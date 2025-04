El sector ovino resucita con la exportación y los buenos precios tras años de crisis

Hay pasto de sobra, rebosan las charcas y los arroyos van a tope. Los ganaderos extremeños están moderadamente felices gracias al cielo, que ha dejado ... agua a manta. Los ganaderos de ovino quizás tienen un motivo más para estar contentos. Llevan año y medio, casi dos, en los que los borregos se venden bien. A muy buen precio, admiten en privado. «No nos podemos quejar. Bueno, siempre hay motivos para hacerlo: del papeleo tremendo que tenemos que hacer, que la lana se paga a una miseria, peor incluso del año pasado... Pero del precio por los borregos ahora no nos podemos quejar», resume Juan Bonilla Polo.

En medio de 'Cancho Gordo', una finca adehesada a dos kilómetros del pequeño municipio El Carrascalejo, situado a 14 kilómetros al lado de Mérida, este ganadero emeritense pasa casi todas las horas de cada día para cuidar de un inmenso rebaño. Ahora mismo tiene 700 ovejas en esa finca de 150 hectáreas.

Se puede decir sin exageración que es su oficina y su otra casa permanente. Suele dormir muchas noches en la finca en una improvisada caseta habitable para evitar que le roben los borregos. Y más ahora que son un reclamo interesante para los ladrones por su precio. Para lo bueno y para lo malo su forma de vida es la ganadería extensiva.

Marruecos ha incrementado su demanda de cordero extremeño

«Hemos pasado años muy malos últimamente. Ahora hay que reconocerlo, los corderos están saliendo bien de precio. Hace quince días salieron de aquí 500, de 23 kilos, a 100 euros por kilo. No está mal, no», insiste Juan Bonilla mientras campea, como las ovejas, en un día nublado que amenaza lluvia. Sortea algunas zonas encharcadas mientras las ovejas comen aunque no mucho. «Están bien hartas este año. No les falta para comer», señala con una carcajada.

«Lo del agua ha sido una auténtica bendición. Necesitábamos algo así. Estamos teniendo una primavera con agua desde el invierno, que apenas ha existido», insiste.

Bonilla es ganadero de una explotación con un número de cabezas de ovino numerosa. Mantiene un censo de cabezas estable, lo contrario a lo que ha vivido el sector en los últimos años. Se han quitado animales, cerrado explotaciones.

En el año 2021, el censo de ovino en Extremadura se situó en 3.534.182 cabezas; un año después cayó a 3.517.643, y en el pasado 2023 volvió a reducirse para situarse, según datos de la Consejería de Agricultura y Ganadería, en 3.402.501 cabezas. Es decir, 131.681 animales menos en tres años.

Crisis coyuntural o estructural

«Es lógica la reducción de cabezas de ovino», sentencia Juan Carlos Pozo, gerente de Ea Group. «Estamos en un momento de reconversión en el sector. La disminución del censo en los dos últimos años se justifica sobre todo por la sequía que hemos sufrido y los efectos de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, sobre todo la subida de los piensos para alimentación animal», puntualiza.

«Todo el ganadero que no pudo hacer frente a eso vendió corderos. Se los quitó. Subieron muchos los piensos, los cereales, el kilo del precio de paja se cuadruplicó. No había hierba para alimentarlos», insiste el gerente de Ea Group.

Se trata de un grupo cooperativo referente no solo en Extremadura sino en España. Su germen nace de Oviso, más conocido entre el sector ganadero extremeño. Con sede en Villanueva de la Serena, Ea Group presentó 92 millones de facturación en el último año, gestiona 800.000 ovejas, cuenta con dos mataderos y lo conforman seis cooperativas extremeñas y dos andaluzas.

Ampliar El precio de la carne de ovino se ha incrementado un 30% en los dos últimos años. J. M. Romero

Es una muestra del músculo cooperativo extremeño. Por eso Juan Carlos Pozo, su gerente desde hace años, es una de las personas que mejor conoce el pulso de la ganadería ovina.

«Se ha producido un descenso en el censo, es evidente. Eso es algo que puede ser coyuntural por los factores que antes he dicho.... Pero una coyuntura siempre puede propiciar algo estructural», añade. Y aquí engloba los problemas de la falta de relevo generacional y explotaciones de pequeño tamaño. «El ganadero de ovino que haya aguantado o lo haga en estos tiempos tiene futuro», enfatiza.

