el que no han faltado las autoridades del ámbito político y judicial. Ha estado la presidenta de la Junta, María Guardiola; la presidenta de la Asamblea, Blanca Martín; el delegado del Gobierno, José Luis Quintana; la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, María Félix Tena; los representes de las diputaciones provinciales; el secretario general del PSOE, Miguel Ángel Gallardo; así como varias consejeras. Entre ellas la de Salud, Sara García Espada; la de Turismo y Cultura, Victoria Bazaga, y la de Agricultura, Mercedes Morán. Además, los Caballeros de la Virgen de Guadalupe y un puñado de autoridades más se han sumado a la convocatoria.

Junto a Jesús Pulido los encargados de concelebrar la misa de este día han sido el arzobispo de Toledo, el responsable de la Archidiócesis de Mérida-Badajoz, José Rodríguez Carballo; el obispo de Plasencia, Ernesto Brotóns, y el obispo emérito de la diócesis de Segovia que es natural de Guadalupe, Ángel Rubio.

La procesión

Tras la misa ha llegado uno de los momentos más emotivos de la mañana: la procesión por la basílica y el claustro mudéjar del Monasterio junto a los fieles y el prior del Monasterio, Fray Vidal Rodríguez, recientemente nombrado.

Al grito de 'viva la Virgen de Guadalupe', ha empezado un recorrido en el que ha participado un centenar de devotos que han hecho el camino descalzos y, en algunos casos, de rodillas.

Toda una demostración de fe y devoción en el día en que Guadalupe ha vuelto a ser el epicentro de la extremeñidad.