Moisés Zambrano, jefe del servicio de Pediatría del hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres. Hoy

Moisés Zambrano

Jefe del servicio de Pediatría del hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres
«Ya hay niños ingresados por gripe en Extremadura; es muy importante vacunarles»

Moisés Zambrano, jefe del servicio de Pediatría del hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres, indica que se debe consultar con el médico cuando la fiebre dura más de tres días, hay dificultad para respirar, decaimiento extremo o rechazo de líquidos

Álvaro Rubio

Álvaro Rubio

Cáceres

Domingo, 2 de noviembre 2025, 07:52

Comenta

«Ya hemos tenido los primeros casos de niños hospitalizados por gripe y por coinfecciones con otros virus respiratorios; es muy importante vacunar a ... los menores». Lo dice Moisés Zambrano, jefe del servicio de Pediatría del hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres.

