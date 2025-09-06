Gallardo ve inaudita «la situación del transporte escolar»

El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha denunciado hoy la «situación inaudita» que viven miles de familias extremeñas a apenas cinco ... días del inicio del curso escolar, debido al caos en la gestión del transporte escolar por parte de la Junta de Extremadura.

En declaraciones a los medios de comunicación hoy sábado en Castuera, Gallardo ha recordado que «nunca antes, desde que Extremadura tiene las transferencias en materia de Educación, se había vivido una situación semejante». Y ha añadido: «¿En manos de quién estamos cuando más de 7.000 alumnos y alumnas no tienen ninguna certeza de cómo van a poder asistir a clase?».

El líder socialista ha calificado de «intolerable» la actitud de la presidenta Guardiola, que «es incapaz de dialogar y alcanzar acuerdos en el marco de la concertación social, llevando un servicio público esencial a los tribunales, y lo que es peor, por la vía penal». A su juicio, «estamos ante un ataque directo a la educación pública y a un derecho constitucional de miles de estudiantes».

Gallardo ha denunciado que, en lugar de buscar soluciones negociadas, Guardiola «pretende que sea un juez quien obligue a las empresas a prestar el servicio», lo que ha puesto en vilo a unas 80 pequeñas empresas extremeñas del sector. «En agosto ya advertimos de que la negociación estaba siendo un desastre, con recortes de rutas (18 menos desde que gobierna Guardiola) y condiciones que ni se adaptan a las necesidades de los alumnos ni a la realidad de las empresas», ha recordado.

El líder de los socialistas extremeños ha vinculado esta crisis con «la renuncia de Guardiola a 1.700 millones de euros que el Gobierno de España quiere aportar a Extremadura» y con «el hecho de que nuestra región sea la única donde las grandes fortunas no pagan impuestos». «Son incapaces de gestionar un contrato de 21 millones de euros y, al mismo tiempo, renuncian a inversiones millonarias que aliviarían los problemas de nuestra tierra», ha añadido.

Por todo ello, Gallardo ha exigido explicaciones, responsabilidades y, sobre todo, soluciones inmediatas para las familias afectadas: «No vale esconderse tras un juzgado. Extremadura necesita un gobierno capaz de sentarse a negociar, de gestionar con eficacia y de garantizar derechos básicos como la educación. Los extremeños y extremeñas merecen certezas, no inseguridad e improvisación».