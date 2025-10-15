HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este miércoles, 15 de octubre, en Extremadura?
Elena Manzano, consejera de Hacienda y portavoz de la Junta de Extremadura. HOY

El Gobierno regional reclama a PSOE y Vox más rigor y realismo para los Presupuestos

La consejera de Hacienda emplaza a los dos grupos de la oposición a negociar las cuentas de 2026 en la fase de tramitación parlamentaria

Juan Soriano

Juan Soriano

Miércoles, 15 de octubre 2025, 20:59

El Gobierno regional del PP reclama a PSOE y Vox que presenten propuestas más rigurosas y realistas para tratar de llegar a un acuerdo ... para la aprobación de los Presupuestos de Extremadura para 2026. En caso contrario, abre la puerta al adelanto electoral.

