La falta de vacunas del serotipo 8 bloquea la exportación de ovino

«Estamos a tiempo pero la situación sigue siendo complicada». Un mes después, el ganadero Antonio Holguín se debate entre la esperanza y la cruda realidad por la lengua azul en Extremadura. A principios de octubre, daba por perdido –como así ha sido– el ... mes para la salida de animales vivos hacia países como Marruecos o Argelia, mercados importantes. Pero esperaba que el cierre de la frontera extremeña y la limitación de movimientos por la enfermedad se levantara en noviembre. De momento no es a así.

Las exportaciones de ovino extremeño siguen taponadas para lamento de centenares de explotaciones en Extremadura. Al coste, incalculable aún por la muerte de animales, abortos y suministro de antibióticos y antiinflamatorios, se le puede sumar la imposibilidad de vender en un mes fundamental para el ovino extremeño. Básico para generar ingresos en un año en el que el precio de los corderos es extraordinario.

«El problema que nos bloquea todas las ventas de ganado vivo al exterior es que tenemos un nuevo serotipo de lengua azul, el 8, y de ese no hay nada de vacunas. Nunca lo habíamos tenido hasta ahora«, relata con pesar Holguín, castuerano y presidente de EA Group, uno de los grandes grupos cooperativos ganaderos del país con sede social en Extremadura.

«Marruecos no tiene problemas en admitir ovino vivo si está vacunado. Del serotipo 3 hay vacunas, del 1 y del 4 va a haber una conjunta en poco tiempo y también las hay de forma separada, pero del 8 no hay nada de nada en Extremadura. Este es un grave problema porque nos bloquea cualquier tipo de exportación», comunica Holguín a HOY.

A los países musulmanes –un marroquí come 34 kilos de cordero al año, frente a los 800 gramos de un español– se vende mucho ovino en vivo. Hasta la llegada de la lengua azul o fiebre catarral ovina, EA Group vendía por ejemplo 4.000 corderos a la semana a Marruecos. Pero con las restricciones a causa de la enfermedad todo está parado.

Este jueves, en Madrid, va a haber una reunión, indica, con la secretaria de Estado de Agricultura, la extremeña y exconsejera Begoña García Bernal.

«Vamos con todas las esperanzas puestas en intentar desatascar esta situación que tantas pérdidas puede ocasionar al sector si no podemos exportar en noviembre. Sobre todo lo que necesitamos es vacunas contra el serotipo 8, que no las hay en Extremadura porque hasta ahora no existía la lengua azul de ese tipo», indica.

Como informó HOY hace una semana, un tipo diferente de lengua azul ha llegado a Extremadura. Si hasta ahora en la región se tenía constancia del serotipo 1, 3 y 4 de esta enfermedad, ahora se suma el 8. Se ha detectado su presencia en la comarca ganadera de Zafra, en dos explotaciones situadas en los términos municipales de Fuente del Maestre e Hinojosa del Valle.

En junio de este año apareció en Cataluña (en Vilademuls, Gerona) este serotipo. Está cerca de la frontera con Francia, el país europeo donde se ha desarrollado con mayor frecuencia.

Ayuda y declaración

«Vamos a pedirle a la secretaria de Estado (Begoña García Bernal) que podamos tener en Extremadura vacunas del serotipo 8. Bien a través de Cataluña o de Baleares, bien a través de la Unión Europea porque esta variedad es conocida y surge en Francia. La lengua azul es problema no solo nuestro, ni de España. Es un problema europeo», concluye.

Antonio Holguín se pone una fecha estimada para intentar desbloquear la exportación de animales. «Tenemos diez días más o menos para intentar desbloquear esto y que noviembre no se pierda en cuanto a ventas a Marruecos, que son importantísimas. Solo espero que podamos tener vacunas contra el 8 cuanto antes», solicita.

Mientras, la situación del sector ganadero de ovino sigue siendo muy inquietante. «Se están muriendo muchos animales. Y se están produciendo muchos abortos. Y ovejas infértiles. Esto es una crisis muy grande», concluye el presidente de EA Group.

Extremadura, con 3,4 millones de cabezas, es la principal productora de ovino del país.