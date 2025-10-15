El Gobierno regional reclama a PSOE y Vox más rigor y realismo para los Presupuestos

El Gobierno regional del PP reclama a PSOE y Vox que presenten propuestas más rigurosas y realistas para tratar de llegar a un acuerdo ... para la aprobación de los Presupuestos de Extremadura para 2026. En caso contrario, abre la puerta al adelanto electoral.

El Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado este miércoles el proyecto de ley de cuentas para el próximo año, que ascienden a 8.657 millones de euros. Se registrará el jueves en la Asamblea, con lo que iniciará su tramitación parlamentaria.

El PP no cuenta con mayoría suficiente en el Parlamento regional, por lo que necesita el apoyo o la abstención del PSOE, o bien el voto favorable de Vox. Los Presupuestos de 2026 llegan a la Asamblea tras una fase de negociación previa, pero sin un acuerdo cerrado. De ese modo, será durante la tramitación cuando haya que alcanzar un pacto. El primer escollo será la superación de las enmiendas de totalidad, en caso de que se presenten. Después se dará paso a las enmiendas parciales.

Tanto PSOE como Vox han hecho llegar al Gobierno regional sus propuestas, en la mayor parte de los casos contrapuestas. Pero ningunas convencen al Ejecutivo autonómico, que considera que muchas de ellas son irrealizables y carentes de rigor.

En el caso del PSOE, la consejera de Hacienda y portavoz de la Junta, Elena Manzano, ha criticado las medidas planteadas en materia de fiscalidad, como la recuperación del impuesto de patrimonio, a la que se opone frontalmente el Gobierno regional. Pero también otras propuestas tributarias que «no van a ser acogidas».

En cuanto a las políticas de gasto, Manzano aprecia «generalidades», por lo que reclama al Grupo Socialista «responsabilidad y rigor» en sus propuestas.

Críticas a Vox

Manzano se mostró especialmente dura con Vox, que este martes presentó 200 medidas con las que pretende un cambio completo de políticas en la Junta de Extremadura, desde la supresión de impuestos a la lucha contra la inmigración ilegal y la eliminación de lo que considera «gasto superfluo».

La consejera de Hacienda ha afirmado que ese documento, que se presentó ante los medios de comunicación antes de ser trasladado al Gobierno regional, está repleto de «medidas generales e irrealizables». En el caso de la fiscalidad, critica que se plantee la supresión de figuras como el impuesto de transmisiones patrimoniales y el de sucesiones y donaciones, ya que supondría una considerable merma de ingresos para las arcas autonómicas. «Parten de un desconocimiento del propio sistema tributario», apunta.

Respecto al gasto, lamenta falta de concreción en muchas de las propuestas, con lo que no se pueden trasladar a la gestión de la Administración autonómica. «No paran de incluir generalidades que lo que denota es un desconocimiento absoluto de la realidad de nuestra región», ha indicado. Para Manzano, «esos mandatos que vienen impuestos de Madrid se ven plasmados en todos y cada uno de los documentos que este grupo presenta».

«Ya llevamos dos años y este grupo ya tiene que tener cierta experiencia», ha apuntado sobre Vox. «Esperábamos cierta altura, rigor y responsabilidad en la formulación de propuestas concretas».