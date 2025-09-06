HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Gallardo ve inaudita «la situación del transporte escolar»

El secretario general del PSOE de Extremadura ha denunciado que Guardiola «pretende que sea un juez quien obligue a las empresas a prestar el servicio en lugar de buscar soluciones negociadas«

R. H.

Sábado, 6 de septiembre 2025, 13:32

El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha denunciado hoy la «situación inaudita» que viven miles de familias extremeñas a apenas cinco ... días del inicio del curso escolar, debido al caos en la gestión del transporte escolar por parte de la Junta de Extremadura.

