HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Los vecinos de Jarilla, Cabezabellosa y Villar pueden regresar a sus casas
Miguel Ángel Gallardo ha visitado en Plasencia a los evacuados de Jarilla, Cabezabellosa y Villar de Plasencia. HOY

Gallardo aboga por abandonar los intereses partidistas y remar «en la misma dirección» en la lucha contra el fuego

El líder de los socialistas extremeños señala que la prioridad ahora es «proteger vidas, y después, viviendas, negocios, cosechas y el patrimonio natural»

R. H.

Viernes, 15 de agosto 2025, 17:26

El secretario general del PSOE en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha abogado por dejar de lado los «intereses partidistas» en pro de «remar todos en la misma dirección» para hacer frente a los incendios activos en la región.

«En momentos como este no caben colores ni intereses partidistas; ahora lo importante es remar todos en la misma dirección. La prioridad es proteger vidas, y después, proteger viviendas, negocios, cosechas y el patrimonio natural», ha subrayado Gallardo durante su visita este viernes al Pabellón de la Ciudad Deportiva de Plasencia, donde se encuentran los vecinos evacuados a causa del incendio en Jarilla. Este viernes por la tarde el mando de la emergencia autorizó a los desalojados de Cabezabellosa, Villar de Plasencia y Jarilla a regresar a sus domicilios.

Noticias relacionadas

Así ha quedado la comarca de Trasierra tras el incendio de Jarilla

Así ha quedado la comarca de Trasierra tras el incendio de Jarilla

Los vecinos de Jarilla, Cabezabellosa y Villar pueden regresar a sus casas

Los vecinos de Jarilla, Cabezabellosa y Villar pueden regresar a sus casas

El incendio de Jarilla se reactiva a causa del viento y obliga a confinar Casas del Monte

El incendio de Jarilla se reactiva a causa del viento y obliga a confinar Casas del Monte

Bautista pide que no se genere alarmismo tras los bulos del incendio de Jarilla

Bautista pide que no se genere alarmismo tras los bulos del incendio de Jarilla

La Guardia Civil puede multar con 1.500 euros a los vecinos que no quieren evacuar sus casas

La Guardia Civil puede multar con 1.500 euros a los vecinos que no quieren evacuar sus casas

Tras señalar que se mantiene «en contacto permanente» con la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, para coordinar actuaciones y seguir la evolución de la situación, el secretario general del PSOE extremeño ha asegurado que su formación estará «vigilante y comprometida» para que se pongan en marcha ayudas «rápidas y eficaces» de manera que «ninguna familia, agricultor, ganadero o empresario de la zona se quede atrás».

«El espíritu de Extremadura siempre ha sido el de levantarse y seguir adelante. Hoy lo urgente es estar unidos y dar lo mejor de nosotros mismos como pueblo. Y así lo vamos a hacer», ha insistido Gallardo, tras señalar que «después de que el fuego esté controlado, llegará el momento de evaluar los daños y reconstruir».

En última instancia, el líder de los socialistas en la región ha destacado el «incansable» esfuerzo de todos los efectivos que participan en la extinción, como bomberos, retenes, Guardia Civil, Policía, voluntarios, personal sanitario y la Unidad Militar de Emergencias.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La UME se moviliza a la Campiña Sur por un incendio «descontrolado» que obliga a confinar Villagarcía de la Torre
  2. 2 Detenido un hombre de 32 años por el atropello mortal del ciclista de Casar de Cáceres
  3. 3 Cinco carreteras están cortadas por los incendios en Extremadura
  4. 4 Muere José María Saponi, alcalde de Cáceres entre 1995 y 2007
  5. 5 Extremadura combate seis fuegos, que ya han quemado más de 8.000 hectáreas
  6. 6 La Guardia Civil puede multar con 1.500 euros a los vecinos que no quieren evacuar sus casas
  7. 7 La Policía Local de Badajoz detiene en Los Colorines a una segunda persona implicada en el atraco de Gévora
  8. 8 Herido un vecino de Casar de Cáceres por una cornada con dos trayectorias en los festejos de Torrejoncillo
  9. 9 La policía libera a tres mujeres explotadas sexualmente en un club de Don Benito
  10. 10 El incendio de Jarilla se reactiva a causa del viento y obliga a confinar Casas del Monte

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Gallardo aboga por abandonar los intereses partidistas y remar «en la misma dirección» en la lucha contra el fuego

Gallardo aboga por abandonar los intereses partidistas y remar «en la misma dirección» en la lucha contra el fuego