HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Parque fotovoltaico en el norte de la provincia de Cáceres. HOY

Extremadura 'desaprovechó' este verano el 19% de su potencial de energía renovable

Desde el apagón de abril Red Eléctrica descarta diariamente un mayor volumen de producción 'verde' para reducir riesgos en el sistema

José M. Martín

José M. Martín

Badajoz

Domingo, 12 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Una cascada de sobrevoltaje iniciada en el sur de España fue, según los expertos de la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de ... Electricidad, la causa del gran apagón que el pasado 28 de abril dejó a todo el país, salvo los archipiélagos, sin electricidad. Desde ese momento, pese a que el mismo informe descarta situar la generación renovable en el origen del problema, Red Eléctrica ha aumentado la exclusión de esa energía 'verde' del sistema.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un joven de 20 años muere tras una salida de vía en la EX-338, a la altura de Cristina
  2. 2 Cáceres vive su boda del año con presencia de la alta sociedad
  3. 3

    La Junta defiende que su subida de 80 euros al mes sitúa a los docentes en la media nacional
  4. 4

    Detectan la presencia de mosquito tigre en seis municipios extremeños
  5. 5 Una terraza anegada en Valencia destapa los restos de un hombre muerto hace quince años
  6. 6 Herido grave tras una caída mientras cogía aceitunas en Almendralejo
  7. 7 Los bomberos sofocan un incendio de pastos en Badajoz
  8. 8 Un afortunado del sorteo de La Primitiva gana 1,2 millones de euros este sábado
  9. 9

    El PSOE se pone a favor de la tauromaquia por lo que representa para la dehesa
  10. 10 Sabores del puente en Badajoz: Pan bao de carrillada o bocata de pollo en pepitoria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Extremadura 'desaprovechó' este verano el 19% de su potencial de energía renovable

Extremadura &#039;desaprovechó&#039; este verano el 19% de su potencial de energía renovable