Guardiola reclama unidad tras los incendios en la entrega de las Medallas de Extremadura

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, pide unidad para afrontar la recuperación tras los incendios forestales de este verano y vuelve ... a reclamar mejoras en la legislación nacional.

El Teatro Romano de Mérida acogió en la noche del domingo la entrega de las Medallas de Extremadura, acto previo a la conmemoración del día de la comunidad, el 8 de septiembre. Una noche en la que el público mostró con varias ovaciones su agradecimiento al personal del Plan Infoex y que también aplaudió las menciones de apoyo al pueblo de Gaza, como el que hizo la presidenta extremeña al inicio de su intervención. Guardiola se mostró «contra la barbarie y el horror que se está viviendo» y pidió humanidad y no permanecer indiferentes «ante tantísimo sufrimiento».

La presidenta extremeña tuvo un recuerdo para los que sufrieron los incendios forestales del pasado mes de agosto. También ensalzó la labor de los profesionales y voluntarios que «han logrado contener las llamas que han llenado de cicatrices nuestra tierra». Para ellos, representados en el Plan Infoex, fue uno de los galardones de la noche. También fueron distinguidos la actriz Carolina Yuste, el biólogo e investigador Juan Manuel Sánchez y el bodeguero Marcelino Díaz.

Ante la tragedia de los incendios, Guardiola hizo un llamamiento a la unidad. «Eso exige, y con razón, la ciudadanía», aseguró. «Las instituciones estamos para dar estabilidad, para construir colectivamente, y no para utilizar las desgracias para fracturar ni para sacar ventaja política».

«Estos tiempos exigen soluciones valientes y también mirada larga», expuso. «Por eso hemos aprobado, por primera vez en nuestra comunidad autónoma, líneas de ayudas para compensar a los afectados por los incendios forestales», con especial atención al turismo, la agricultura y la ganadería.

A esto se sumarán medidas de prevención y de refuerzo del medio natural. «Por eso defendemos los usos tradicionales que ayudan a fijar familias, a forjar nuestra identidad y a prevenir los desastres», apuntó. Para la presidenta extremeña, «ese espíritu se echa en falta en las leyes que se piensan en los despachos de las grandes ciudades».

Guardiola defendió que el futuro de Extremadura pasa por mantener el medio rural, para lo que también considera clave Almaraz. «Cerrar la central nuclear es un error y una injusticia con una región que ya ha sufrido demasiados agravios», expuso.

La presidenta extremeña también hizo una crítica velada al Gobierno central del socialista Pedro Sánchez al afirmar que el rumbo de la región «debe estar marcado por el entendimiento, por la generosidad con la que hemos consolidado la democracia, por el respeto escrupuloso a la ley y por la independencia de las instituciones».

«Defiendo también el papel esencial que las comunidades autónomas jugamos en la unidad de España», apuntó. «No hay igualdad sin unidad, no hay solidaridad entre regiones si cada uno busca su beneficio particular».

Osuna defiende la labor pública

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, también mostró su apoyo a los municipios afectados por los incendios y destacó la importancia de la iniciativa pública en las labores de defensa y para afrontar la recuperación. «No es magia, son impuestos», apuntó.

Asimismo, pidió una acción decidida al Gobierno central para rechazar «el genocidio en Gaza» y ofreció su apoyo a la Junta de Extremadura para la acogida de menores migrantes.