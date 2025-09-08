HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sara García Espada ha asistido al hombre hasta que han llegado los equipos de Cruz Roja. A. R.

La consejera de Salud atiende a un hombre que se desvanece en plena misa por el Día de Extremadura

Un miembro de la Asociación de Caballeros de la Virgen de Guadalupe ha sufrido un mareo por el que se ha desplomado, lo que ha provocado un gran revuelo y alarma entre los asistentes a esta celebración

Álvaro Rubio

Álvaro Rubio

Cáceres

Lunes, 8 de septiembre 2025, 12:36

La consejera de Salud, Sara García Espada, ha atendido de urgencia a un hombre que se ha desvanecido durante la celebración de la misa oficial por el Día de Extremadura en la basílica del Real Monasterio de Guadalupe.

Con el templo a rebosar, un hombre de avanzada edad y miembro de la Asociación de Caballeros de la Virgen de Guadalupe, ha sufrido un mareo por el que se ha desplomado, lo que ha provocado un gran revuelo y alarma entre los asistentes a esta celebración.

Entre ellos estaban las autoridades políticas y, en primera fila, junto a la presidenta de la Junta, seguía la homilía la consejera de Salud, que apenas ha tardado unos segundos en dirigirse hasta el punto en el que se encontraba el hombre, ya en el suelo.

Se ha acercado al corro de personas que le abanicaban para intentar que tomara aire y les ha dicho que era médico para que le abrieran paso. A partir de ese momento le ha dado las primeras atenciones sanitarias.

Unos minutos después ha llegado el equipo de sanitarios de Cruz Roja que se encarga de las atenciones en este día como son golpes de calor, mareos y desvanecimientos.

El hombre ha sido atendido durante al menos 30 minutos a puerta cerrada en una de las salas de la basílica y, según las primeras informaciones, ha sido trasladado en ambulancia al centro de salud de Guadalupe.

Autoridades políticas y judiciales

La misa no se ha parado en ningún momento. El encargado de celebrarla ha sido Jesús Pulido, obispo de Coria- Cáceres y la han concelebrado junto a él el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro; el responsable de la Archidiócesis de Mérida-Badajoz, José Rodríguez Carballo; el obispo de Plasencia, Ernesto Brotóns y el obispo emérito de la diócesis de Segovia que es natural de Guadalupe, Ángel Rubio.

En el acto no han faltado las autoridades políticas y judiciales. Además de la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, han estado la presidenta de la Asamblea, Blanca Martín; el delegado del Gobierno, José Luis Quintana; la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, María Félix Tena; los representes de las diputaciones provinciales; el secretario general del PSOE, Miguel Ángel Gallardo; así como varias consejeras, además de la de Salud. Entre ellas la de Turismo y Cultura, Victoria Bazaga, y la de Agricultura, Mercedes Morán. Además, los Caballeros de la Virgen de Guadalupe y un puñado de autoridades se han sumado a la convocatoria.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los bomberos encuentran el cadáver de una persona que se precipitó desde el Puente Real
  2. 2

    La Feria de Mérida se despide con mal balance en el recinto del río Guadiana
  3. 3

    Iván vuelve a casa en su lucha contra el Guillain-Barré
  4. 4 Muere Paqui Yáñez, presidenta de la asociación de vecinos de las 800 de Badajoz
  5. 5 La plantilla del Badajoz amenaza con una huelga indefinida
  6. 6

    El hidropuerto de Alange ya solo espera que la Junta lo promocione para atraer visitas a la región
  7. 7 El suicidio es la primera causa de muerte entre los jóvenes extremeños
  8. 8

    Noche de aplausos y reivindicación: «Hoy sufrimos las consecuencias del abandono del campo»
  9. 9 Sigue en directo el acto de entrega de las Medallas de Extremadura 2025
  10. 10

    La Audiencia decidirá si Gallardo y Sánchez van a juicio el día 15

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La consejera de Salud atiende a un hombre que se desvanece en plena misa por el Día de Extremadura

La consejera de Salud atiende a un hombre que se desvanece en plena misa por el Día de Extremadura