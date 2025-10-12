Extremadura 'desaprovechó' este verano el 19% de su potencial de energía renovable

Una cascada de sobrevoltaje iniciada en el sur de España fue, según los expertos de la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de ... Electricidad, la causa del gran apagón que el pasado 28 de abril dejó a todo el país, salvo los archipiélagos, sin electricidad. Desde ese momento, pese a que el mismo informe descarta situar la generación renovable en el origen del problema, Red Eléctrica ha aumentado la exclusión de esa energía 'verde' del sistema.

En julio se descartó cerca del 11% de la producción renovable nacional planificada inicialmente; en agosto, casi el 7%, y en septiembre, más del 4,5%, según un estudio de la consultora Opina 360. En los tres mismos meses de 2024, solo en julio se alcanzó el 3%, pero en agosto y septiembre no se llegó al 2%. Hasta este verano, esos porcentajes eran habituales y el ajuste que efectúa Red Eléctrica con la intención de garantizar el cumplimiento de los requisitos técnicos y evitar riesgos en el sistema derivados de un exceso de generación renovable se movía entre el 1% y el 3% de las previsiones.

En el mayor volumen de energía 'verde' excluida durante el último trimestre ha sido Extremadura la región más perjudicada. Y es que el 40% de la renovable que se quedó fuera de la red en este periodo tenía origen extremeño, tal y como reflejan los datos de Red Eléctrica recabados por Opina 360. Tan solo Castilla-La Mancha se acerca a ese porcentaje, con un 31% del total nacional descartado, mientras que Andalucía, la siguiente en el listado, no alcanza el 4%.

En el conjunto del país se rechazaron 2.291,3 GWh (gigavatios-hora) y 920,2 GWh eran de plantas de generación ubicadas en la región. Esos 920,2 GWh excluidos del sistema suponen que Extremadura desaprovecha un 19% de su potencial generación de energía renovable. Entre julio y septiembre, la producción real de la región fue de 3.839,7 GWh y podría haber sido de 4.759,9 GWh si se hubieran incluido los descartados. «Tenemos una red de transporte y distribución que no está suficientemente preparada para asumir la generación del sistema», considera Juan Francisco Caro, director de Opina 360, sobre la infraestructura a nivel nacional.

Uno de los problemas que se detectan es que la demanda de energía no crece al mismo ritmo que la generación renovable. Cada vez hay más plantas fotovoltaicas y parques eólicos, «pero la red no da de sí lo suficiente», entiende el director de Opina 360.

La Asociación de Empresas de Energía Eléctrica –integrada por Iberdrola, Endesa y EDP– ya advirtió a principios de septiembre de que el 83,4% de los nudos de conexión a la red están saturados, «lo que impide conectar nueva demanda».

Por otro lado, el Congreso de los Diputados tumbó en julio el decreto 'antiapagones', que pretendía, entre otras cuestiones, aumentar las exigencias a los generadores de energía con el objetivo de fortalecer el sistema.

La previsión es que hasta que eso suceda el porcentaje de energía renovable no integrable en el sistema debido a restricciones técnicas continúe siendo elevado, sobre todo en los meses de mayor generación eólica y fotovoltaica.

Electricidad más cara

Las restricciones técnicas que dejan fuera de la red un mayor porcentaje de energía renovable encarece las facturas que pagan los consumidores. Por un lado, el sistema marginalista por el que se fija en cada hora el precio de la electricidad supone que es el coste de la última tecnología de generación de energía necesaria para cubrir la demanda es la que marca el precio del total. Las renovables son más baratas, por lo que al recurrir al gas o a otra energía para hacer frente a la demanda, el precio se encarece. Además, la compensación económica que se paga a las empresas por excluir la energía que en principio se les requiere también repercute en la factura de los consumidores.

Las empresas generadoras de energía reciben como compensación un precio inferior al que percibirían si su energía entrara en la red, con lo que también se ven perjudicadas al no poder aprovechar todo el rendimiento de sus instalaciones de generación, que en Extremadura son fotovoltaicas en su inmensa mayoría.

Es la gran capacidad de producción de energía renovable que tiene la región, principalmente solar, uno de los motivos que están detrás de que el 40% de los GWh que se excluyen de la red sean extremeños.

Por meses

Red Eléctrica informa desde este verano de los 30 nudos de conexión peninsulares en los que se queda fuera un mayor porcentaje de la energía de la electricidad que se les había asignado en la planificación inicial y Extremadura, que cuenta actualmente con 22 nudos en la red de transporte, tiene un buen número de ellos en ese listado durante los últimos meses. «En julio, de los 30 nudos peninsulares donde se aplicaron mayores restricciones técnicas, catorce eran de Extremadura», apunta el informe de Opina 360. Esos puntos tenían previstos 1.175,25 GWh de energía renovable, pero se descartaron 310,86 GWh, un 26,5%.

A nivel nacional (en el territorio peninsular) se quedaron fuera del sistema ese mes 1.122,1 GWh, por lo que el 27,7% procedían de Extremadura. El nudo más 'penalizado' en la región fue la subestación José María Oriol 400, porque se le excluyó el 41,5% de la energía renovable asignada inicialmente, certifican los datos de la consultora. Solo sufrió un recorte mayor (del 43,1%) un nudo en Castilla-La Mancha.

En agosto fueron 18 los nudos de conexión extremeños los que estuvieron entre los 30 nudos con mayores restricciones. El más afectado fue el denominado Mérida 220, que no insertó en el sistema el 46,2% de la energía renovable prevista.

En total se quedaron fuera de la red 396,55 GWh de los 1.478,27 GWh que tenía asignados Extremadura: el 26,8%. En este mes representaron el 57,2% de los 693,3 GWh que se excluyeron en toda la península.

En septiembre, otros siete nudos de la región estuvieron entre los 30 con mayores restricciones. «Se llevaron la peor parte; de hecho, están entre los diez primeros puestos. En total, en septiembre de dejó fuera de estos nudos 212,8 GWh, el 32,2% de la energía que les había asignado el mercado y el 44,7% del total de la energía renovable no integrable peninsular», aporta el director de Opina 360.