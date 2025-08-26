HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Imagen de una de las zonas afectadas por el incendio de Jarilla. Hoy

La Junta defiende sus inversiones en gestión forestal tras los incendios de agosto

La portavoz del Gobierno regional, Elena Manzano, señala que se siguen evaluando los daños antes de anunciar medidas concretas para los afectados

Álvaro Rubio

Álvaro Rubio

Cáceres

Martes, 26 de agosto 2025, 12:56

La Junta de Extremadura defiende sus inversiones en gestión forestal y rechaza las críticas del PSOE por no ejecutar el presupuesto destinado a ... ese asunto durante este año. Así lo ha manifestado la portavoz del Ejecutivo regional, Elena Manzano, en su comparecencia tras el Consejo de Gobierno. Se esperaba que anunciara medidas concretas para los afectados por los fuegos, pero ha indicado que primero van evaluar los daños y las anunciarán pronto.

