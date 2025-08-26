HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Algunas de las imágenes que ha compartido María Lo en su perfil de Instagram Redes sociales

Turismo en Extremadura

Una ganadora de 'MasterChef' cae rendida ante la gastronomía de este rincón extremeño

La gastronomía y los rincones de Cáceres han conquistado a María Lo, ganadora de 'MasterChef 10'

Irene Toribio

Irene Toribio

Martes, 26 de agosto 2025, 15:40

«Me quiero quedar a vivir aquí», así de contuntente terminaba su visita a Extremadura la ganadora de 'MasterChef 10', María Lo. La gaditana, que de esto de gastronomía entiende bastante, ha caído rendida ante los encantos culinarios de nuestra región, pero además se marcha enamorada de cada rincón, paraje natural y ambiente de nuestra comunidad. «Que viva Extremadura», escribe en sus redes sociales. Las mismas que han sido testigo, durante días, de cómo la chef ha disfrutado del encanto de Extremadura desde la tierra hasta el plato.

Cada bocado y cada regalo de la naturaleza extremeña han hecho de estos días de María Lo en nuestra región, concretamente en Las Hurdes, «los mejores del verano», y no lo decimos nosotros. Ella misma así lo ha confesado en sus 'stories' de Instagram antes de despedirse de la comarca cacereña.

«Esto sí que son vacaciones», comenzaba narrando María en sus redes al llegar a su destino hace unos días. ¿Las vistas? Inmejorables. ¿Lo que vino después? Aún más. Gracias a lo mucho que ha presumido en Instagram sobre los encantos de su viaje, la gastronomía extremeña y los paisajes naturales de nuestra región han llegado a sus más de 466.000 seguidores.

Desde el Matajambre a la ensalada hurdana de naranja, pasando por las pavías en almíbar, boga frita en escabeche, jamón ibérico de bellota de Badajoz y hasta el pan. No hay plato que no haya conquistado a la experta: «Qué cosa más gueeena», escribe en sus redes. Los quesos extremeños «están pa matarse», confiesa.

Algunos 'stories' publicados por María Lo Redes sociales

Y además de la gastronomía, María ha terminado rendida ante Extremadura gracias a sus bonitos y relajantes paisajes. «Este sonido de los chopos es música relajante para mis oídos», confesaba en uno de sus baños, «y el silencio más silencioso que he oído jamás», añadía al visitar el Meandro del Melero. Sin duda, una escapada perfecta en la que ha combinado «conexión con la naturaleza, gastronomía, autenticidad, salud y bienestar», explica, «nada de estrés, cosas de verdad, de las importantes, que viva Extremadura, Cáceres y Las Hurdes», termina diciendo sobre un rincón extremeño que hace unas semanas veía arder su patrimonio. Pero no hay duda de que Las Hurdes siguen siendo verdes, tal y como llevan ahora por bandera rostros como Manu Tenorio.

