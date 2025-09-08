Noche de aplausos y reivindicación: «Hoy sufrimos las consecuencias del abandono del campo»

Los profesionales del Plan Infoex fueron los grandes protagonistas de la entrega de las Medallas de Extremadura. Cada aparición en el escenario y cada ... mención a su labor fue ovacionada por el público que acudió al Teatro Romano de Mérida, que de esta forma reconoció su entrega en la lucha contra los incendios forestales que este verano han asolado la región.

También aplaudió las condenas a los sucesos en Gaza, como hizo el alcalde emeritense, Antonio Rodríguez Osuna, y replicó después la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, quien improvisó unas palabras para pedir diálogo y humanidad. A las puertas del Teatro Romano, e incluso en su interior, se mostraron protestas contra Israel.

El acto de entrega de las Medallas de Extremadura es muy emotivo, algo en lo que coinciden todos los galardonados, pero también hay espacio para la reivindicación. En nombre de los trabajadores del Plan Infoex, Diego Guillén, jefe del retén de Puebla de Obando, pidió que la profesión de bombero forestal sea reconocida. Asimismo, afirmó que «hoy sufrimos las consecuencias del abandono del campo, es necesario dignificar el trabajo de agricultores y de ganaderos».

Guillén, quien estuvo acompañado por varios compañeros en la escena del Teatro Romano, agradeció que se dé visibilidad a una labor que se desarrolla en silencio. Compartió el reconocimiento con todas las instituciones y entidades que trabajan en la lucha contra los incendios forestales, y ensalzó el apoyo recibido de distintas comunidades autónomas y de Portugal en los sucesos de este verano. También agradeció el papel del Gobierno regional y pidió unidad a los partidos políticos. «No somos héroes», afirmó, sino profesionales que hacen su trabajo lo mejor posible. Incluso pidió perdón por aquellas veces que no llegan a tiempo.

En principio, las Medallas de Extremadura de este año sólo contaban con tres galardonados. Pero tras los incendios del mes de agosto el Gobierno regional decidió conceder este reconocimiento al Plan Infoex. Creado en 1994, en la actualidad dispone de unos cien centros de trabajo y cerca de mil trabajadores. La Junta reconoce de este modo su labor «en circunstancias que en ocasiones ponen en riesgo sus propias vidas», lo que este año ha quedado de manifiesto «durante numerosas jornadas consecutivas y extenuantes».

Tres trayectorias brillantes

No fueron los únicos protagonistas de una noche en la que se reconoció a tres trayectorias brillantes. Carolina Yuste nació en Badajoz en 1991. Se formó en Madrid, en la Real Escuela Superior de Arte Dramático y en el Centro de Investigación de las Artes Escénicas y Audiovisuales La Manada. El salto a la popularidad le llegó en 2019, al convertirse en la primera actriz extremeña en lograr un Goya, en su caso como Mejor Actriz de Reparto por su papel en 'Carmen y Lola'. Este año se ha consagrado con el Goya a la Mejor Actriz Protagonista por 'La infiltrada'. Además, es una mujer comprometida con la defensa de los derechos humanos y LGTBI, la igualdad de género y la inclusión social, y una defensora de sus orígenes.

Yuste recordó cómo, tras asistir en Mérida a una representación de 'El sueño de una noche de verano', creció su intención de ser actriz. Por ese motivo, pidió impulsar el deseo de los jóvenes y que crean en su capacidad, apostando por «la cultura como herramienta de cambio y construcción de sociedades más justas». También expresó el deseo de que los artistas extremeños no tengan que abandonar su tierra y que el sector se afiance como una industria capaz de crear muchos puestos de trabajo. Y tras un verano marcado por «el desastre climático», pidió poner «más conciencia en nuestra tierra».

Juan Manuel Sánchez Guzmán nació en Jerez de la Frontera (Cádiz) en 1959. Licenciado en Ciencias Biológicas, tras su doctorado se trasladó a Badajoz para incorporarse a la Universidad de Extremadura, en la que estuvo hasta su jubilación en 2023. Durante su estancia en la región desarrolló una sólida carrera científica y docente, con cargos como el de vicerrector de Investigación, Transferencia e Innovación y director general del Parque Científico y Tecnológico de Extremadura. Desde este puesto cambió la estructura y la organización de los grupos de investigación, lo que facilitó su transferencia al sector socioeconómico extremeño.

Sánchez Guzmán dedicó el premio a sus alumnos y tuvo especiales palabras de recuerdo para Francisco Duque, exrector de la Universidad de Extremadura, quien le llevó a liderar la creación de un sistema de gestión y transferencia de conocimiento que permitió multiplicar por cinco la captación de fondos, reducir a cero las devoluciones de financiación y firmar contratos con cerca de 600 empresas. Su deseo es que la región sea un lugar «donde la investigación y la innovación sean motor de progreso», ya que considera que son herramientas indispensables para las empresas.

Marcelino Díaz nació en 1946 en Almendralejo. Desde pequeño estuvo ligado a las industrias del vino, el aceite y el aderezo de aceitunas de su familia. Ingeniero Agrónomo, tras formarse en Vitivinicultura y Enología y adquirir experiencia, decidió regresar a su tierra. Durante su labor profesional incorporó innovaciones como la reestructuración de viñedos blancos por variedades tintas. En 1982 inició la elaboración de cavas, lo que parecía imposible fuera de Cataluña, lo que le llevó a un litigio judicial que le acabó dando la razón. Su ciudad cuenta hoy con más de 1.700 hectáreas de viñedos en la denominación de origen.

En su discurso recordó a Pablo Juárez y Aniceto Mesías, ya fallecidos, también protagonistas de la producción del cava en Almendralejo, que considera «uno de los productos abanderados de Extremadura junto con el jamón ibérico de bellota». Asimismo, ensalzó el valor del vino que se elabora en la región y apuntó que en la comunidad «hay muchos y muy buenos empresarios, pero hacen falta más». Además, pidió unidad a las instituciones para guiar el futuro de Extremadura. «Urge que desaparezca la crispación entre los partidos políticos».