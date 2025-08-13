Más de la mitad de las rutas escolares quedan desiertas de momento para el próximo curso

La portavoz de Educación del Grupo Parlamentario Socialista, Ana Fernández, ha criticado el «desastre» en la gestión en materia de transporte escolar de la Junta de Extremadura, después de que 290 rutas, más de la mitad del total, hayan quedado desiertas de cara al próximo curso en la primera licitación del nuevo acuerdo marco.

Fernández ha recordado que fue la propia secretaria general de Educación de la Junta de Extremadura, María del Pilar Pérez, quien, en septiembre de 2024, anunció en la Comisión de Educación de la Asamblea que se estaba trabajando en un nuevo acuerdo marco «para dar respuesta a la demanda» y que incluso se había incrementado el presupuesto en 3,5 millones de euros «porque los transportistas estaban trabajando a pérdidas».

Sin embargo, argumente la diputada socialista, un año después la realidad es «muy distinta a la que vendieron», puesto que «no hay más rutas, hay menos; no hay estabilidad para las empresas, sino más incertidumbre, y el presupuesto extra no ha evitado que el 51% del servicio esté sin adjudicar». Por tanto, añade Fernández, «no solo han incumplido lo prometido, sino que han agravado el problema».

La portavoz educativa ha alertado en concreto sobre las rutas desiertas que afectan a centros de educación especial, como PROA en Cáceres, Los Ángeles en Badajoz o el Antonio Tomillo de Zafra. «Estamos hablando de alumnado con necesidades específicas que no puede quedar desatendido por la improvisación y la falta de planificación de la señora Guardiola», ha enfatizado.

Asimismo, ha cuestionado la intención de cubrir las rutas escolares con transporte regular de pasajeros, y en este sentido señala que «no han explicado cómo van a garantizar horarios, recorridos y, sobre todo, la seguridad de los menores». Hay que recordar que a principios de verano se supo que Educación barabaja la posibilidad de que los alumnos sin ruta escolar puedan utilizar gratios transporte regular, junto a otros pasajeros.

«Se trata de continuar con el deterioro de los servicios públicos y ahondar en la desigualdad entre la escuela rural y la escuela urbana. El PP ha demostrado que no tiene ni modelo ni capacidad de gestión», opina la dirigente socialista extremeña.

Preguntada por la denuncia del PSOE, la Consejería de Educación no confirma ni desmiente el número de rutas desiertas, las 290 según los socialistas, que suponen más de la mitad de las convocadas.

Recuerda la Junta, no obstante, que «la inversión en este nuevo acuerdo se eleva a 84 millones de euros», que los precios a pagar a las empresas del sector «han subido una media del 20%», y que pese al descenso de alumnos se mantienen las 570 rutas.

«Actualmente se están arbitrando medidas para la prestación del servicio con normalidad en el inicio del curso 2025/2026», agrega Educación