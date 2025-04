¿Cómo se contagia la lengua azul en Extremadura?

En la última semana, la aparición de un nuevo brote de lengua azul en Extremadura ha provocado el pánico de cientos de ganaderos extremeños ... tras el temor de que se contagie su ganado. Esta enfermedad vírica afecta a los rumiantes, especialmente a las ovejas y está provocando grandes pérdidas económicas en la industria agrícola.

La lengua azul no solo afecta a los ovinos, sino que también contagia a los bovinos y a los caprinos. En el caso de las vacas o cabras, no suelen presentar síntomas de la enfermedad, ya que actúan principalmente como portadores. Los seres humanos no corren riesgo de contagio.

Origen vírico

La lengua azul pertenece a la familia vírica Reoviridae. Se propaga principalmente debido a la picadura de insectos, desempeñando un papel clave en la transmisión de la enfermedad. Los mosquitos del grupo Culicoides actúan como vectores al ingerir sangre de los animales infectados. Sin el vector, la enfermedad no puede ser transmitida ya que no se contagia entre los propios animales, según informa la Organización Mundial de Sanidad Animal.

Fumigar, la solución

Estos insectos son originarios del norte de África, pero su presencia en Europa se ha intensificado durante los últimos años. Durante las últimas semanas de la primavera o el inicio del otoño, aumenta la población debido a las lluvias. Otra causa que puede incrementar su aparición son las aguas estancadas. Para evitarlos, se recomienda realizar una desinsectación, como ya se está haciendo en Villanueva del Fresno.

En las variantes encontradas en España y Portugal, el virus no puede contagiarse entre los animales. A pesar de esto, existen algunos serotipos, como el ocho, donde se puede transmitir mediante el esperma, ya que atraviesa la barrera placentaria, según se descubrió tras la cepa que afectó al norte de Europa en el año 2006. Este serotipo se localizó en territorio nacional en enero de 2008 y, aunque se erradicó en enero de 2013, volvió a aparecer en octubre de 2020. Desde entonces, no se ha vuelto a detectar, razón por la que recuperó el estatus de libre en diciembre de 2022.

Primera aparición en octubre de 2004

La primera aparición de este virus en la península fue en octubre de 2004, cuando se detectó el primer brote de lengua azul perteneciente al serotipo 4. En 2007 se localizó el serotipo 1, el cual reapareció de nuevo en el 2020, aunque solo se detectaron dos focos en el último periodo, ambos localizados en Cádiz.