Gallardo afea a Guardiola que aún no sean efectivas las ayudas por los incendios

El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha reafirmado respecto a los incendios forestales de este verano en la región como ... el de Jarilla que el gobierno de María Guardiola ha estado «sobrepasado», y que lo que lo indica «claramente» es que no ha habido prevención y que las ayudas se han anunciado «desde la improvisación».

De lo que los socialistas hacen «responsable» al gobierno de Guardiola y lo que creen que «indica claramente que ha sobrepasado al gobierno de Guardiola ha sido que no ha habido prevención, y que las ayudas se han anunciado desde la improvisación», ha remarcado, junto con que no ha habido prevención porque este jueves se ha conocido que «solo se ha gastado cuatro de cada diez euros de 43 millones de euros que había para prevención de incendios«.

Para Gallardo, eso «significa» que el Ejecutivo regional de Guardiola ha estado «más preocupado» por cambiar consejeros y llegar a un acuerdo con los «negacionistas de Vox», que «realmente en ejecutar medidas que pudieran paliar situaciones trágicas como las que hemos vivido», algo que «no solamente hay que destacar», sino que es «necesario» que el gobierno autonómico lo explique, recoge Europa Press.

En este punto, ha recordado que el PSOE ha pedido ya la comparecencia de María Guardiola, quien «se esconde detrás del reglamento» y ante lo que ha considerado que un político se puede equivocar, pero «lo que nunca puede hacer es esconderse».

«Eso no lo puede hacer ningún político, y eso es lo que está haciendo el gobierno de Guardiola y la propia presidenta», ha afirmado.

Así y mientras ven a ministros comparecer en comisiones «sin tener competencias en incendios» e «incluso» comparece algún presidente autonómico, Guardiola hasta este viernes «no solamente no comparece, sino que ha anunciado que no lo va a hacer», lo cual muestra «claramente» en su opinión su carácter y que «no quiere realmente asumir una realidad, y es que ha habido un fallo en la prevención, un claro fallo en la prevención».

Y es que, para el líder del PSOE extremeño, cuando no se ejecuta lo que se tiene en presupuesto, «de nada sirve decir que cada año tenemos mayor presupuesto, mayor crédito en el presupuesto, si realmente ese crédito no lo vas a ejecutar».

«Es engañar a la ciudadanía» y cree que el gobierno de Guardiola «ha engañado a la ciudadanía y se ha entretenido en algo que ha sido mortal de necesidad para esta tragedia, que no es otra cosa que enredar con tres consejeros en dos años», ha dicho.

Ayudas «improvisadas»

Con respecto a las ayudas, Gallardo ha puesto el foco en que, cuando surge una tragedia, lo que hay que estar es cerca de la gente, escucharles y saber cuáles son sus necesidades, y que ha tenido la oportunidad de estar con alcaldes o que también han estado con ganaderos o agricultores o han visitado algunas parcelas, tras lo que ha recalcado que ya lo vieron cuando se anunciaron, y que ya pueden afirmar que muchas de esas ayudas «son improvisadas» y «contrastan con la realidad».

En este sentido, el que este viernes haya pasado una semana desde ese Consejo extraordinario en el que se anunciaron una serie de medidas sin que se hayan publicado en el DOE, «porque al día de hoy todavía no está publicado en el DOE», «da muestra clara de que no eran unas medidas fruto del análisis, fruto de la escucha, sino fruto de la improvisación y con el ánimo del impacto».

Ampliar Visita de Miguel Ángel Gallardo a las zonas afectadas por los incendios de este verano. PSOE EXTREMADURA

Un consejo extraordinario en Hervás, ha subrayado, sin que haya unas medidas que a día de hoy hayan sido publicadas, en relación a lo cual ha remarcado que, desde el PSOE van a trabajar y, «fundamentalmente», estar al lado de la gente para recoger propuestas e iniciativas que puedan llevar a cabo.

Visita a Jarilla

Miguel Ángel Gallardo ha realizado estas declaraciones a los medios en Jarilla con motivo de su visita a la zona afectada por los incendios, donde ha explicado que este viernes están en el norte de Cácres «precisamente» para, en una agenda de trabajo, conocer «realmente» la situación de los distintos sectores tras el incendio, en una mañana en la que ha tenido la oportunidad de reunirse con alcaldes y portavoces.

También van a trabajar con ganaderos, agricultores y empresarios, y con el objetivo de conocer la situación tras el incendio y, «sobre todo», que eso les permita elevar propuestas y realizar iniciativas, a tenor de lo cual ha sostenido que, para llevar a cabo «realmente» ayudas y propuestas, «tienen que partir desde abajo» y «no tienen que ser grandilocuentes» como vieron en ese consejo extraordinario «ficticio, donde lo que importó fue la foto y el foco, y nada la realidad de lo que necesitan los afectados».

Asimismo, Gallardo ha querido trasladar un mensaje «positivo» en el recorrido que están haciendo, porque, «independientemente de que la catástrofe ha sido profunda y la huella está claro que es visible», «la realidad» es que todavía quedan semanas de verano y queda un otoño, la región «sigue siendo verde» y, «sobre todo», «hay muchas oportunidades para poder realizar cosas».

De este modo, ha lanzado «un mensaje de esperanza y optimismo para una zona donde se ha sabido profesionalizar muy mucho el turismo y donde hay una agenda de ocio extraordinaria».

Pasados los incendios, los socialistas dan las gracias a los efectivos y a la dirección que ha dirigido su extinción.

Al respecto, ha expuesto que el PSOE es un partido «muy responsable» que ha gestionado catástrofes de este tipo y sabe de las dificultades que eso implica, por lo que desde le mismo quieren agradecer «muy mucho» la labor de los servicios de extinción, así como a los vecinos que han tenido una actitud que ve «digno de resaltar», porque ha sido «proactiva y, sobre todo, colaboradora, sabiendo que estaban en riesgo también sus bienes», lo cual «no es fácil».

También se ha referido a la labor de los alcaldes y a que ha sido «ímprobo», no durante el incendio, dado que lo sigue siendo hoy «porque la puerta más cercana siempre es la de los ayuntamientos».