El 90% del fuego está estabilizado pero los vecinos de Villar del Pedroso seguirán confinados hasta alcanzar el 100%

Los vecinos del municipio cacereño de Villar del Pedroso seguirán confinados por el incendio originado en el municipio toledano de Navalmoralejo y que se ha extendido a la provincia de Cáceres. Así lo ha confirmado esta tarde el consejero de Presidencia, Abel Bautista, que ha señalado que las previsiones indican que al final del día el fuego estará estabilizado al 100%. En este momento, ha añadido, se encuentra al 90%.

Hasta que no se alcance la seguridad en la totalidad del perímetro, la población seguirá en sus domicilios. «En este momento no pasa nada por esperar un poco. Iremos viendo a lo largo de la noche cómo evoluciona la situación», ha señalado. «Queda mucho trabajo por hacer durante la noche y durante el día de mañana», ha añadido.

«Las condiciones meteorológicas son muy malas. Hay rachas de viento de entre 40 y 50 kilómetros por hora, humedad por debajo del 30 por ciento y en plena ola de calor», ha señalado. El consejero ha insistido en elevar la precaución, ya que dentro del perímetro estabilizado pueden producirse reactivaciones y nuevos focos de humo. Según los últimos datos, el fuego ha calcinado 3.048 hectáreas de pasto y matorral, lo que supone casi 50 kilómetros de perímetro. «Se trata de un incendio de unas características importantes», ha dicho.

Asimismo, ha advertido sobre la importancia de seguir las recomendaciones. «Respecto a los incendios, evitemos coger el coche cuando no sea indispensable, evitemos las carreteras cortadas y estemos atentos a las advertencias». Dos carreteras siguen cortadas: la CC-432, desde Villar del Pedroso hasta la carretera EX-387; y la EX-387, desde el cruce con la vía CC-432 hasta el límite provincial con Toledo.

El consejero también ha valorado la colaboración y coordinación entre las dos comunidades autónomas para la extinción del incendio y ha destacado el trabajo del Infoex y Protección Civil.

Llamas próximas a la localidad de Villar del Pedroso. Un equipo de Cruz Roja en la Casa del Labrador, donde han sido alojados los vecinos que han sido alejados de sus viviendas. Dispositivo de emergencia en la Casa del Labrador prestando apoyo a la población. Dispositivo de emergencia y logístico en Villar del Pedroso. Camas habilitadas para atender a la población alejada de sus casas de manera preventiva.

Se trata del décimo gran incendio registrado en la región durante esta campaña de verano. El fuego obligó ayer a desalojar Navalmoralejo y a confinar La Estrella y Villar del Pedroso, que limita con la provincia de Toledo. Durante el día de hoy, el Ayuntamiento cacereño ha ido informando a sus vecinos de la importancia del confinamiento domiciliario, así como del cierre de instalaciones o de la posibilidad de que los ganaderos acudieran a sus fincas para alimentar al ganado acompañados por agentes de las fuerzas de seguridad.

Situación operativa 1 del Infocaex

La Junta de Extremadura activó ayer la situación operativa 1 del Plan Especial de Protección Civil ante Incendios Forestales de Extremadura, Infocaex. A lo largo de esta mañana se han incorporado medios aéreos al dispositivo desplegado durante toda la noche.

Según el informe del Infoex, esta mañana un total de 65 efectivos intervenían en la extinción del incendio: diez unidades de bomberos forestales, 12 medios aéreos, dos vehículos de maquinaria pesada, tres agentes del medio natural y cuatro técnicos de extinción.

El gobierno de Castilla-La Mancha activó el nivel 2 de peligrosidad y solicitó la incorporación de la Unidad Militar de Emergencia, UME, para colaborar en la extinción del incendio forestal. El viento complicó las labores y debido a la velocidad del fuego, se adoptaron las medidas preventivas de desalojos, confinamientos y cortes de carreteras.

Décimo gran incendio del verano

Este incendio iniciado en la provincia de Toledo y extendido a la provincia de Cáceres se ha convertido en el décimo gran incendio del verano en Extremadura. Se suma así a los fuegos registrados en Aldea del Cano este fin de semana, que arrasó más de 1.200 hectáreas; Cañamero (Las Hurdes), con 2.600 hectáreas quemadas; Oliva de Mérida, con 800 hectáreas; Arroyomolinos (Cáceres), con 800 hectáreas calcinadas; Valdecaballeros (Badajoz), con 2.400 hectáreas arrasadas; Trujillo, con 800 hectáreas; de Campolugar, con 1.300 afectadas; Cáceres, con 1.000 hectáreas quemadas; y Talarrubias, con 800, estos últimos registrados a finales del pasado mes de junio.

De este modo, se duplica la cifra total registrada en todo el verano del año pasado. En la campaña de 2024 hubo cinco 'grandes incendios' en Extremadura: Cabeza del Buey, Campanario, Talaván, Ribera del Fresno y Puebla del Maestre. Afectaron a superficies principalmente de pastizal y monte bajo, como está ocurriendo este verano.

Hay que recordar que se considera un 'gran incendio forestal', también conocido como Gran Incendio Forestal (GIF), cuando la superficie quemada supera las 500 hectáreas de terreno. En las Islas Canarias, este umbral es de 250 hectáreas. Los GIF se caracterizan por su gran extensión y magnitud, así como por la alta intensidad del fuego y los recursos que obliga a movilizar, lo que dificulta su extinción.