Los precios que se pagan ahora por los animales de 23 kilos son de récord

«Tengo dos hijas. Una es bióloga y está trabajando en Reino Unido. La otra es profesora y está en Alemania. Voy a hacer 60 años en mayo próximo y tengo ganas de seguir adelante con mi explotación hasta que me jubile, si tengo salud», especifica Juan Bonilla.

«Pero después de que me jubile no tengo a nadie para relevo», sentencia el ganadero, que además de Cancho Gordo tiene otra finca arrendada en el término municipal de Mérida. En realidad, Juan Bonilla Polo es también agricultor, se puede decir que por fuerza mayor. Cultiva unas 60 hectáreas de cereales entre El Carrascalejo y la vecina localidad de Aljucén. Trigo, cebada, avena... Todo es para autoconsumo. Para sus animales.

Gran consumo exterior

Ahora lo que le quita el sueño es la paridera que en el inminente mes de mayo le debe incrementar el número de cabezas en su explotación. «Espero que todo salga bien y por supuesto que los precios se mantengan. Sería lo mejor», recalca a HOY.

Los robos de borregos es otro aspecto que le inquieta. El campo «está abandonado en cuanto a vigilancia, eso lo hemos dicho muchas veces. Para la ganadería extensiva es un problema. Es lo que tiene contar con animales en libertad en plena dehesa, con la calidad que eso supone para el producto final, que a nadie se le olvide», resopla el emeritense.

Ampliar El censo de ganado ovino en Extremadura se ha ido reduciendo. J. M. Romero

«Los piensos han subido una barbaridad, es cierto. Pero los corderos, por su parte, también. Menos mal. Todo hay que decirlo. Eso es un cambio fundamental en este sector en el corto plazo», introduce Juan Carlos Pozo a la hora de un análisis del sector ovino, clave para la ganadería en Extremadura. Pone un porcentaje concreto a ese incremento por la compra de ejemplares vivos. «Los corderos se han pagado un 30% más en los últimos dos años», expresa.

Relata el gerente de Ea Group que los precios que se han pagado por ellos en Navidad, una de las épocas fuertes del año (la otra es el entorno de la Semana Santa) han sido de «récord». Pero no solo ha sido para Navidad. En este primer semestre del año se están pagando también como nunca y todo apunta a que va a seguir siendo así a corto plazo.

Ahora, como reseña Bonilla, los corderos se están pagando a 110 euros, los de 23 kilos. «El año pasado se abonaron 85 euros», confirma Pozo.

¿Por qué valen ahora más los corderos? La clave está en el aumento de la demanda..., pero la exterior. No la nacional. Si algo no ha cambiado en el panorama del sector ovino tanto extremeño como español es que el consumo interno de carne de ovino apenas ha variado. Incluso ha caído, señalan desde el sector. El cordero lechal, el menor de 12 kilos en vivo, 5/6 kilos en canal, es preferentemente para el mercado español. A partir de ahí, casi todo sale de nuestras fronteras.

Ampliar Ganado ovino. J. M. Romero

«Apenas se mantienen las destinadas al canal Horeca (la restauración) pero en cuanto al consumo familiar todo sigue igual de bajo. Parecía que con la pandemia el consumo en los hogares iba a repuntar pero no ha sido así», subraya Raúl Muñiz, director técnico de la Indicación Geográfica Protegida 'Cordero de Extremadura', Corderex.

«El 80/90% de los animales van para exportación», explica Juan Carlos Pozo, de Ea Group. Las exportaciones se han disparado. Y no solo los tradicionales mercados de países árabes, que también. «El cordero recental, por encima de los 23 kilos, es para el extranjero. Está siendo importantísimo el mercado de Marruecos. En el año 2022, por ejemplo, 300.000 corderos se han vendido al país vecino. Pero es que dentro de Europa estamos teniendo otros grandes mercados. Es el caso de Alemania. Allí hay mucha población turca o de origen de ese país y la demanda de cordero extremeño es muy alta», reseña Pozo.

Para tener salida comercial, el tipo de explotación ovina debe estar más «profesionalizada y con un volumen importante de cabezas», avanza el gerente del gran grupo cooperativo ganadero.