Sanitaria inyecta una dosis de la vacuna frente a la gripe E. Press

Nueva variante K de la gripe: síntomas y riesgos

¿Esta variante es la causante de que la gripe esté circulando con mayor intensidad?

Irene Manzano

Lunes, 1 de diciembre 2025, 13:12

Comenta

Tanto en Europa como España, la variante dominante de la gripe A actualmente es la variante K y ha aumentado notablemente el número de contagios en la atención primaria. Esta variante es una subrama del virus de la gripe A que ya ha presentado varias mutaciones que hacen que la población esté menos protegida.

Ante estos repuntes, las autoridades sanitarias europeas recomiendan la vacunación a todas aquellas personas con indicación de vacunarse al ser la medida más efectiva para combatir esta epidemia. También, han confirmado que la vacuna disponible actualmente sigue siendo útil, sobre todo para reducir las hospitalizaciones.

Síntomas de la variante K

Por lo pronto, no hay signos clínicos específicos de esta variante. Los síntomas que provoca son los propios de la gripe, aunque sí se ha detectado una mayor probabilidad de tener fiebre alta.

Entre el resto de síntomas:

  • Tos seca o irritativa

  • Dolor de cabeza

  • Dolor de garganta

  • Congestión nasal

  • Dolores musculares intensos

  • Cansancio intenso y falta de energía

  • Malestar general

¿Qué tratamiento seguir?

Desde la aparición de síntomas, la recomendación es guardar reposo e hidratarse y tomar medicamentos antigripales para aliviar estos síntomas. Además, se recomienda evitar acudir a los centros de trabajo o estudio si se presentan síntomas gripales y usar mascarilla en espacios cerrados.

Entre otras recomendaciones: extremar la higiene de manos, cubrirse al toser o estornudar y mantener una buena ventilación en espacios cerrados.

