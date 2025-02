Último balance: 4.000 animales muertos y 21.000 afectados

Celestino J. Vinagre Martes, 5 de noviembre 2024, 07:28 Comenta Compartir

La crisis sanitaria animal de la lengua azul no logra ser contenida. Los focos oficiales declarados siguen creciendo –noventa y siete en la última semana, 497 en total en el conjunto de Extremadura– y la climatología no ayuda porque las temperaturas son suaves y hay ... mucha humedad. «Los veterinarios dicen que hasta que no tengamos mínimas de 3 grados no empezará a reducirse la circulación del mosquito que propaga la lengua azul. He visto el tiempo y nos quedan por lo menos diez días hasta que tengamos esas mínimas», cuenta Antonio Holguín.

