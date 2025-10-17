Gallardo pide una reunión a Guardiola para negociar los Presupuestos de 2026

El secretario general del PSOE extremeño y presidente del Grupo Parlamentario Socialista, Miguel Ángel Gallardo, ha ofrecido a la presidenta de la Junta, María Guardiola, ... una reunión para negociar los Presupuestos autonómicos del próximo año. Su propuesta ha sido rechazada, pero seguirán las conversaciones entre las dos partes.

El Gobierno regional de la popular María Guardiola presentó este jueves el proyecto de ley de Presupuestos para 2026, que ascienden a 8.657 millones de euros, 559 millones más que las cuentas prorrogadas iniciales de este año.

El PP no tiene mayoría absoluta en la Asamblea de Extremadura, por lo necesita un acuerdo con PSOE o con Vox para aprobar las cuentas. Ambos partidos han enviado sus propuestas al ejecutivo autonómico, pero por el momento no se ha llegado a ningún acuerdo y en lugar de avances se han registrado reproches mutuos.

Tras una primera lectura de los presupuestos, el PSOE insiste que no son positivos para la región y que esconden recortes y pérdida de derechos, así como «una política fiscal injusta». Gallardo ha incidido en que el proyecto de ley recoge la rebaja de la ecotasa para la central nuclear de Almaraz, con vigencia a partir de 2027, y que sin embargo no contemple la homologación salarial con otras comunidades autónomas que reclaman los docentes de la región. Para los socialistas, evidencia que el PP está al lado de las grandes empresas eléctricas y no junto a los profesionales de la educación.

El secretario general de los socialistas extremeños también critica la pérdida de fondos en gestión forestal y la falta de medidas en materia de vivienda. También lamenta que no se hayan incluido ninguna de las propuestas de su partido.

Pese a ello, considera que puede haber un acuerdo para la aprobación de los presupuestos. Para ello, ha anunciado que se ha dirigido de forma directa a Guardiola para proponerle una reunión «sin intermediarios», cara a cara, y «sin fotos ni focos». Según ha afirmado, la presidenta extremeña ha declinado su propuesta, indicando que las conversaciones deben continuar por ahora entre los equipos de ambas partes.

Gallardo considera que los dos partidos más importantes de Extremadura, que suman 56 de los 65 diputados del Parlamento regional, son los que deben ponerse de acuerdo para aprobar las cuentas autonómicas. Por ese motivo, lamenta el rechazo de Guardiola. «Si no quiere negociar y lo que busca son elecciones, que las convoque ya y no engañe a los extremeños», ha afirmado.

Con vistas a esa posible negociación, el PSOE aún no ha definido si presentará una enmienda de totalidad al proyecto de ley para estudiarlo en profundidad. En ocasiones anteriores, ese paso se ha interpretado como una oposición frontal a las cuentas y ha implicado el rechazo del Gobierno regional a la aprobación de enmiendas parciales, lo que dificultaría un acuerdo en el futuro.

El PP le acusa de enredar

En respuesta a estas declaraciones, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, José Ángel Sánchez Juliá, pide a Gallardo «no enredar y dejar trabajar a los equipos de negociación que están inmersos en un asunto tan importante como son los presupuestos».

Asimismo, ha apuntado que si quería sentarse con Guardiola «lo que tenía que haber hecho es haber acudido a la reunión que la presidenta convocó a todos los grupos parlamentarios donde se estableció el marco de negociación para los presupuestos para el año 2026.»

Junto a esto, señala que si el PSOE quiere que haya cuentas el próximo año debe abandonar «una política regresiva como es su política fiscal, que lo que quiere es volver para atrás todos los pasos hacia delante que ha dado el Gobierno de María Guardiola».

En cuanto a la posibilidad de la presentación de enmiendas a la totalidad de PSOE y Vox, considera que «quien quiere negociar no presenta una enmienda a la totalidad«.

Vox se siente insultado

Por su parte, el portavoz parlamentario de Vox, Óscar Fernández Calle, ha señalado que su formación analizará las cuentas antes de decidir si presenta una enmienda de totalidad. Pero considera que el PP «está forzando ir a elecciones, como ha pedido su jefe Feijoo».

En su opinión, los populares ya han decidido el futuro de los presupuestos, ya que asegura que no han llamado a Vox, no han incluido ninguna de sus propuestas y además «nos hemos sentido insultados, y no es la primera vez».

Fernández Calle lamenta las declaraciones de los consejeros Bautista y Manzano, criticando las propuestas de Vox, y ha recordado que en la sesión constitutiva de la presente legislatura Guardiola despreció el acuerdo con «los que niegan la violencia machista y deshumanizan a los emigrantes».