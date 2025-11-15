La gripe se adelanta en Extremadura y la incidencia acumulada ya duplica la de hace un año

Los médicos y sociedades científicas ya habían avisado de que este año la gripe se estaba adelantando y ahora lo confirman los datos. En Extremadura ... la incidencia acumulada, es decir, la tasa de casos por cada cien mil habitantes desde que comenzó la temporada, ya duplica la de hace un año.

Según el último informe del SES, el que corresponde del 3 al 9 de noviembre, la incidencia acumulada alcanza los 125 casos por cada cien mil habitantes, frente a los 48 hasta la misma semana de la temporada anterior.

Sucede lo mismo con los contagios de covid, que acumulan una incidencia de 136 frente a los 99 de 2024. Sin embargo, se reduce en el virus respiratorio sincitial (VRS) fruto de la campaña de inmunoprofilaxis que se está realizando y que reduce considerablemente la transmisión. El VRS baja de 11 a 6.

Esta tendencia de adelanto de casos por gripe que a medida que pasan las semanas se va confirmando se empezó a apreciar a finales de octubre, cuando en Extremadura la incidencia se situaba en 21,4 casos por cada cien mil habitantes. Aunque eran pocos ya se evidenciaba que el virus había llegado antes que otros años y, de hecho, en ese momento, casi se cuadruplicaba respecto a 2024, que estaba en 5,63.

Los datos de vigilancia centinela de infección respiratoria aguda en Extremadura, que tienen en cuenta estos tres virus y registra una tasa contabilizando las tres enfermedades, es de 199 casos por 100.000 habitantes, frente a los 146 de la semana anterior.

De todos ellos, la gripe es la que más preocupa, aunque todavía se sitúa en niveles bajos e irá escalando hasta alcanzar el pico tras las fechas navideñas. «Se prevé que la incidencia aumente considerablemente dentro de dos semanas. Vamos a entrar en fase de reuniones de mucha gente en lugares pequeños y mal ventilados. Así que habrá un repunte», explica José Antonio López Guerrero, virólogo de origen extremeño y catedrático de Microbiología de la Universidad Autónoma de Madrid, que lamenta que «ya se han olvidado muchas de las medidas de protección» que se aprendieron durante la pandemia. «Volvemos a ver a gente que va a trabajar con gripe y sin mascarilla en una oficina cerrada», afirma.

Los contagios por infecciones gripales en la región se sitúan por encima de la media nacional

La incidencia de gripe en Atención Primaria se sitúa actualmente en 51 casos por cada cien mil habitantes, tres veces más que la semana anterior, cuando registró una tasa de 17. Está por encima de la media nacional (23).

El grupo que más preocupa es el de los menores que tienen entre uno y cuatro años, con 323 casos por 100.000 habitantes. Eso sí, los contagios han caído respecto a finales de octubre en esa franja de edad, cuando había 382 casos por cada cien mil habitantes y la transmisión gripal se había incrementado un 52% si se comparaba con el año anterior.

Covid

En cuanto a la covid, la tasa registrada es cero, pero eso no significa que los contagios no se estén produciendo, según indican los virólogos. «Es cierto que la incidencia en España es muy baja, pero el virus sigue estando ahí y se producen casos. Me sorprende esa tasa y quizás sea por la recogida de datos de la propia Administración y en la próxima semana veremos acumulados los de varios días», apunta López Guerrero.

Finalmente, el VRS tiene una incidencia de seis casos por cada cien mil habitantes y esto indica que se han empezado a dar los primeros contagios, pues anteriormente se situaba en cero. La mayor tasa de VRS se da en el grupo de edad de 45-64 años, con 15 por cada cien mi habitantes.