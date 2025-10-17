HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Miguel Ángel Gallardo, secretario general del PSOE extremeño, en sus declaraciones ante los medios de comunicación. HOY
Presupuestos autonómicos

Gallardo pide una reunión a Guardiola para negociar los Presupuestos de 2026

El secretario general del PSOE extremeño afirma que la presidenta de la Junta ha rechazado su propuesta

Juan Soriano

Juan Soriano

Viernes, 17 de octubre 2025, 13:39

Comenta

El secretario general del PSOE extremeño y presidente del Grupo Parlamentario Socialista, Miguel Ángel Gallardo, ha ofrecido a la presidenta de la Junta, María Guardiola, ... una reunión para negociar los Presupuestos autonómicos del próximo año. Su propuesta ha sido rechazada, pero seguirán las conversaciones entre las dos partes.

