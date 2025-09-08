HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este domingo, 7 de septiembre, en Extremadura?
Los galardonados con las Medallas de Extremadura siguen la intervención de la presidenta extremeña, María Guardiola.

Los galardonados con las Medallas de Extremadura siguen la intervención de la presidenta extremeña, María Guardiola. J. M. ROMERO

Guardiola reclama unidad tras los incendios en la entrega de las Medallas de Extremadura

La presidenta de la Junta ensalza las medidas adoptadas por el Gobierno regional y pide alejar la tragedia de la batalla política

Juan Soriano

Juan Soriano

Lunes, 8 de septiembre 2025, 00:41

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, pide unidad para afrontar la recuperación tras los incendios forestales de este verano y vuelve ... a reclamar mejoras en la legislación nacional.

