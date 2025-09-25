El SES vacunará este otoño por primera vez a los mayores de 60 años contra el virus sincitial

Extremadura amplía su campaña de vacunación contra los virus respiratorios este año, cuya circulación se intensifica con la llegada del otoño «representando una amenaza ... significativa para la salud pública, especialmente entre los grupos más vulnerables», recoge el SES en la circular que ha enviado a los sanitarios extremeños detallando la nueva campaña de vacunación.

La principal novedad es que por primera vez las dosis para hacer frente al virus respiratorio sincitial (VRS) llegarán también a los adultos. Si hasta ahora esta vacuna estaba dirigida en la región a los bebés hasta seis meses y a los menores de dos años con factores de riesgo, en la campaña que arrancará el próximo octubre alcanzará a los mayores de 60 años institucionalizados o, lo que es lo mismo, que estén en las residencias.

El VRS es un patógeno estacional que circula principalmente entre los meses de noviembre y marzo, «y cuya carga de enfermedad en adultos mayores ha sido históricamente infraestimada», explica el SES. «En los últimos años la evidencia científica ha puesto de manifiesto su impacto en personas de edad avanzada, especialmente aquellas con enfermedades crónicas o institucionalizadas, donde puede provocar infecciones respiratorias graves, exacerbaciones de patologías de base y un aumento significativo de hospitalizaciones y mortalidad».

Por eso, por primera vez, el SES incorpora en la campaña estacional la vacunación frente al VRS en población adulta, «como medida preventiva eficaz para reducir la carga asistencial y proteger a los colectivos más vulnerables», en una estrategia en línea con las recomendaciones del Ministerio de Sanidad y con la disponibilidad de vacunas autorizadas por la Agencia Europea del Medicamento (EMA) para su uso en adultos mayores.

La vacuna contra el VRS se administrará igualmente a los menores, para continuar reduciendo las hospitalizaciones y casos graves, «con una efectividad estimada superior al 80% y coberturas que superaron el 90% en recién nacidos durante la temporada», concreta Salud.

Alta inmunización

El objetivo de la nueva campaña de vacunación es mantener las elevadas coberturas alcanzadas en la temporada anterior, «en la que se inmunizó al 97,5 % de los nacidos antes de la temporada y al 98,9 % de los nacidos durante la misma», y también «asegurar la inmunización de todos los menores de 24 meses con patologías de riesgo, como se logró en la campaña anterior, donde se alcanzó una cobertura del 93,5 % en este grupo».

La campaña de vacunación para bebés y menores arrancará el 1 de octubre y se prolongará hasta el 31 de marzo. En el caso de los mayores que se incorporan por primera vez, está previsto que comience también en octubre, pero aún no hay una fecha fijada porque se está pendiente de concretar la resolución del procedimiento de adjudicación del contrato.

Sí tienen fechas de inicio establecidas las otras campañas de vacunación frente a los virus respiratorios que se intensifican con el otoño, la gripe y el covid, con las que se persigue igualmente, en el convencimiento de que la vacunación es la herramienta más eficaz, «prevenir formas graves de enfermedad, reducir la morbimortalidad asociada y aliviar la presión sobre el sistema sanitario».

Según el calendario establecido por el SES, la vacunación comenzará el próximo 14 de octubre y se prolongará hasta el 31 de enero, sin descartarse la posibilidad de ampliarla en función de la situación epidemiológica del momento.

Está dirigida a los nacidos desde el 1 de enero de 2020 hasta los que cumplan 6 meses mientras dure la campaña y a las personas de 60 años o más. Pero también a los que tienen edades entre los 6 y 59 años con condiciones de riesgo, como diabetes, obesidad mórbida, cáncer o enfermedades crónicas, entre otras; personas entre esas edades que estén internas en centros de discapacidad, residencias de mayores e instituciones cerradas; embarazadas en cualquier trimestre de gestación y mujeres durante el puerperio (hasta los 6 meses tras el parto y que no se hayan vacunado durante el embarazo); fumadores; personal que trabaja en centros sanitarios y sociosanitarios, públicos y privados; personas que trabajan en servicios públicos esenciales, con especial énfasis en Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Fuerzas Armadas, bomberos o servicios de protección civil; personal de los centros educativos y personas con exposición laboral directa a animales o a sus secreciones.

Más novedades

Este año la novedad más importante es que se recomienda la vacuna de alta carga a la población de 60 y más años «porque ha demostrado ofrecer una protección superior frente a las cepas circulantes en comparación con las vacunas estándar, gracias a su mayor capacidad de inducir una respuesta inmunitaria más robusta en personas con inmunosenescencia».

Además, en esta campaña se continuará administrando la vacuna intranasal atenuada trivalente a la población infantil a partir de los 24 meses de edad, ampliando la población respecto a la campaña anterior hasta incluir a los nacidos desde el 1 de enero de 2020.

En cuanto al covid, la campaña se desarrollará en las mismas fechas y también se llevará a cabo en el centro de salud o consultorio local habitual de la población diana. En este caso, personas mayores de 70 años o menores de esta edad pero con factores de riesgo.

Se administrará una única dosis independientemente del número de dosis recibidas con anterioridad (incluso ninguna dosis previa), salvo en personas con un riesgo extremo.