La gripe en Extremadura sube un 64% pero aun así mantiene la mejor situación del país

La gripe sigue en ascenso y en Extremadura los contagios se han incrementado un 64% en solo una semana. La incidencia se sitúa en 45 ... casos por cada cien mil habitantes, según el último informe de la Red de Vigilancia Epidemiológica del SES. En el anterior la tasa se encontraba en 27.

Pese a esa subida, esta comunidad autónoma es la que mantiene la mejor situación del país si se tienen en cuenta las tres infecciones respiratorias agudas (gripe, covid y virus respiratorio sincitial) que el sistema nacional de salud monitoriza. Su tasa está en 258 casos por cada cien mil habitantes y la de la media nacional mucho más alta (643), según el último informe que elabora el Instituto de Salud Carlos III.

Ningún otro territorio presenta un nivel de contagios más bajo que Extremadura. Es más, en concreto la incidencia de la media nacional de gripe alcanza una tasa del 75, es decir, un 66% más que la región extremeña.

Pese a ello, son niveles que están muy encima de los registrados el año anterior. De hecho, la incidencia acumulada de gripe, es decir, la que suma la producida desde el inicio de la temporada hasta ahora, alcanza los 271 casos. Eso supone casi cuatro veces más que en la misma fecha de 2024, cuando la tasa estaba en 71.

Es, por tanto, una clara evidencia de que la gripe se ha adelantado. Es más, el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades ya ha alertado de ello y apunta a que podría estar relacionado con una nueva mutación del virus, el subclado K del virus A (H3N2), que se detectó durante la primavera en países de la Unión Europea y es mayoritario en la epidemia en Japón.

Esta mutación no está incluida en la protección de las vacunas que se administran actualmente y por ello se puede transmitir más rápido. Lo positivo es que los médicos indican que nada hace sospechar que sea más grave que otras variantes.

Los niños siguen siendo los que más preocupan. En la semana del informe, la mayor tasa de gripe se da entre quienes tienen uno y cuatro años, con 260 casos por cada 100.000 habitantes. Eso sí, se observa un descenso respecto al anterior informe, cuando se situaba en 362.

En cuanto a la covid y el virus respiratorio sincitial (VRS), ambas infecciones registran una incidencia de seis casos por cada cien mil habitantes. Es más que en la semana anterior, cuando el SES indicó que la tasa se situaba en cero.

Pese a ese repunte, lo que está claro es que la gripe está desplazando casi por completo al coronavirus y que la inmunoprofilaxis para hacer frente al VRS, causante de la mayoría de las bronquiolitis en niños, está funcionando.

Niveles de riesgo

Ante esta situación, el Ministerio de Sanidad y las autonomías han pactado aplicar un protocolo único en todo el país para tratar de frenar la epidemia de virus respiratorios. Han acodado en la Comisión de Salud Pública una única hoja de ruta de medidas y actuaciones para tratar de minimizar la espiral invernal de infecciones, más urgente aún este otoño porque la epidemia de gripe ya ha comenzado, con un mes de antelación sobre lo habitual, y porque amenaza con causar más contagios y hospitalizaciones que en años anteriores.

Desde la Consejería de Salud que dirige Sara García Espada se muestran de acuerdo con el plan, pues, según indica, «el Ministerio de Sanidad ha atendido la petición de Extremadura y ha puesto sobre la mesa un protocolo que permite actuar acorde a la situación epidemiológica de cada comunidad en cada momento».

Ese plan establece cuatro escenarios. El cero es el de menos transmisión y riesgo de virus y el cuatro el de mayor. Extremadura, en este momento, se encuentra en el nivel uno en cuanto a gripe y en el cero por covid. También está en el más bajo si se tiene en cuenta las infecciones respiratorias en su conjunto (gripe, covid y VRS).

Atendiendo a esta situación, actualmente en Extremadura se recomienda el uso de mascarilla ante síntomas respiratorios, tanto en centros sanitarios como en la actividad cotidiana del día a día. Desde la Dirección General de Salud Pública se manda un mensaje de tranquilidad ya que «Extremadura está en niveles bajos en estos momentos».

En ese nivel 1, según el protocolo acordado con el Ministerio, además de la recomendación de la mascarilla, también se indica el teletrabajo para personas con síntomas si es posible. Asimismo también se aboga por la utilización de tapabocas para el personal sanitario, pacientes y acompañantes que usen ámbitos vulnerables como pueden ser las salas de tratamientos oncológicos o las unidades de trasplantados. También se pide alejar de los internos a los trabajadores de las residencias con síntomas o, de no ser posible, darles la baja por cinco días (con mascarilla en su retorno hasta la ausencia de síntomas).

En el nivel 2, el de transmisión alta, se recomienda la mascarilla a los trabajadores sanitarios, a los pacientes y acompañantes en salas de espera y urgencias de centros de salud y hospitales y a todos los profesiones de las residencias y a los internos especialmente vulnerables por edad y enfermedad. En ambos casos, el protocolo contempla la posibilidad de que se acuerde el uso obligatorio de las mascarillas en ambulatorios, hospitales o residencias según la situación «específica o de vulnerabilidad» de la localidad o territorio o del centro.

Si se alcanza el nivel 3, el de transmisión muy alta (e incluso pandémica), ministerio y autonomías se reunirían de urgencia en Conferencia Interterritorial del SNS para aumentar su coordinación y acordar medidas «adicionales y excepcionales».

Vacunación

Mientras tanto, el SES hace una llamada a la vacunación de la gripe. La campaña comenzó el pasado 14 de octubre y continuará hasta el 31 de diciembre. Además, durante tres semanas de noviembre y para mejorar la cobertura ha implantado un sistema de administración de dosis por las tardes y sin cita previa en las ocho áreas de salud.

Hay que recordar que la población diana para vacunarse de la gripe son las personas de 60 años o más, los niños de seis meses a cinco años, embarazadas en cualquier trimestre de gestación y mujeres durante el puerperio (hasta los seis meses tras el parto y que no se hayan vacunado durante el embarazo), los convivientes con vulnerables o menores de seis meses, los trabajadores de centros sanitarios y sociosanitarios, así como los profesionales de servicios esenciales como las Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Fuerzas Armadas, bomberos o servicios de protección civil y docentes.

También está dirigida a quienes tengan patologías de riesgo aún siendo menores de 60 como diabetes, obesidad mórbida, cáncer o enfermedades crónicas, entre otras, y personas que vivan en centros de discapacidad, residencias de mayores e instituciones cerradas.

Además de los adultos, también pueden recibir las correspondientes dosis frente a la gripe los niños de entre seis meses y cinco años. Los menores de 24 a 59 meses recibirán la vacuna intranasal contra la gripe, que es aplicada como un aerosol sin inyecciones.

Respecto a la covid, la vacuna está dirigida a personas de 70 o más años, embarazadas, personal sanitario o sociosanitario. También es para quienes tienen menos de 70 con factores de riesgo.

Las personas que recibieron su última dosis de la covid o pasaron la enfermedad deben respetar un intervalo mínimo de tres meses antes de recibir una nueva dosis.

Para la vacunación se puede pedir cita previa a través del teléfono gratuito 900 100 737, de lunes a viernes en horario de 07.00 a 22.00 horas o los fines de semana de 09.00 a diez de la noche, así como de forma online a través de la página web del SES.