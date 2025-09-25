HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Campaña de vacunación durante la pasada temporada en la región. HOY

El SES vacunará este otoño por primera vez a los mayores de 60 años contra el virus sincitial

La campaña contra la gripe y el covid arrancará el próximo 14 de octubre y se extenderá hasta finales de enero

A. B. Hernández

Jueves, 25 de septiembre 2025, 07:27

Extremadura amplía su campaña de vacunación contra los virus respiratorios este año, cuya circulación se intensifica con la llegada del otoño «representando una amenaza ... significativa para la salud pública, especialmente entre los grupos más vulnerables», recoge el SES en la circular que ha enviado a los sanitarios extremeños detallando la nueva campaña de vacunación.

