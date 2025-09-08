La consejera de Salud atiende a un hombre que se desvanece en plena misa por el Día de Extremadura Un miembro de la Asociación de Caballeros de la Virgen de Guadalupe ha sufrido un mareo por el que se ha desplomado, lo que ha provocado un gran revuelo y alarma entre los asistentes a esta celebración

Álvaro Rubio Cáceres Lunes, 8 de septiembre 2025, 12:36 | Actualizado 13:08h. Comenta Compartir

La consejera de Salud, Sara García Espada, ha atendido de urgencia a un hombre que se ha desvanecido durante la celebración de la misa oficial por el Día de Extremadura en la basílica del Real Monasterio de Guadalupe.

Con el templo a rebosar, un hombre de avanzada edad y miembro de la Asociación de Caballeros de la Virgen de Guadalupe, ha sufrido un mareo por el que se ha desplomado, lo que ha provocado un gran revuelo y alarma entre los asistentes a esta celebración.

Entre ellos estaban las autoridades políticas y, en primera fila, junto a la presidenta de la Junta, seguía la homilía la consejera de Salud, que apenas ha tardado unos segundos en dirigirse hasta el punto en el que se encontraba el hombre, ya en el suelo.

Se ha acercado al corro de personas que le abanicaban para intentar que tomara aire y les ha dicho que era médico para que le abrieran paso. A partir de ese momento le ha dado las primeras atenciones sanitarias.

Unos minutos después ha llegado el equipo de sanitarios de Cruz Roja que se encarga de las atenciones en este día como son golpes de calor, mareos y desvanecimientos.

El hombre ha sido atendido durante al menos 30 minutos a puerta cerrada en una de las salas de la basílica y, según las primeras informaciones, ha sido trasladado en ambulancia al centro de salud de Guadalupe.

Autoridades políticas y judiciales

La misa no se ha parado en ningún momento. El encargado de celebrarla ha sido Jesús Pulido, obispo de Coria- Cáceres y la han concelebrado junto a él el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro; el responsable de la Archidiócesis de Mérida-Badajoz, José Rodríguez Carballo; el obispo de Plasencia, Ernesto Brotóns y el obispo emérito de la diócesis de Segovia que es natural de Guadalupe, Ángel Rubio.

En el acto no han faltado las autoridades políticas y judiciales. Además de la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, han estado la presidenta de la Asamblea, Blanca Martín; el delegado del Gobierno, José Luis Quintana; la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, María Félix Tena; los representes de las diputaciones provinciales; el secretario general del PSOE, Miguel Ángel Gallardo; así como varias consejeras, además de la de Salud. Entre ellas la de Turismo y Cultura, Victoria Bazaga, y la de Agricultura, Mercedes Morán. Además, los Caballeros de la Virgen de Guadalupe y un puñado de autoridades se han sumado a la convocatoria.