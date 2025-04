La lengua azul detiene las exportaciones de ovino, pero el sector espera retomarlas en noviembre

La llegada de la enfermedad de la lengua azul a Extremadura ha amenazado la exportaciones internacionales y la percepción nacional sobre la carne de ... cordero. Ahora se prevé que las prohibiciones de movimiento pasen de ser comarcales a ser directamente un cierre regional. Pero esto no es la famosa línea roja del porcino, una restricción que castigó a Extremadura prohibiéndole vender fuera de sus fronteras durante 20 años.

Se espera que para noviembre ya se esté vendiendo de nuevo cordero por todo el mundo. Al menos, en eso confía Antonio Holguín, presidente de EAGroup, que exporta casi todo su cordero, tanto en carne como en vivo, fuera de España.

La cuestión es que, en países árabes –un marroquí come 34 kilos de cordero al año, frente a los 800 gramos de un español– se vende mucho en vivo. De hecho, hasta la llegada de la lengua azul, la propia EA Group vendía 4.000 corderos a la semana a Marruecos. Pero con las restricciones, todo octubre estará parado: no saldrán corderos de Extremadura.

«Entendemos que seguiremos exportando con los próximos decretos. De hecho, tenemos todo preparado para volver a exportar en vivo en noviembre. Contamos con una estructura eficiente: nuestros propios veterinarios asegurarán la salud de los animales, junto con los veterinarios oficiales de la Consejería de Agricultura. Todo afecta: más trabajo, más mano de obra, más vacunaciones. Pero, en ese sentido, no estamos preocupados», destaca Holguín.

Según él, todo está organizado con sus clientes para noviembre, que será un gran mes para la exportación a nivel regional. «Sólo hay que hacer lo que nos manden los nuevos decretos. ¿Hay vacunación? Estamos preparados para ello. ¿Desinfectantes? Sin problemas. ¿Certificación? Lo mismo. Tenemos identificación electrónica para todos nuestros corderos, una herramienta que debería usarse a nivel oficial como recurso para la administración».

Sin embargo, tanta calma, ya sea pedida por la administración o por las organizaciones agrarias, no le tranquiliza. Si están preparados es porque saben que no es un tema baladí.

«Esto es lo que es: al principio es jaleoso pero luego la situación se estabiliza tras decretos, restricciones, etcétera. Se necesitan medidas idóneas para el movimiento y las exportaciones, pero no habrá más problemas. Esto no quiere decir que no nos preocupe la enfermedad, como he leído por ahí. Estamos preparados para que el socio cooperativo vea que sus animales tienen una oportunidad de salida», especifica.

De hecho, el propio Holguín es quien señala que su propia cooperativa está presente en todo el suroeste español, que es donde hay más focos. Huelva, Córdoba, Badajoz, Cáceres, algo en Ciudad Real. Pero que, a día de hoy, no han tenido mucha mortalidad. «Si acaso Alburquerque es la más castigada, que es donde ha llegado antes el serotipo 3. Habrá más mortalidad, pero en cuanto en una semana empiecen las vacunas, ya habrá menos problemas».

Cree que la lengua azul no afectará igual a animales desparasitados, cuidados, limpios. Además, la promesa de la administración regional es que se va a invertir todo el dinero que haga falta en traer las vacunas para los serotipos 1 y 4. «Y los laboratorios están manos a la obra para la del 3. No se van a poner pegas».

Decreto

También apunta que, según el último decreto, el 15 de diciembre se ha marcado como fecha para el fin de las restricciones, con la llegada del frío y el fin del mosquito. «Con el cambio climático el frío siempre llega tarde, por lo que puede que no se acabe. Pero insisto: estamos preparados para todo lo que pueda pasar».

Todo esto, en relación con la exportación del cordero en vivo. En el caso de la carne no hay problema: en cordero con destino a matadero no hay restricciones.

Italia, Alemania, Países Bajos, Francia; gran parte de Europa recibe todavía hoy la carne de cordero de EA Group. Israel, por ejemplo, puede recibir también productos de la compañía desde el pasado 3 de septiembre. Ya sea por el rito halal o por el kosher, el cordero extremeño no para.

Los dos grandes mataderos extremeños son de la propia cooperativa, en Villanueva de la Serena y Trujillo. Esto les ha permitido seguir matando cordero pese a la lengua azul. Como recuerda Holguín, «se puede seguir consumiendo sin problemas, esta enfermedad no afecta al consumo humano».