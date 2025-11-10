El virólogo José Antonio López: «La incidencia de covid es muy baja, pero el virus sigue circulando»

«La incidencia de covid es muy baja, pero el virus sigue circulando. Estamos casi todos vacunados, dos y tres veces, y nos hemos ... infectado. La inmunidad está muy extendida y, como sucede con los coronavirus de transmisión estacional, está siendo ya como un catarro, aunque también hay gente vulnerable que sigue muriendo». Así explica el virólogo de origen extremeño José Antonio López la situación actual ante una enfermedad que hace cinco años y medio paralizó el mundo.

Precisamente, la tasa covid registrada en el último informe del SES, correspondiente a la primera semana de noviembre, es cero, pero eso no significa que los contagios no se estén produciendo, según indica el experto. «Es cierto que la tasa de incidencia en España es muy baja, pero el virus sigue estando ahí y se producen casos. Me sorprende esa tasa y quizás sea por la recogida de datos de la propia Administración y en la próxima semana veremos acumulados los de varios días, además de que ya existe un sistema de vigilancia que se centra en parte de la población y no en toda», apunta López Guerrero, catedrático de Microbiología de la Universidad Autónoma de Madrid.

También alude a la gripe e indica que «se prevé que la incidencia aumente considerablemente dentro de dos semanas y alcance su pico en enero tras las celebraciones navideñas», tal y como sucede otros años.

«Extremadura está en mejor situación que otras regiones, quizás por cuestiones climáticas, pero esto se va a revertir porque ya vamos a entrar en fase de celebraciones y reuniones de mucha gente en lugares pequeños y mal ventilados. Así que habrá un repunte», explica López, que lamenta que «ya se han olvidado muchas de las medidas de protección» que se aprendieron durante la pandemia. «Volvemos a ver a gente que va a trabajar con gripe y sin mascarilla en una oficina cerrada», afirma el virólogo.

La tasa de gripe por cada cien mil habitantes es ahora de 11,6 contagios por cada cien mil habitantes, la mitad que hace una semana. El grupo que más sigue preocupando es el de los menores. La mayor incidencia se da en el grupo de 5 a 14 años con 92,7 casos.

También es temporada alta para el virus respiratorio sincitial (VRS) y para combatirlo este 10 de noviembre se ha comenzado a vacunar a los adultos de más de 60 años o personas que viven en residencias de mayores, así como a trasplantados de pulmón.

Es la primera vez que esta inmunoprofilaxis se ofrece a los adultos en Extremadura y para ello el SES ha adquirido 15.000 dosis de esta vacuna.

El SES recuerda que el VRS es una causa importante de mortalidad en la población adulta, por lo que se recomienda la vacunación ya que las mejoras de las coberturas reducen el impacto de las infecciones respiratorias en la región.