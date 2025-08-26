La Junta defiende sus inversiones en gestión forestal tras los incendios de agosto

La Junta de Extremadura defiende sus inversiones en gestión forestal y rechaza las críticas del PSOE por no ejecutar el presupuesto destinado a ... ese asunto durante este año. Así lo ha manifestado la portavoz del Ejecutivo regional, Elena Manzano, en su comparecencia tras el Consejo de Gobierno. Se esperaba que anunciara medidas concretas para los afectados por los fuegos, pero ha indicado que primero van evaluar los daños y las anunciarán pronto.

«Dentro de poco podremos anunciar medidas concretas y que nos sientan a su lado y muy cerca», ha asegurado Manzano en referencia a los afectados por el incendio más grande de la historia de Extremadura, el fuego de Jarilla que ha mantenido en vilo a esta comunidad autónonoma durante más de diez días.

Mientras tanto, el Ejecutivo extremeño ha respondido al grupo socialista, que le acusa de ejecutar solo 19 de los 63 millones de euros presupuestados para gestión forestal. «Las necesidades se presentan ahora y vamos a ejecutar mucho más. Las cifras son del mes de junio y la ejecución presupuestaria va a ser a partir de estos meses«, ha aclarado Manzano, que ha insistido en que »en 2023, con el Gobierno de Vara hubo dos millones menos de ejecución, con ese grupo socialista que solo critica y no aporta«.

Asimismo, ha indicado que el presupuesto destinado a la prevención y extinción de incendios ha crecido en más de un 17% y destinan 111 millones de euros. «Y seguiremos incrementándolo», ha añadido. «Si se hubieran aprobado las cuentas de 2025, el crecimiento de estas partidas sería mucho mayor», ha matizado la portavoz regional como crítica al PSOE por no apoyarlas. «Lecciones a nuestro gobierno ni una, que estén tranquilos que ahora verán esa ejecución», ha sentenciado.

Manzano, aunque aún no ha presentado ninguna medida concreta para apoyar a los afectados y ha asegurado que lo harán pronto, ha afirmado que están pensando y trabajando en cómo restituir la catástrofe a la situación anterior. «Estamos al lado de los afectados, no le vamos a dejar solos. Ahora lo que toca es una evaluación integral, conocer las causas y trabajar más en el ámbito de prevención», ha dicho. «Lo importante es evaluar los daños, conocer a cada uno de los afectados y saber dónde actuar», ha añadido.

«Estamos al lado de los afectados; ahora toca una evaluación integral, conocer las causas y trabajar más en el ámbito de prevención» Elena Manzano Portavoz de la Junta de Extremadura

En cuanto a las medidas que previsiblemente anunciará el Gobierno central y la declaración de zona catastrófica en el Consejo de Ministros de este martes, ha pedido soluciones. «Estamos mirando al Estado y espero que se anuncien medidas concretas, ayudas directas y bonificaciones fiscales, que el señor Pedro Sánchez asuma su responsabilidad como Estado«, ha insistido.

Comparecencia en la Asamblea de Extremadura

Preguntada por si la presidenta de la Junta, María Guardiola, comparecerá en la Asamblea de Extremadura para dar explicaciones sobre la gestión de los incendios forestales que han asolado la región, la portavoz regional ha indicado que será el consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural, Francisco José Ramírez González, quien lo haga.

«El consejero competente de gestión forestal ya ha registrado una comparecencia a petición propia para dar todas las explicaciones en la Asamblea de Extremadura», ha avanzado Manzanos.

De este modo, todo apunta a que tampoco comparecerá en la Asamblea el consejero de Presidencia, Abel Bautista, tal y como ha solicitado el grupo socialista con una petición formal en la Asamblea. Ha sido quien ha comparecido ante los medios de comunicación tras las reuniones del Cecopi (Centro de Coordinación Operativa Integrado) durante la emergencia del incendio de Jarilla.

«Hemos trasladado la información detallada minuto a minuto a los ciudadanos, hemos atendido a los medios de comunicación y hemos trasladado absoluta claridad», ha concluido Elena Manzano.