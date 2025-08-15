Gallardo aboga por abandonar los intereses partidistas y remar «en la misma dirección» en la lucha contra el fuego El líder de los socialistas extremeños señala que la prioridad ahora es «proteger vidas, y después, viviendas, negocios, cosechas y el patrimonio natural»

El secretario general del PSOE en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha abogado por dejar de lado los «intereses partidistas» en pro de «remar todos en la misma dirección» para hacer frente a los incendios activos en la región.

«En momentos como este no caben colores ni intereses partidistas; ahora lo importante es remar todos en la misma dirección. La prioridad es proteger vidas, y después, proteger viviendas, negocios, cosechas y el patrimonio natural», ha subrayado Gallardo durante su visita este viernes al Pabellón de la Ciudad Deportiva de Plasencia, donde se encuentran los vecinos evacuados a causa del incendio en Jarilla. Este viernes por la tarde el mando de la emergencia autorizó a los desalojados de Cabezabellosa, Villar de Plasencia y Jarilla a regresar a sus domicilios.

Tras señalar que se mantiene «en contacto permanente» con la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, para coordinar actuaciones y seguir la evolución de la situación, el secretario general del PSOE extremeño ha asegurado que su formación estará «vigilante y comprometida» para que se pongan en marcha ayudas «rápidas y eficaces» de manera que «ninguna familia, agricultor, ganadero o empresario de la zona se quede atrás».

«El espíritu de Extremadura siempre ha sido el de levantarse y seguir adelante. Hoy lo urgente es estar unidos y dar lo mejor de nosotros mismos como pueblo. Y así lo vamos a hacer», ha insistido Gallardo, tras señalar que «después de que el fuego esté controlado, llegará el momento de evaluar los daños y reconstruir».

En última instancia, el líder de los socialistas en la región ha destacado el «incansable» esfuerzo de todos los efectivos que participan en la extinción, como bomberos, retenes, Guardia Civil, Policía, voluntarios, personal sanitario y la Unidad Militar de Emergencias.