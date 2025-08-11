La contundente frase con la que Hiba Abouk define su experiencia en Cáceres La actriz hizo una parada improvisada en la ciudad extremeña durante su viaje por Portugal y terminó compartiendo unas palabras que definen con claridad lo que piensa de nuestra ciudad

Irene Toribio Lunes, 11 de agosto 2025, 08:57

Hiba Abouk, conocida por sus papeles en series como 'Con el culo al aire', 'El Príncipe' o su paso por 'MasterChef Celebrity', ha sorprendido a sus seguidores al compartir detalles de un viaje cuyo destino era Portugal y la llevó, de forma inesperada, hasta Cáceres. Lo que comenzó como una parada totalmente improvisada se convirtió en una experiencia inolvidable para la actriz, que no dudó en resumir su paso por la ciudad extremeña con una frase contundente que está dando mucho de qué hablar en redes sociales.

La actriz ha confesado que ha viajado siguiendo tres «premisas»: un baño en el mar, comer bien y escuchar buena música. Y gracias a estas tres reglas, eligió Lisboa como destino principal para disfrutar del fado y «el mejor pastel de nata de mi vida». Pero, de camino, hizo una parada improvisada en Cáceres. Así lo ha desvelado ella en sus redes sociales: «Puse rumbo a Portugal para pasar unos días por Lisboa y escuchar Fado que me encanta. Me dí un baño en la costa del Alentejo. Y me comí el mejor pastel de nata de mi vida», comienza escribiendo antes de definir su parada en la ciudad extremeña.

«De camino tuve la suerte de pasar por unos de los mejores restaurantes del mundo: Atrio», cuenta, «y descubrí Cáceres, que no se puede ser más bonita», asegura. Hiba tiene claro que ha sido «un viaje 10» y no ha dudado en compartir varias imágenes de sus vacaciones, dejando claro que se ha enamorado de cada rincón de la ciudad, del Alentejo, nuestra gastronomía y todo lo que ha podido ofrecerle Cáceres en su parada 'exprés'.

Sus seguidores, sobre todo los extremeños que forman parte de su comunidad, no han tardado en darle las gracias «por dar a conocer Cáceres», destacando que «Extremadura es muy bonita, gracias por darle visibilidad».