Estas son las principales inversiones en el Presupuesto de la Junta para 2026
Las cuentas crecen un 6,9% respecto a este año y ascienden a 8.657 millones de euros
Viernes, 17 de octubre 2025, 07:34
La Junta de Extremadura ha iniciado la tramitación parlamentaria de los Presupuestos autonómicos para 2026 con el registro del proyecto de ley en la Asamblea ... de Extremadura. Las cuentas llegan a 8.657 millones de euros, la cifra más alta de siempre, tras crecer un 6,9% respecto a las de este año, que estaban prorrogadas de 2024. Eso supone una subida de 559 millones de euros, lo que permite culminar proyectos pendientes y afrontar otros nuevos. Estas son las inversiones más destacadas.
Igualdad
Plan Corresponsables: 9.168.170 euros.
Medidas de conciliación: 6.750.000.
Hacienda
Ciberseguridad: 1.530.109.
Sistema integral tributario: 4.715.864.
Salud y Servicios Sociales
II Fase Hospital Universitario de Cáceres: 62.083.001.
Módulo de pacientes externos Hospital de Don Benito-Villanueva de la Serena: 2.795.859.
Módulo quirúrgico Don Benito-Villanueva: 1.287.440.
Infraestructuras hospitalarias: 17.258.239.
Centros de convalecencia y cuidado para mayores: 43.700.911.
Reformas centro El Cuartillo: 3.719.000.
Reformas centro La Granadilla: 1.500.000.
Reforma centro Valcorchero de Plasencia: 1.800.000.
Centro socio sanitario de Mérida: 1.170.867.
Centro socio sanitario de Plasencia: 7.855.858.
Centro de niños autistas de Badajoz: 2.588.681.
Adaptación residencia Cervantes a ELA: 1.809.303.
Centro Felipe Trigo de Villanueva de la Serena: 2.650.000.
Nuevo centro de medidas de menores: 10.232.075.
Agricultura
Seguros agrarios: 10.800.000.
Ayuda básica a la renta: 258.000.000.
Ayuda eco-regímenes: 120.000.000.
Ayudas a la ganadería: 83.500.000.
Inversiones en productos agroalimentarios: 24.000.000.
Actuaciones de depuración de pequeñas poblaciones: 13.389.510.
Actuaciones en saneamiento y depuración: 9.300.000.
Actuaciones de mejora de abastecimiento: 40.833.209.
Educación y Ciencia
Inversiones en centros educativos: 17.000.000.
Eficiencia energética en Infantil y Primaria: 15.000.000.
Nuevo colegio en Puebla de la Calzada: 6.000.000.
Eficiencia energética en Secundaria: 4.000.000.
Infraestructuras educativas de Secundaria: 16.330.006.
Infraestructuras de educación especial: 10.100.000.
Ayudas para la escolarización en Infantil: 14.656.800.
Universidad de Extremadura: 137.612.495.
Facultad de Medicina: 8.611.743.
Economía y Empleo
Ayudas a empresas por aranceles: 1.000.000.
Pabellón de Ferias de Cáceres: 1.500.000.
Incentivos autonómicos a la inversión: 18.031.313.
Ayudas para acceso al mercado: 4.149.800.
Ayudas al sector de la defensa: 1.534.248.
Autoempleo: 34.000.000.
Fomento del emprendimiento en jóvenes: 11.000.000.
Plan de modernización digital: 12.578.641.
Digitalización de la administración: 7.158.416.
Cultura, Turismo y Deporte
Museo El Madruelo de Cáceres: 2.000.000.
Promoción de actividades culturales: 1.623.554.
Recuperación del patrimonio histórico-artístico: 1.800.000.
Piscina olímpica climatizada de Mérida: 1.000.000.
Promoción turística: 2.000.000.
Eficiencia energética en empresas turísticas: 5.850.000.
Infraestructuras, Transporte y Vivienda
Mejora de la accesibilidad en viviendas: 13.500.000.
Rehabilitación edificio Suerte de Saavedra en Badajoz: 5.566.948.
Urbanización Los Viñazos: 2.824.823.
Programa de ayuda directa a la entrada: 14.807.000.
Programa de ayudas a promotores: 8.312.000.
Ronda Sur de Badajoz: 1.500.000.
Ronda Sureste de Cáceres: 10.010.000.
Avenida Martín Palomino en Plasencia: 720.515.
Nuevo puente en Alcántara: 2.500.000.
Proyecto para nuevo puente en Cedillo: 547.500.
Puente de Badajoz: 500.000.
EX-323 de Capilla a límite con Ciudad Real: 5.100.000.
Mejora de seguridad vial: 3.181.422.
EX-328 de la A-5 a Montijo: 50.000.
Autovía de Badajoz a Olivenza: 150.000.
Carretera 2+1 de Zafra a Jerez de los Caballeros: 50.000.
Estudio informativo de Alconera a laA-66: 50.000.
Apoyo al transporte aéreo: 5.800.000.
Renfe viajeros: 1.645.000.
Terminal ferroviaria de Cáceres: 800.000.
Presidencia
Nuevo Puesto de Mando Avanzado: 1.800.000.
Apoyo para mejora de edificios públicos: 2.000.000.
Cooperación internacional: 9.318.044.
Gestión Forestal
Lucha contra incendios: 4.045.000.
Mejoras de montes de utilidad pública: 1.600.000.
Inversiones para gestión y prevención de incendios forestales: 12.000.000.
Modernización de regadíos: 5.000.000.
Regadío Tierra de Barros: 20.000.000.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión